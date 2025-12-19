Наша прогулка составлена по идеальной формуле: знакомство с самыми необычными дворами и парадными, увлекательный рассказ про них и уникальные профессиональные фото. Даже если вы местный житель, подарите себе свидание с лучшим городом земли и нетипичные кадры.
Только вы и Петербург Наша прогулка составлена по идеальной формуле: знакомство с самыми необычными дворами и парадными + увлекательный рассказ про них + погружение в жизнь петербуржцев XIX-XX веков + уникальные профессиональные фото. Мы будем сопровождать вас вдвоем, поскольку одна из нас — гид, а вторая — фотограф. В течение суток после прогулки вы получите 30-40 кадров.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида и фотографа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Владимирская
Завершение: Улица Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
