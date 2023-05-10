Н Наталья Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана читать дальше Но в кассе нам распечатали билеты в теплоход ресторан Астория. Посадили нас 5 человек в центре зала за маленький 3-х местный столик. На наше возмущение отреагировали не очень хорошо….. но в дальнейшем нас пересадили за нормальный столик. Но осадочек остался. Для Салюта победы теплоход ресторан Астория не подходит…. так как не было открытой зоны Приобрели билеты на сайте на 5 человек ( в том числе 2 детей). В заказе выбрали теплоход - ресторан Москва.

Ф Филипп Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве Шикарно и волшебно!

D Denis.gr Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве Экскурсия понравилась за счёт самого салюта конечно. Плюс очень приятная девушка-бармен, очень вежливая и приветливая.

Е Елена Салют на День ВМФ с теплохода Рулевой молодец, смог выбрать замечательное место для просмотра салюта.

М Марина Салют на День ВМФ с борта теплохода Все очень понравилось

И Ирина Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским читать дальше где сам корабль не пускают, сам корабль не видно, только очертания парусов вдали. Видели много световых шоу, но не пожалели, что посмотрели и это. Ярко, феерично, запоминающе. Ход по Неве, живая музыка, обзор, яркое шоу. Нужно понимать, что шоу смотришь со стороны, в акваторию,

М Марина Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским Само шоу впечатляет, очень красиво.

С Сергей Просмотр салюта и шоу «Алые паруса» с теплохода на Неве Экскурсия понравилась.

Т Татьяна Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским Отлично организованная поездка, приветливый персонал, поездкой остались очень давольны. Получили массу приятных впечатлений.