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Финский Петербург: прогулка по историческому центру

5
2 отзыва
Ярослав Л.
Ярослав Л. – Гид из Санкт-Петербурга
Во время двухчасовой индивидуальной экскурсии 🧭 я попробую открыть для жителей и гостей Северной столицы ⭐️ наш удивительный город 🏙️ с новой стороны: финской.

Мы пройдём по Невскому проспекту и Большой Конюшенной, площади Зимнего дворца, вдоль Мойки и по Марсовому полю.

Приправим их рассказами о неожиданном происхождении названий, историями о роковых красавицах, отважных гвардейцах, кухарках и трубочистах, прошлых и настоящих связях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Финский Петербург: прогулка по историческому центру
Финский Петербург: прогулка по историческому центру

Что вы увидите

  • "Золотой треугольник": Невский проспект
  • Зимний дворец
  • Мойка
  • Марсово поле
  • Нева
  • Большая Конюшенная.
Рассказ о Петербурге, как... городе финнов. О самых ярких страницах истории 📖 Питера: роковых красавицах, гвардейцах, трубочистах.
О связях Петербурга и Финляндии: бывших и настоящих.
Вы знаете, что Петербург до революции был одним из крупнейших... финских городов?! Кто только ни жил в Питере: аристократы и трудолюбивые ремесленники, извозчики и молочницы, революционеры и кухарки. Роковая красавица Аврора, хоронившая своих любимых мужчин, блестящий гвардеец Маннергейм - их судьбы связаны с Петербургом. Вы узнаете, отчего ни масленица, ни кухня 🥧, ни чистота в доме, ни Пулковская обсерватория невозможны были без финнов. Как работали финны, сколь ценились, от чего страдали, на ком женились и, даже, как зазнавались. Конюшенная, Летний сад и Марсово поле - настоящие финские места!!!
Если хочешь носить гордое звание подмастерья, ты должен жить в Петербурге- говорили финны. Если хочешь знать Петербург, узнай местных финнов!
Что входит
  • Прогулка по улицам Петербурга.
  • Осмотр живописных мест...
Начало
🚩 Ст метро Адмиралтейская, на выходе. Кирпичный переулок, д. 1.
Место завершения
🏁 Манежная площадь
Финский Петербург: прогулка по историческому центру
Финский Петербург: прогулка по историческому центру
Финский Петербург: прогулка по историческому центру

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ярослав Л.
Ярослав Л.
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2 отзыва оставили туристы

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