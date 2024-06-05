Экскурсии на остров Новая Голландия

Найдено 26 экскурсий в категории «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге, цены от 850 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По рекам и каналам на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
91 отзыв
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 11 чел.
Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
143 отзыва
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 3 чел.
По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
36 отзывов
По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии
Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе
Начало: В Новой Голландии
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 350 за всё до 5 чел.
По каналам Петербурга на катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
18 отзывов
По каналам Петербурга на катере с гидом
Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
15 000 за всё до 6 чел.
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Новая Голландия: история, мифы, скрытые детали
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
41 отзыв
Новая Голландия: история, мифы, скрытые детали
Разобраться в истории таинственного острова и пройти по его интереснейшим уголкам
Начало: У входа на остров
9 июня в 11:00
19 июня в 13:00
4 000 за всё до 15 чел.
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
22 отзыва
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Раскрыть секреты загадочного острова через игры, диалог, яркие картинки и образы
Начало: У входа в Новую Голландию
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
от 59005 310 за всё до 10 чел.
От Центра до Коломны: дома и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
От Центра до Коломны: дома и люди
Начало: Ст. метро «Адмиралтейская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500 за всё до 5 чел.
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
2 отзыва
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Площадь Труда (Конногвардейский бульвар, 6)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Романтическая Коломна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Романтическая Коломна
Начало: Пл. Труда
Расписание: по запросу
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Креативные пространства Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Креативные пространства Петербурга
"Новая Голландия" и "Севкабель-порт" - история, секреты и современность
Начало: На острове «Новая Голландия»
9 июня в 18:00
19 июня в 13:00
6 670 за всё до 4 чел.
Квест по Новой Голландии в мини-группе
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест по Новой Голландии в мини-группе
Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз
Начало: У входа в Новую Голландию
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 12:00
1 400 за человека
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Места - главные и инсайдерские. Атмосфера - дружеская. Организация - продуманная
Начало: На острове Новая Голландия (метро Адмиралтейская)
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 300 за человека
Удивительные истории Старого Петербурга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
208 отзывов
Удивительные истории Старого Петербурга
Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты
Начало: У здания Адмиралтейства
Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00
13 июня в 18:30
17 июня в 11:00
850 за человека
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
9 отзывов
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Познакомиться с историей и производством одного из старейших кондитерских предприятий Петербурга
Начало: В районе Новой Голландии
Расписание: в будние дни в 09:30
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
4 000 за человека
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000 за всё до 3 чел.
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
4 отзыва
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Начало: По договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
8 000 за всё до 3 чел.
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
2 400 за человека
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Прокатиться по любимым локациям современных петербуржцев в мини-группе
Начало: В районе станции метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник в 17:00, в воскресенье в 10:45
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
3 400 за человека
Петербург аристократический
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Петербург аристократический
Полюбоваться дворцами и особняками и разобраться, как жили при императорском дворе (в группе)
Начало: у Исаакиевского собора
Расписание: в воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
1 000 за человека
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
27 отзывов
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
Начало: В районе метро Адмиралтейская
11 июня в 19:00
12 июня в 10:00
12 700 за всё до 8 чел.
Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Насладиться городом с воды и приятно провести время
Начало: В районе набережной реки Фонтанки
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
6 700 за всё до 5 чел.
Тихий центр Петербурга: прогулка по Коломне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тихий центр Петербурга: прогулка по Коломне
Увидеть ещё одну грань многоликого города: непарадную и уютную
Начало: На Исаакиевской площади
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 400 за всё до 8 чел.
Новая Голландия для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
Новая Голландия для всей семьи
Посетить модное городское пространство с уникальной историей и узнать, зачем люди лезут в бутылку
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
2 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    5 июня 2024
    По каналам Петербурга на катере с гидом
    Экскурсия была очень интересной. Повезло с погодой, удалось выйти в Неву и оттуда полюбоваться на город. Однозначно рекомендую!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    По рекам и каналам на персональном катере
    Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
    Это была обалденная прогулка на катере по Петербургу! На нашем небольшом катере мы проплыли по всем каналам и вышли в
    читать дальше

    акваторию, это были незабываемые ощущения! Юрий - очень клевый капитан, провел для нас обзорную экскурсию, показал все главные места, которые попались на нашем маршруте! Это были незабываемые впечатления, эмоции от прогулки захлестнули нас с головой и мы ушли абсолютно насквозь очарованные Петербургом, Невой и нашим невероятным капитаном 😎 Огромное спасибо!

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Креативный Петербург на Мини Купере
    Нам все понравилось
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
    Это была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катер, весёлый обаятельный капитан Юрий
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    и красивущий город. Мы проплыли по каналам и под мостами, а потом кааак вырвались в большую Неву! И кааааак прокатились по ней - захватило дух! Это было потрясающе. Лучше, чем мечталось) Нашему капитану - огромное спасибо за новые впечатления!

    Это была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катерЭто была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катер
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    По рекам и каналам на персональном катере
    Нам все очень понравилось! Спасибо! Рекомендую!!! Плавали в дождь, но было тепло и комфортно
  • А
    Александра
    2 июня 2024
    Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
    Яркая, насыщенная эмоциями прогулка по Фонтанке со зрелищным выходом в Неву (мы катались 1,5 часа). Юрий учёл все наши пожелания
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    по скорости катания и объёму рассказа. Нам было важнее насладиться видами и отдохнуть, покачиваясь на волнах, поэтому выбрали минимум рассказа) Было супер!

    Яркая, насыщенная эмоциями прогулка по Фонтанке со зрелищным выходом в Неву (мы катались 1,5 часа). ЮрийЯркая, насыщенная эмоциями прогулка по Фонтанке со зрелищным выходом в Неву (мы катались 1,5 часа). Юрий
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Удивительные истории Старого Петербурга
    Экскурсовод рассказывала очень интересно. Все круто. Очень понравилось.
  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    Новая Голландия: история, мифы, скрытые детали
    Экскурсия была замечательная, очень интересная, подробная! Кирилл очень все хорошо рассказывает и показывает, рекомендуем от души!
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
    Всё понравилось: простота оформления заказа, сама прогулка, приятный капитан Иван. Несмотря на наше опоздание, прогулка не сократилась по времени. За это отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Новая Голландия»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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