Мы вместе подберём подходящий для вас маршрут по главным локациям Санкт-Петербурга. А дальше пойдём гулять по нему! Основной формат нашей встречи — фотосессия, но в процессе я немного расскажу об интересных фактах из жизни города. А после отправлю вам около ста фотографий.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Главные точки на карте Питера

После бронирования я предложу вам несколько маршрутов для фотосессии. В них будут:

Исаакиевский собор и Синий мост

Адмиралтейская набережная, Адмиралтейство и Медный всадник

Дворцовая площадь и Зимний дворец

Главный штаб и атланты

Зимняя канавка, Спас на Крови, дом Зингера

Набережная канала Грибоедова и Казанский собор

Банковский мост с грифонами, набережная реки Фонтанки

Яркие фото на память о поездке

Мы погуляем по выбранным местам. В каждой локации я буду вас фотографировать, подскажу выгодные ракурсы и позы. Опыт позирования не нужен! Мы сделаем живые кадры среди классического Петербурга.

В течение пяти дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище. Я отправлю около ста фотографий в цвето- и светокоррекции. Крупные портреты будут в лёгкой ретуши (детальная журнальная ретушь, пластика фигуры и лица не делается).

Организационные детали