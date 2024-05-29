Очень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! Сам катер отличный, нареканий нет, были пледы, приятно, что можно приходить со своей едой и напитками



Нужно понимать, что это всё же прогулку на катере, а не полноценная экскурсия

Если вам это подходит, то смело берите

Организатор всегда на связи, что несомненно радует.

А сам Петербург прекрасен! ❤️🌅