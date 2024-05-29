От центра до Финского залива: прогулка на катере

Отправиться в путешествие по рекам Петербурга и раскрыть тайны известных достопримечательностей
Сколько котиков живёт в Зимнем дворце? Сколько раз и зачем похищали Чижика-Пыжика? Узнаете на экскурсии! А также увидите Эрмитаж, Царские конюшни, Летний дворец и другие жемчужины Петербурга с воды.

На борту будет только ваша компания, что позволит учесть любые пожелания: замедлить или ускорить ход, сделать остановку для фото или купания в Финском заливе.
4.75
4 отзыва
От центра до Финского залива: прогулка на катере
От центра до Финского залива: прогулка на катере
От центра до Финского залива: прогулка на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Царские конюшни.
  • Музей-квартиру Пушкина.
  • Зимнюю канавку.
  • Эрмитаж.
  • Петропавловскую крепость.
  • Неву.
  • Фонтанку.
  • Летний дворец.
  • И многое-многое другое!

Вы узнаете:

  • Сколько котиков живёт в Зимнем дворце.
  • Когда в Петербурге запустили первые фейерверки.
  • Сколько раз похищали скульптуру знаменитого Чижика-Пыжика.
  • В честь кого назван Мариинский театр.
  • Почему шаткая конструкция Александровской колонны на самом деле не такая уж и шаткая.
  • Где в Петербурге находится самый высокий собор в мире.
  • Какой необычный символ красовался на эмблеме города до 1722 года.

Организационные детали

  • С собой можете взять еду и напитки (в том числе красное вино). На борту есть тент и туалет.
  • Если вам наскучили стандартные экскурсионные маршруты, капитан может изменить курс и составить эксклюзивный маршрут по вашим пожеланиям.
  • Экскурсию для вас проведёт гид и капитан в одном лице.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Люда
29 мая 2024
Очень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! Сам катер отличный, нареканий нет, были пледы, приятно, что можно приходить со своей едой и напитками

Нужно понимать, что это всё же прогулку на катере, а не полноценная экскурсия
Если вам это подходит, то смело берите
Организатор всегда на связи, что несомненно радует.
А сам Петербург прекрасен! ❤️🌅
Очень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! СамОчень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! СамОчень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! СамОчень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! СамОчень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! Сам
Д
29 мая 2024
Это была отличная идея - взять экскурсию на закате! Самые лучшие виды как внутри города по улочкам, так и из залива. Приятно, что мы были только втроем с подругами, без
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лишних толп, приватно. Катер сам в отличном состоянии, с пледами если нужно

Капитан был очень мил и открыт к диалогу, однако наверное не хватило глубины фактов и историй про Санкт-Петербург.
Возможно под вечер стоит брать именно с намерением покататься, посмотреть закат, и выпить игристого, а вот если днем брать прогулку - то уже чтобы экскурсовод был активный, не уставший и с удовольствием слушать истории.

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Даша
29 мая 2024
Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая прогулка!

Видовые точки, открывающиеся с воды, просто завораживают

Отдельное спасибо гиду Алексею
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- который не только рассказывал интересные факты о городе, но и создавал атмосферу прогулки
Так же благодарю организатора Вячеслава он очень клиентооренированный

Всем рекомендую! Это не просто экскурсия, это настоящее путешествие в душу Петербурга

Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая прогулка!Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая прогулка!Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая прогулка!Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая прогулка!Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая прогулка!
А
30 апр 2024
Искали максимально комфортное проведение время без лишнего шума для всей семьи. Лодка достаточно комфортная. 2 часа пролетели очень быстро. Вячеслав не навязывается и достаточно спокойно все рассказывает.
Искали максимально комфортное проведение время без лишнего шума для всей семьи. Лодка достаточно комфортная. 2 часаИскали максимально комфортное проведение время без лишнего шума для всей семьи. Лодка достаточно комфортная. 2 часаИскали максимально комфортное проведение время без лишнего шума для всей семьи. Лодка достаточно комфортная. 2 часаИскали максимально комфортное проведение время без лишнего шума для всей семьи. Лодка достаточно комфортная. 2 часаИскали максимально комфортное проведение время без лишнего шума для всей семьи. Лодка достаточно комфортная. 2 часаИскали максимально комфортное проведение время без лишнего шума для всей семьи. Лодка достаточно комфортная. 2 часаИскали максимально комфортное проведение время без лишнего шума для всей семьи. Лодка достаточно комфортная. 2 часаИскали максимально комфортное проведение время без лишнего шума для всей семьи. Лодка достаточно комфортная. 2 часаИскали максимально комфортное проведение время без лишнего шума для всей семьи. Лодка достаточно комфортная. 2 часа

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