Увидеть всё то, без чего нельзя представить Город на Неве, и услышать ключевую информацию
Питерские вечера — особенные: это и плавно раскрывающиеся крылья мостов — зрелище необычное и сильное, и белые ночи — когда ложиться спать обидно, ведь можно ещё столько успеть! Если вы застанете оба явления, то вы точно проникнетесь Петербургом.
А мы вам в этом поможем: покажем всё самое-самое — Невский, Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, разведённые мосты…
А мы вам в этом поможем: покажем всё самое-самое — Невский, Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, разведённые мосты…
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На комфортабельном автобусе мы проедем по ночному Петербургу, делая остановки у достопримечательностей. Наш гид поделится с вами главными фактами из истории города, а также обратит ваше внимание на любопытные детали в архитектуре.
Экскурсионные остановки: площадь Растрелли, Михайловский замок, сфинксы, Дворцовый мост, Троицкий или Литейный мосты (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Какие достопримечательности вы увидите
- Невский проспект
- Исаакиевская площадь
- Сенатская площадь
- Медный всадник
- Петропавловская крепость
- Дворцовая площадь
- Памятник Чижику-Пыжику
- Летний сад
- Михайловский замок
- Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты
Организационные детали
- Экскурсия проводится только в период навигации по Неве
- В случае штормового ветра СПБ ГБУ МОСТОТРЕСТ может отменить разведение мостов перед самим разведением
- Экскурсия проходит на автобусе и не включает прогулку на теплоходе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1966 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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