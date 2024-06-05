🚤 На катере Индивидуальная 1 час 91 отзыв По рекам и каналам на персональном катере Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю 10 500 ₽ за всё до 11 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 143 отзыва Креативный Петербург на Мини Купере Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото Начало: В районе метро Пл. Восстания 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 36 отзывов По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе Начало: В Новой Голландии 5 350 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 18 отзывов По каналам Петербурга на катере с гидом Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы Начало: Река Мойка 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс) Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 41 отзыв Новая Голландия: история, мифы, скрытые детали Разобраться в истории таинственного острова и пройти по его интереснейшим уголкам Начало: У входа на остров 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚤 На катере 🚤 На катере Индивидуальная 1 час 8 отзывов Аренда катера по рекам и каналам и финский залив Начало: По согласованию с оператором 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1 час 22 отзыва Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии Раскрыть секреты загадочного острова через игры, диалог, яркие картинки и образы Начало: У входа в Новую Голландию от 5900 5 310 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов От Центра до Коломны: дома и люди Начало: Ст. метро «Адмиралтейская» 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 2 отзыва Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении Начало: Площадь Труда (Конногвардейский бульвар, 6) Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Романтическая Коломна Начало: Пл. Труда Расписание: по запросу от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112 Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа от 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Креативные пространства Петербурга "Новая Голландия" и "Севкабель-порт" - история, секреты и современность Начало: На острове «Новая Голландия» 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 2 отзыва Квест по Новой Голландии в мини-группе Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз Начало: У входа в Новую Голландию Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00 1 400 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 5 отзывов Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга» Места - главные и инсайдерские. Атмосфера - дружеская. Организация - продуманная Начало: На острове Новая Голландия (метро Адмиралтейская) 3 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 208 отзывов Удивительные истории Старого Петербурга Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты Начало: У здания Адмиралтейства Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 9 отзывов Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии Познакомиться с историей и производством одного из старейших кондитерских предприятий Петербурга Начало: В районе Новой Голландии Расписание: в будние дни в 09:30 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 4 отзыва Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки Начало: По договорённости 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 8 отзывов Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта» Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии Начало: У гостиницы «Октябрьская» 2 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 2 отзыва Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты Прокатиться по любимым локациям современных петербуржцев в мини-группе Начало: В районе станции метро Адмиралтейская Расписание: в понедельник в 17:00, в воскресенье в 10:45 3 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 1 отзыв Петербург аристократический Полюбоваться дворцами и особняками и разобраться, как жили при императорском дворе (в группе) Начало: у Исаакиевского собора Расписание: в воскресенье в 13:00 1 000 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 27 отзывов Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий Начало: В районе метро Адмиралтейская 12 700 ₽ за всё до 8 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 4 отзыва Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга Насладиться городом с воды и приятно провести время Начало: В районе набережной реки Фонтанки 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тихий центр Петербурга: прогулка по Коломне Увидеть ещё одну грань многоликого города: непарадную и уютную Начало: На Исаакиевской площади от 2 400 ₽ за всё до 8 чел.