Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов

Увидеть всё то, без чего нельзя представить Город на Неве, и услышать ключевую информацию

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Питерские вечера — особенные: это и плавно раскрывающиеся крылья мостов — зрелище необычное и сильное, и белые ночи — когда ложиться спать обидно, ведь можно ещё столько успеть! Если вы застанете оба явления, то вы точно проникнетесь Петербургом.

А мы вам в этом поможем: покажем всё самое-самое — Невский, Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, разведённые мосты…
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном автобусе мы проедем по ночному Петербургу, делая остановки у достопримечательностей. Наш гид поделится с вами главными фактами из истории города, а также обратит ваше внимание на любопытные детали в архитектуре.

Экскурсионные остановки: площадь Растрелли, Михайловский замок, сфинксы, Дворцовый мост, Троицкий или Литейный мосты (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности вы увидите

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Медный всадник
  • Петропавловская крепость
  • Дворцовая площадь
  • Памятник Чижику-Пыжику
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты

Организационные детали

  • Экскурсия проводится только в период навигации по Неве
  • В случае штормового ветра СПБ ГБУ МОСТОТРЕСТ может отменить разведение мостов перед самим разведением
  • Экскурсия проходит на автобусе и не включает прогулку на теплоходе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Медный всадник
Дворцовая площадь
Для студентов
Чижик-Пыжик
Вечерние
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