25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отправьтесь в увлекательное мото-приключение по историческому центру Санкт-Петербурга. Промчитесь по главным проспектам и набережным, наслаждаясь видами города
Приготовьтесь к захватывающей мотопрогулке по Санкт-Петербургу! Вас ждут культовые достопримечательности, такие как Дворцовая площадь и Смольный собор.
Прокатитесь по историческим улицам и набережным на удобном мотоцикле, делая остановки для увлекательных рассказов о городе. В стоимость включена необходимая экипировка и инструктаж. Подходит для ценителей ярких эмоций и быстрой езды. Экскурсия начинается в районе станции метро Адмиралтейская
Лучшие месяцы для мотопрогулки по центру Петербурга - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворцовая площадь
Дворцовый мост
Стрелка Васильевского острова
Биржевой мост
Кронверкская набережная
Петропавловская крепость
Петровская набережная
Домик Петра I
Крейсер «Аврора»
Троицкий мост
Миллионная улица
Набережная реки Мойки
Мраморный дворец
Летний сад
Смольная набережная
Смольный собор
Описание экскурсии
Промчаться по главным проспектам и набережным города
Эту прогулку можно назвать обзорной — вот только знакомиться с архитектурными символами Петербурга вы будете на большом, удобном и красивом мотоцикле. Мы встретимся в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы, проведем необходимый инструктаж, а затем отправимся колесить по дорогам исторического центра Северной столицы.
Основной маршрут мотопрогулки рассчитан на полчаса. Мы проедем мимо помпезной Дворцовой площади, пересечем Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова и Биржевой мост, проедем по Кронверкской набережной мимо Петропавловской крепости. Остановимся на Петровской набережной у домика Петра I или величественного крейсера «Аврора», чтобы поговорить об истории города и посмотреть на его открыточные виды. А затем от Троицкого моста, рассматривая по пути фасады на Миллионной улице и набережной реки Мойки, мы вернемся к точке старта.
Расширенный маршрут рассчитан на 45 минут, он продолжает предыдущий и охватывает больше достопримечательностей. Мы объедем Мраморный дворец, прокатимся мимо Летнего сада с красивейшей кованой оградой, по Смольной набережной, включающей в себя скоростной участок, и отправимся к Смольному собору, где сделаем еще одну остановку.
Первое знакомство с Петербургом
Во время остановок вас ждет немало историй, главным героем которых будет, конечно, Петербург. Я расскажу об эпохах и современных тенденциях города, о его влиянии на ход мировой истории и главных петербургских брендах — роскошных дворцах, разводных мостах и любимых заведениях местных жителей.
Кому подойдет прогулка
Ценителям ярких эмоций и впечатлений, а также всем, кто любит быструю езду и предпочитает знакомиться с городом небанальными способами.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, перчатки, одноразовый подшлемник, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды. Также имеется подогрев сидений.
Перед экскурсией мы проведем небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
Мотоциклы имеют ограничение по весу пассажира (до 100 кг). Минимальный возраст пассажира 12 лет.
Экскурсия начинается в районе станции метро Адмиралтейская
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Большой Морской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3521 туриста
Меня зовут Алексей. Петербуржец в пятом поколении, родился в Ленинграде на Петроградке. Люблю и уважаю свой город, с юных лет увлекаюсь его историей, и с возрастом мой интерес к нему только растёт. Мне нравится показывать Питер путешественникам, увлекать и удивлять людей его историей и архитектурой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 317 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
313
4
4
3
–
2
–
1
–
Ю
Юлия
Спасибо огромное за прогулку на мотоциклах по ночному Санкт Петербургу. Это было великолепно, все ребята большие молодцы!!! Вождение очень аккуратное и безопасное. Мы очень довольны и да, 30 минут это очень мало. В следующий раз будем бронировать не меньше часа это точно.
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Т
Татьяна
Большое спасибо Алексею и Александру за чудесное завершение вечера! Невероятные виды, закатное небо, прекрасное вождение и очень доброжелательное отношение! Делала сюрприз сестре на её 18-летие, она была в восторге! Если хотите испытать невероятные эмоции, получить оригинальные фотографии, обращайтесь к Алексею! Всем советую! 🏍️👍🏻
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Светлана
Да что сказать! Хочется повторить еще раз сто!)) Все прошло прекрасно!
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А
Анастасия
Лучшая экскурсия этих каникул! Однозначно поедем летом большой маршрут. Адреналин, свобода и красота города, остались с подругой в диком восторге! Спасибо за эмоции, скорость, и чудесное безопасное вождение! Удивительно доброе отношение автомобилистов к байкерам) Рекомендуем ли мы - естественно!!!! Еще раз спасибо Алесею за подготовку, помощь с выбором маршрута и невероятные эмоции.
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С
Светлана
невероятные впечатления от прогулки. только восторг, очень деликатно Алексей водит мотоцикл. отличный фотограф! рекомендую от души!
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М
Мария
Замечательная мотоэкскурсия получилась! Мы были в восторге! Всем рекомендую! И рекомендую прислушаться к Алексею! Нас прокатили по потрясающему маршруту и в лучшее время - на закате! ♥️ спасибо Алексей! Поедем с вами еще! 💫♥️🏍️
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