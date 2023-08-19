Питерские вечера — особенные: это и плавно раскрывающиеся крылья мостов — зрелище необычное и сильное, и белые ночи — когда ложиться спать обидно, ведь можно ещё столько успеть! Если вы застанете оба явления, то вы точно проникнетесь Петербургом. А мы вам в этом поможем: покажем всё самое-самое — Невский, Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, разведённые мосты…

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном автобусе мы проедем по ночному Петербургу, делая остановки у достопримечательностей. Наш гид поделится с вами главными фактами из истории города, а также обратит ваше внимание на любопытные детали в архитектуре.

Экскурсионные остановки: площадь Растрелли, Михайловский замок, сфинксы, Дворцовый мост, Троицкий или Литейный мосты (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности вы увидите

Невский проспект

Исаакиевская площадь

Сенатская площадь

Медный всадник

Петропавловская крепость

Дворцовая площадь

Памятник Чижику-Пыжику

Летний сад

Михайловский замок

Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты

Организационные детали