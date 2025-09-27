Погрузитесь в атмосферу Франции 15–18 веков в залах Эрмитажа! Вас ждут полотна Ватто, Буше, Пуссена и Лоррена, изысканные эмали, шпалеры и керамика, которыми восхищалась европейская знать. Экскурсия откроет тайны коллекции, где оживают мифы, галантные сцены и дух эпохи.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- залы Запасной половины Зимнего дворца с богатейшей коллекцией французского искусства 15–18 веков.
- лиможские эмали, шпалеры-мильфлёры и редкую керамику Бернара Палисси.
- картины Симона Вуэ, братьев Ленен, Клода Лоррена и Никола Пуссена.
- галантные сцены Ватто, изящество Буше, домашнюю теплоту Шардена и романтику Фрагонара.
- поэтичные пейзажи Гюбера Робера и скульптуры Фальконе и Гудона.
И узнаете:
- почему коллекция французского искусства в Эрмитаже считается одной из самых значительных в мире.
- что скрывается за названием «тысяча цветов» в шпалерах-мильфлёрах.
- чем удивлял современников мастер декоративной керамики Бернар Палисси.
- как Екатерина II формировала собрание французского искусства и кого приглашала писать портреты.
- какие картины были любимыми у маркизы де Помпадур и других ценителей 18 века.
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на себя и на гида — от 500 ₽.
- Программа 12+.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 5. Доплата — 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2490 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
27 сен 2025
Спасибо за содержательную экскурсию,очень понравилось. Буду советовать друзьям и знакомым.
