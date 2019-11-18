25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках

Алексей
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Алексей – ваш гид
Приготовьтесь отправиться в мото-приключение, которое охватит культовые достопримечательности и архитектурные шедевры Петербурга.

На удобном и красивом мотоцикле вы промчитесь от Дворцовой площади до Смольного собора, увидите город с неожиданных ракурсов, а на запланированных остановках услышите интересные факты о Северной столице.
От 1300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Встреча в районе Большой Морской
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У этой экскурсии25 отзывов
5
Мотопрогулка по центру Петербурга!
Мотопрогулка по центру Петербурга!

Что вас ожидает

Промчаться по главным проспектам и набережным города
Эту прогулку можно назвать обзорной — вот только знакомиться с архитектурными символами Петербурга вы будете на большом, удобном и красивом мотоцикле. Мы встретимся в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы, проведем необходимый инструктаж, а затем отправимся колесить по дорогам исторического центра Северной столицы.

  • Основной маршрут мотопрогулки рассчитан на полчаса. Мы проедем мимо помпезной Дворцовой площади, пересечем Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова и Биржевой мост, проедем по Кронверкской набережной мимо Петропавловской крепости. Остановимся на Петровской набережной у домика Петра I или величественного крейсера «Аврора», чтобы поговорить об истории города и посмотреть на его открыточные виды. А затем от Троицкого моста, рассматривая по пути фасады на Миллионной улице и набережной реки Мойки, мы вернемся к точке старта.
  • Расширенный маршрут рассчитан на 45 минут, он продолжает предыдущий и охватывает больше достопримечательностей. Мы объедем Мраморный дворец, прокатимся мимо Летнего сада с красивейшей кованой оградой, по Смольной набережной, включающей в себя скоростной участок, и отправимся к Смольному собору, где сделаем еще одну остановку.

Первое знакомство с Петербургом
Во время остановок вас ждет немало историй, главным героем которых будет, конечно, Петербург. Я расскажу об эпохах и современных тенденциях города, о его влиянии на ход мировой истории и главных петербургских брендах — роскошных дворцах, разводных мостах и любимых заведениях местных жителей.

