Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Наша прогулка составлена по идеальной формуле: знакомство с самыми необычными дворами и парадными, увлекательный рассказ про них и уникальные профессиональные фото. Даже если вы местный житель, подарите себе свидание с лучшим городом земли и нетипичные кадры.

Анна Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Индивидуальная фото-прогулка Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание фото-прогулки Только вы и Петербург Наша прогулка составлена по идеальной формуле: знакомство с самыми необычными дворами и парадными + увлекательный рассказ про них + погружение в жизнь петербуржцев XIX-XX веков + уникальные профессиональные фото. Мы будем сопровождать вас вдвоем, поскольку одна из нас — гид, а вторая — фотограф. В течение суток после прогулки вы получите 30-40 кадров.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату