25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мотопрогулка по центру Петербурга

Отправьтесь в увлекательное мото-приключение по историческому центру Санкт-Петербурга. Промчитесь по главным проспектам и набережным, наслаждаясь видами города
Приготовьтесь к захватывающей мотопрогулке по Санкт-Петербургу! Вас ждут культовые достопримечательности, такие как Дворцовая площадь и Смольный собор.

Прокатитесь по историческим улицам и набережным на удобном мотоцикле, делая остановки для увлекательных рассказов о городе. В стоимость включена необходимая экипировка и инструктаж. Подходит для ценителей ярких эмоций и быстрой езды. Экскурсия начинается в районе станции метро Адмиралтейская
5
317 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏍️ Уникальный способ увидеть город
  • 🏰 Культовые достопримечательности
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🛡️ Включена необходимая экипировка
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для мотопрогулки по центру Петербурга - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Мотопрогулка по центру Петербурга
Мотопрогулка по центру Петербурга
Мотопрогулка по центру Петербурга

Что можно увидеть

  • Дворцовая площадь
  • Дворцовый мост
  • Стрелка Васильевского острова
  • Биржевой мост
  • Кронверкская набережная
  • Петропавловская крепость
  • Петровская набережная
  • Домик Петра I
  • Крейсер «Аврора»
  • Троицкий мост
  • Миллионная улица
  • Набережная реки Мойки
  • Мраморный дворец
  • Летний сад
  • Смольная набережная
  • Смольный собор

Описание экскурсии

Промчаться по главным проспектам и набережным города

Эту прогулку можно назвать обзорной — вот только знакомиться с архитектурными символами Петербурга вы будете на большом, удобном и красивом мотоцикле. Мы встретимся в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы, проведем необходимый инструктаж, а затем отправимся колесить по дорогам исторического центра Северной столицы.

  • Основной маршрут мотопрогулки рассчитан на полчаса. Мы проедем мимо помпезной Дворцовой площади, пересечем Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова и Биржевой мост, проедем по Кронверкской набережной мимо Петропавловской крепости. Остановимся на Петровской набережной у домика Петра I или величественного крейсера «Аврора», чтобы поговорить об истории города и посмотреть на его открыточные виды. А затем от Троицкого моста, рассматривая по пути фасады на Миллионной улице и набережной реки Мойки, мы вернемся к точке старта.
  • Расширенный маршрут рассчитан на 45 минут, он продолжает предыдущий и охватывает больше достопримечательностей. Мы объедем Мраморный дворец, прокатимся мимо Летнего сада с красивейшей кованой оградой, по Смольной набережной, включающей в себя скоростной участок, и отправимся к Смольному собору, где сделаем еще одну остановку.

Первое знакомство с Петербургом

Во время остановок вас ждет немало историй, главным героем которых будет, конечно, Петербург. Я расскажу об эпохах и современных тенденциях города, о его влиянии на ход мировой истории и главных петербургских брендах — роскошных дворцах, разводных мостах и любимых заведениях местных жителей.

Кому подойдет прогулка

Ценителям ярких эмоций и впечатлений, а также всем, кто любит быструю езду и предпочитает знакомиться с городом небанальными способами.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, перчатки, одноразовый подшлемник, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды. Также имеется подогрев сидений.
  • Перед экскурсией мы проведем небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
  • Мотоциклы имеют ограничение по весу пассажира (до 100 кг). Минимальный возраст пассажира 12 лет.
  • Экскурсия начинается в районе станции метро Адмиралтейская

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Большой Морской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3521 туриста
Меня зовут Алексей. Петербуржец в пятом поколении, родился в Ленинграде на Петроградке. Люблю и уважаю свой город, с юных лет увлекаюсь его историей, и с возрастом мой интерес к нему только растёт. Мне нравится показывать Питер путешественникам, увлекать и удивлять людей его историей и архитектурой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 317 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
313
4
4
3
2
1
Ю
Спасибо огромное за прогулку на мотоциклах по ночному Санкт Петербургу. Это было великолепно, все ребята большие молодцы!!! Вождение очень аккуратное и безопасное. Мы очень довольны и да, 30 минут это очень мало. В следующий раз будем бронировать не меньше часа это точно.
Спасибо огромное за прогулку на мотоциклах по ночному Санкт Петербургу. Это было великолепно, все ребята большие
Спасибо огромное за прогулку на мотоциклах по ночному Санкт Петербургу. Это было великолепно, все ребята большие
Спасибо огромное за прогулку на мотоциклах по ночному Санкт Петербургу. Это было великолепно, все ребята большие
Спасибо огромное за прогулку на мотоциклах по ночному Санкт Петербургу. Это было великолепно, все ребята большие
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Т
Большое спасибо Алексею и Александру за чудесное завершение вечера! Невероятные виды, закатное небо, прекрасное вождение и очень доброжелательное отношение! Делала сюрприз сестре на её 18-летие, она была в восторге! Если хотите испытать невероятные эмоции, получить оригинальные фотографии, обращайтесь к Алексею! Всем советую! 🏍️👍🏻
Большое спасибо Алексею и Александру за чудесное завершение вечера! Невероятные виды, закатное небо, прекрасное вождение и
Большое спасибо Алексею и Александру за чудесное завершение вечера! Невероятные виды, закатное небо, прекрасное вождение и
Большое спасибо Алексею и Александру за чудесное завершение вечера! Невероятные виды, закатное небо, прекрасное вождение и
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Светлана
Да что сказать! Хочется повторить еще раз сто!)) Все прошло прекрасно!
Да что сказать! Хочется повторить еще раз сто!)) Все прошло прекрасно!
Да что сказать! Хочется повторить еще раз сто!)) Все прошло прекрасно!
Да что сказать! Хочется повторить еще раз сто!)) Все прошло прекрасно!
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А
Лучшая экскурсия этих каникул! Однозначно поедем летом большой маршрут. Адреналин, свобода и красота города, остались с подругой в диком восторге! Спасибо за эмоции, скорость, и чудесное безопасное вождение! Удивительно доброе отношение автомобилистов к байкерам)
Рекомендуем ли мы - естественно!!!!
Еще раз спасибо Алесею за подготовку, помощь с выбором маршрута и невероятные эмоции.
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С
невероятные впечатления от прогулки. только восторг, очень деликатно Алексей водит мотоцикл. отличный фотограф! рекомендую от души!
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М
Замечательная мотоэкскурсия получилась! Мы были в восторге! Всем рекомендую! И рекомендую прислушаться к Алексею! Нас прокатили по потрясающему маршруту и в лучшее время - на закате! ♥️ спасибо Алексей! Поедем с вами еще! 💫♥️🏍️
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