Кому подойдет прогулка

Ценителям ярких эмоций и впечатлений, а также всем, кто любит быструю езду и предпочитает знакомиться с городом небанальными способами.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды.
  • Перед экскурсией мы проведем небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной.
  • Стоимость указана за получасовую мотопрогулку (стоимость расширенного маршрута уточняйте у гида).
Мотопрогулка по центру Петербурга!
Мотопрогулка по центру Петербурга!
Мотопрогулка по центру Петербурга!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Большой Морской.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Петербуржец в пятом поколении, родился в Ленинграде на Петроградке. Люблю и уважаю свой город, с юных лет увлекаюсь его историей, и с возрастом мой интерес к нему только растёт. Мне нравится показывать Питер путешественникам, увлекать и удивлять людей его историей и архитектурой.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 ноября 2019
Самое классное проведенное время в Петербурге! Брала маршрут по городу и на 7 мостов с разведением. Катались в начале октября, было уже прохладно и хотелось успеть запрыгнуть в последний вагон. При правильной экипировке, погода и время года не имеет значения. Супер водитель и гид в одном лице Алексей, спасибо большое! Аккуратный, не страшно совсем, интересно показывает и рассказывает про свой город. Заряд энергии, задора обеспечен. Так заболела этой поездкой ещё в теплое время года и хочу на другие маршруты, до сих пор не отпускает. Снимала на камеру, перессматриваю теперь и показываю друзьям. Ещё конечно захотелось купить мотоцикл как у Алексея и кататься как он. Непередаваемые ощущения и впечатления не на один год. Всем рекомендую, а девочкам особенно и не бойтесь. Лучшее что может произойти с вами это мотопрогулка по Петербургу! Йехххоу!
14 ноября 2019
У меня был всего 1 день между командировками, чтобы увидеть Санкт-Петербург, поэтому решила, что самый яркий след в памяти оставит экскурсия, которые вызовет самые сильные эмоции. И не ошиблась. Кроме того, что это было, можно сказать, мое первое знакомство с Петербургом, это также был и моя первая поездка на мотоцикле. Алексей обеспечил максимально комфортное и безопасное путешествие, во время короткой остановки рассказал про окрестности. Единственное, погода была довольно прохладной, поэтому в мае, когда планируется поездка в Санкт-Петербург уже на длительное время, хочу ещё раз заказать эту экскурсию.
19 октября 2019
Потрясающие впечатления от ночной поездки по Питеру на мотоцикле с Алексеем! Безопасно и увлекательно! С Алексеем можно согласовать любой маршрут по Вашему желанию. По ходу поездки могут быть остановки для фото и видеосъемки. Эти впечатления останутся с Вами надолго! Спасибо, Алексей!
7 октября 2019
Хотим выразить благодарность , Алексею и Александру . В Петербурге были 4 дня , и решили попробовать необычную мотопрогулку . И не зря так как пешим маршрутом очень долго и утомительно , расстояния большие . Алексей заранее предупредил об особенностей города и его непредсказуемой погоде . Надо одеться тепло ! Обязательное условие прогулки от Алексея . Спасибо за экскурсию и за чай . Фото и видео уже заинтересовали наших друзей , рекомендуем.
2 октября 2019
Это невероятно круто! В этот раз была задача увидеть город с разных ракурсов. Один из которых, на скорости...Скажу сразу, скоростной режим не нарушался;) Но и без этого было ВАУ!!! Огромное спасибо Алексею и его команде, за возможность проветрить мозги и по новому взглянуть на один из самых красивых городов России!
20 сентября 2019
Спасибо большое ребятам за проведённую экскурсию!Было очень здорово!
Самые главные достопримечательности Санкт-Петербурга,приятная музыка и безопасная езда.
Будем рекомендовать друзьям.
20 сентября 2019
Если хочется разбавить стандартное времяпрепровождение в Питере, то вам однозначно стоит попробовать. Море впечатлений и незабываемые эмоции, спасибо огромное ребятам мы с женой остались очень довольны, в следующий раз обязательно повторим и друзей с собой приведем))
6 сентября 2019
Всем очень рекомендую! От мотопутешествия остались незабываемые ощущения и очень яркие эмоции)) Ребята - настоящие профессионалы своего дела! Очень опытные водители с прекрасным знанием города и истории в целом. Всегда готовы пойти навстречу и скорректировать маршрут в зависимости от интересов пассажиров. Так же можно воспользоваться трансфером до аэропорта, чтобы гарантированно не попасть в пробку и не опоздать на рейс. Мототехника в отличном состоянии и очень комфортабельная, для любителей путешествовать с рюкзаком или сумкой, в мотоцикле имеется багажное отделение, которым водители любезно предлагают воспользоваться. Так же хочу отдельно поблагодарить Алексея, благодаря ему, я влюбилась в этот город, его окрестности и в мотоциклы)) Спасибо вам за то, что вы для нас делаете!!!
4 сентября 2019
Планируя поездку в Питер, мы поняли, что хочется чего-то необычного. Увидев на этом сайте возможность прокатиться по городу на мотоциклах, решили, что это то, что надо. И мы не разочаровались. Нас встретили очень дружелюбные ребята, впечатления от поездки были шикарные. Скорость, отличная музыка. В общем советую! Нам с мужем дико понравилось. Конечно, это не экскурсия в классическом понимании, но возможность увидеть Питер, катаясь на мотоциклах - бесценна))))
26 августа 2019
Прогулка действительно незабываемая! Мне хотелось встряхнуть сына 16 лет. Удалось! Он был просто в диком восторге, хотя пытался делать серьёзное лицо))). В итоге сама тоже встряхнулась. Пока катались - мысли ненужные из головы выветрились))). По порядку - забрали нас от дома, где мы проживали (приехали вовремя), туда же и доставили. Куртки непродуваемые выдали, перчатки, шлемы надели и поехали! Это здорово! Ребята - Алексей и Александр - тактичные, приятные молодые люди. Экскурсию однозначно порекомендую всем друзьям и знакомым (и незнакомым тоже)! Катайтесь и получайте удовольствие! Будем в Петербурге - обязательно повторим!
Ещё 15 отзывов

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