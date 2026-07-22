25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для мотопрогулки по центру Петербурга - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в комфортных условиях.

Приготовьтесь к захватывающей мотопрогулке по Санкт-Петербургу! Вас ждут культовые достопримечательности, такие как Дворцовая площадь и Смольный собор. Прокатитесь по историческим улицам и набережным на удобном мотоцикле, делая остановки для увлекательных рассказов о городе. В стоимость включена необходимая экипировка и инструктаж. Подходит для ценителей ярких эмоций и быстрой езды. Экскурсия начинается в районе станции метро Адмиралтейская

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Описание экскурсии

Промчаться по главным проспектам и набережным города

Эту прогулку можно назвать обзорной — вот только знакомиться с архитектурными символами Петербурга вы будете на большом, удобном и красивом мотоцикле. Мы встретимся в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы, проведем необходимый инструктаж, а затем отправимся колесить по дорогам исторического центра Северной столицы.

Основной маршрут мотопрогулки рассчитан на полчаса. Мы проедем мимо помпезной Дворцовой площади, пересечем Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова и Биржевой мост, проедем по Кронверкской набережной мимо Петропавловской крепости. Остановимся на Петровской набережной у домика Петра I или величественного крейсера «Аврора», чтобы поговорить об истории города и посмотреть на его открыточные виды. А затем от Троицкого моста, рассматривая по пути фасады на Миллионной улице и набережной реки Мойки, мы вернемся к точке старта.

мотопрогулки рассчитан на полчаса. Мы проедем мимо помпезной Дворцовой площади, пересечем Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова и Биржевой мост, проедем по Кронверкской набережной мимо Петропавловской крепости. Остановимся на Петровской набережной у домика Петра I или величественного крейсера «Аврора», чтобы поговорить об истории города и посмотреть на его открыточные виды. А затем от Троицкого моста, рассматривая по пути фасады на Миллионной улице и набережной реки Мойки, мы вернемся к точке старта. Расширенный маршрут рассчитан на 45 минут, он продолжает предыдущий и охватывает больше достопримечательностей. Мы объедем Мраморный дворец, прокатимся мимо Летнего сада с красивейшей кованой оградой, по Смольной набережной, включающей в себя скоростной участок, и отправимся к Смольному собору, где сделаем еще одну остановку.

Первое знакомство с Петербургом

Во время остановок вас ждет немало историй, главным героем которых будет, конечно, Петербург. Я расскажу об эпохах и современных тенденциях города, о его влиянии на ход мировой истории и главных петербургских брендах — роскошных дворцах, разводных мостах и любимых заведениях местных жителей.

Кому подойдет прогулка

Ценителям ярких эмоций и впечатлений, а также всем, кто любит быструю езду и предпочитает знакомиться с городом небанальными способами.

Организационные детали