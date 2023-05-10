Просмотр салюта с борта теплохода – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Просмотр салюта с борта теплохода» в Санкт-Петербурге, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Салют Победы на теплоходе-кабриолете «Пальмира»
На теплоходе
На кабриолете
20 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Салют Победы на теплоходе-кабриолете «Пальмира»
Начало: Адмиралтейская наб. 2
Расписание: 9 мая в 21:45
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
2 900 за человека
Просмотр салюта и шоу «Алые паруса» с теплохода на Неве
На теплоходе
10 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Просмотр салюта и шоу «Алые паруса» с теплохода на Неве
Начало: Английская набережная, д. 44
Расписание: 24 июня в 23:00
10 000 за человека
Праздничный салют 9 мая на двухпалубном теплоходе
На теплоходе
22 отзыва
1.5 часа
Водная прогулка
Праздничный салют 9 мая на двухпалубном теплоходе
Начало: Сенатская пристань «, » Дворцовая пристань
Расписание: В зависимости от места посадки: 21:30, 21:45, 9 мая
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
3 500 за человека
Фестиваль Огня, Салют, Разведение Дворцового моста с борта теплохода
На теплоходе
2 часа
Водная прогулка
Фестиваль Огня, Салют, Разведение Дворцового моста с борта теплохода
Начало: Городской причал Медный Всадник
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
3 000 за человека
Салют Победы на теплоходе-кабриолете «Пальмира»
На теплоходе
На кабриолете
13 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Салют Победы на теплоходе-кабриолете «Пальмира»
Начало: Адмиралтейская наб. 2
Расписание: 9 мая в 21:45
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
2 600 за человека
Салют 9 мая с борта большого двухпалубного комфортабельного теплохода
Музыкальные теплоходы
На теплоходе
1.5 часа
Водная прогулка
Салют 9 мая с борта большого двухпалубного комфортабельного теплохода
Начало: Набережная Макарова дом 34
3 000 за человека
Салют «Алые Паруса» на теплоходе с DJ-сетом
На теплоходе
3 отзыва
2.5 часа
Водная прогулка
Салют «Алые Паруса» на теплоходе с DJ-сетом
9 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 мая 2023
    Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана
    Приобрели билеты на сайте на 5 человек ( в том числе 2 детей). В заказе выбрали теплоход - ресторан Москва.
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    Но в кассе нам распечатали билеты в теплоход ресторан Астория. Посадили нас 5 человек в центре зала за маленький 3-х местный столик. На наше возмущение отреагировали не очень хорошо….. но в дальнейшем нас пересадили за нормальный столик. Но осадочек остался. Для Салюта победы теплоход ресторан Астория не подходит…. так как не было открытой зоны

  • Ф
    Филипп
    3 августа 2022
    Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве
    Шикарно и волшебно!
  • D
    Denis.gr
    3 августа 2022
    Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве
    Экскурсия понравилась за счёт самого салюта конечно. Плюс очень приятная девушка-бармен, очень вежливая и приветливая.
  • Е
    Елена
    3 августа 2022
    Салют на День ВМФ с теплохода
    Рулевой молодец, смог выбрать замечательное место для просмотра салюта.
  • М
    Марина
    1 августа 2022
    Салют на День ВМФ с борта теплохода
    Все очень понравилось
  • И
    Ирина
    28 июня 2022
    Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским
    Ярко, феерично, запоминающе. Ход по Неве, живая музыка, обзор, яркое шоу. Нужно понимать, что шоу смотришь со стороны, в акваторию,
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    где сам корабль не пускают, сам корабль не видно, только очертания парусов вдали. Видели много световых шоу, но не пожалели, что посмотрели и это.

  • М
    Марина
    27 июня 2022
    Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским
    Само шоу впечатляет, очень красиво.
  • С
    Сергей
    27 июня 2022
    Просмотр салюта и шоу «Алые паруса» с теплохода на Неве
    Экскурсия понравилась.
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2022
    Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским
    Отлично организованная поездка, приветливый персонал, поездкой остались очень давольны. Получили массу приятных впечатлений.
  • В
    Валерия
    17 октября 2021
    Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана
    Не первый раз пользуюсь услугами данной компании. В этот раз с родственниками, которые приехали на каникулы плавали на метеоре в Кронштадт, так интереснее и гораздо быстрее. Все вовремя без опозданий.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Просмотр салюта с борта теплохода»

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