Рассказ о Петербурге, как... городе финнов. О самых ярких страницах истории 📖 Питера: роковых красавицах, гвардейцах, трубочистах.

О связях Петербурга и Финляндии: бывших и настоящих.

Вы знаете, что Петербург до революции был одним из крупнейших... финских городов?! Кто только ни жил в Питере: аристократы и трудолюбивые ремесленники, извозчики и молочницы, революционеры и кухарки. Роковая красавица Аврора, хоронившая своих любимых мужчин, блестящий гвардеец Маннергейм - их судьбы связаны с Петербургом. Вы узнаете, отчего ни масленица, ни кухня 🥧, ни чистота в доме, ни Пулковская обсерватория невозможны были без финнов. Как работали финны, сколь ценились, от чего страдали, на ком женились и, даже, как зазнавались. Конюшенная, Летний сад и Марсово поле - настоящие финские места!!!

Если хочешь носить гордое звание подмастерья, ты должен жить в Петербурге- говорили финны. Если хочешь знать Петербург, узнай местных финнов!