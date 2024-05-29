Сколько котиков живёт в Зимнем дворце? Сколько раз и зачем похищали Чижика-Пыжика? Узнаете на экскурсии! А также увидите Эрмитаж, Царские конюшни, Летний дворец и другие жемчужины Петербурга с воды.
На борту будет только ваша компания, что позволит учесть любые пожелания: замедлить или ускорить ход, сделать остановку для фото или купания в Финском заливе.
На борту будет только ваша компания, что позволит учесть любые пожелания: замедлить или ускорить ход, сделать остановку для фото или купания в Финском заливе.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Царские конюшни.
- Музей-квартиру Пушкина.
- Зимнюю канавку.
- Эрмитаж.
- Петропавловскую крепость.
- Неву.
- Фонтанку.
- Летний дворец.
- И многое-многое другое!
Вы узнаете:
- Сколько котиков живёт в Зимнем дворце.
- Когда в Петербурге запустили первые фейерверки.
- Сколько раз похищали скульптуру знаменитого Чижика-Пыжика.
- В честь кого назван Мариинский театр.
- Почему шаткая конструкция Александровской колонны на самом деле не такая уж и шаткая.
- Где в Петербурге находится самый высокий собор в мире.
- Какой необычный символ красовался на эмблеме города до 1722 года.
Организационные детали
- С собой можете взять еду и напитки (в том числе красное вино). На борту есть тент и туалет.
- Если вам наскучили стандартные экскурсионные маршруты, капитан может изменить курс и составить эксклюзивный маршрут по вашим пожеланиям.
- Экскурсию для вас проведёт гид и капитан в одном лице.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 40 туристов
Мы судоходная компания. Работаем с 1999 года. Эстетическое и техническое состояние наших катеров поддерживается на высочайшем уровне, поскольку флот компании — это наша собственность. Экипажи теплоходов — это квалифицированные специалисты,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Люда
29 мая 2024
Очень рада, что удалось забронировать на вечер и увидеть закат с катера. Посмотрите какие виды! Сам катер отличный, нареканий нет, были пледы, приятно, что можно приходить со своей едой и напитками
Нужно понимать, что это всё же прогулку на катере, а не полноценная экскурсия
Если вам это подходит, то смело берите
Организатор всегда на связи, что несомненно радует.
А сам Петербург прекрасен! ❤️🌅
Нужно понимать, что это всё же прогулку на катере, а не полноценная экскурсия
Если вам это подходит, то смело берите
Организатор всегда на связи, что несомненно радует.
А сам Петербург прекрасен! ❤️🌅
Д
Дарья
29 мая 2024
Это была отличная идея - взять экскурсию на закате! Самые лучшие виды как внутри города по улочкам, так и из залива. Приятно, что мы были только втроем с подругами, без
Даша
29 мая 2024
Прогулка на катере превзошла все мои ожидания! Я, как коренной петербуржец, побывавший на многих экскурсиях, смело заявляю - это лучшая прогулка!
Видовые точки, открывающиеся с воды, просто завораживают
Отдельное спасибо гиду Алексею
Видовые точки, открывающиеся с воды, просто завораживают
Отдельное спасибо гиду Алексею
А
Александр
30 апр 2024
Искали максимально комфортное проведение время без лишнего шума для всей семьи. Лодка достаточно комфортная. 2 часа пролетели очень быстро. Вячеслав не навязывается и достаточно спокойно все рассказывает.
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