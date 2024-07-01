Прогулка по классическому Петербургу с фотографом

Сделать красивые снимки на фоне самых знаковых достопримечательностей города
Мы вместе подберём подходящий для вас маршрут по главным локациям Санкт-Петербурга.

А дальше пойдём гулять по нему! Основной формат нашей встречи — фотосессия, но в процессе я немного расскажу об интересных фактах из жизни города. А после отправлю вам около ста фотографий.
Прогулка по классическому Петербургу с фотографом
Прогулка по классическому Петербургу с фотографом
Прогулка по классическому Петербургу с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Главные точки на карте Питера

После бронирования я предложу вам несколько маршрутов для фотосессии. В них будут:

  • Исаакиевский собор и Синий мост
  • Адмиралтейская набережная, Адмиралтейство и Медный всадник
  • Дворцовая площадь и Зимний дворец
  • Главный штаб и атланты
  • Зимняя канавка, Спас на Крови, дом Зингера
  • Набережная канала Грибоедова и Казанский собор
  • Банковский мост с грифонами, набережная реки Фонтанки

Яркие фото на память о поездке

Мы погуляем по выбранным местам. В каждой локации я буду вас фотографировать, подскажу выгодные ракурсы и позы. Опыт позирования не нужен! Мы сделаем живые кадры среди классического Петербурга.

В течение пяти дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище. Я отправлю около ста фотографий в цвето- и светокоррекции. Крупные портреты будут в лёгкой ретуши (детальная журнальная ретушь, пластика фигуры и лица не делается).

Организационные детали

  • Я снимаю на профессиональную камеру Сanon 5D Mark 4
  • Рекомендую заранее продумать одежду для фотопрогулки. После бронирования мы сможем связаться и вместе подумать над образами:)
  • По желанию возьмите с собой реквизит (кофе, выпечку, цветы, книгу, зонт, открытки)
  • Можно провести прогулку и для большего количества участников. Доплата — 500 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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