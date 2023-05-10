2 часа
Водная прогулка
Салют Победы на теплоходе-кабриолете «Пальмира»
Начало: Адмиралтейская наб. 2
Расписание: 9 мая в 21:45
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
2 900₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Просмотр салюта и шоу «Алые паруса» с теплохода на Неве
Начало: Английская набережная, д. 44
Расписание: 24 июня в 23:00
10 000₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Праздничный салют 9 мая на двухпалубном теплоходе
Начало: Сенатская пристань «, » Дворцовая пристань
Расписание: В зависимости от места посадки: 21:30, 21:45, 9 мая
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
3 500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Фестиваль Огня, Салют, Разведение Дворцового моста с борта теплохода
Начало: Городской причал Медный Всадник
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
3 000₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Салют Победы на теплоходе-кабриолете «Пальмира»
Начало: Адмиралтейская наб. 2
Расписание: 9 мая в 21:45
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
2 600₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Салют 9 мая с борта большого двухпалубного комфортабельного теплохода
Начало: Набережная Макарова дом 34
3 000₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
9 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 мая 2023Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторанаПриобрели билеты на сайте на 5 человек ( в том числе 2 детей). В заказе выбрали теплоход - ресторан Москва.
- ФФилипп3 августа 2022Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по НевеШикарно и волшебно!
- DDenis.gr3 августа 2022Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по НевеЭкскурсия понравилась за счёт самого салюта конечно. Плюс очень приятная девушка-бармен, очень вежливая и приветливая.
- ЕЕлена3 августа 2022Салют на День ВМФ с теплоходаРулевой молодец, смог выбрать замечательное место для просмотра салюта.
- ММарина1 августа 2022Салют на День ВМФ с борта теплоходаВсе очень понравилось
- ИИрина28 июня 2022Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанскимЯрко, феерично, запоминающе. Ход по Неве, живая музыка, обзор, яркое шоу. Нужно понимать, что шоу смотришь со стороны, в акваторию,
- ММарина27 июня 2022Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанскимСамо шоу впечатляет, очень красиво.
- ССергей27 июня 2022Экскурсия понравилась.
- ТТатьяна25 июня 2022Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанскимОтлично организованная поездка, приветливый персонал, поездкой остались очень давольны. Получили массу приятных впечатлений.
- ВВалерия17 октября 2021Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторанаНе первый раз пользуюсь услугами данной компании. В этот раз с родственниками, которые приехали на каникулы плавали на метеоре в Кронштадт, так интереснее и гораздо быстрее. Все вовремя без опозданий.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Просмотр салюта с борта теплохода»
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