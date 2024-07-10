Самое ценное, что есть в необъятном Эрмитаже — это картины. Музей строился для них. Всё, что кроме — всего лишь антураж. На прогулке мы будем созерцать и изучать масштабные коллекции итальянской, голландской, фламандской и испанской живописи.

Описание экскурсии

Вы откроете для себя, как в итальянском искусстве сказалась политика Медичи, козни Борджиа, цензура Ватикана, любовь к поэзии, страх чумы и модные философские идеи

Узнаете, как Рубенс стал дипломатом, и увидите его картину-манифест

Оцените восстановленную после покушения «Данаю» и несколько других скандальных шедевров

Научитесь отличать святого Иеронима от святого Лаврентия, а бодрый реализм Караваджо и Веласкеса — от мрачного маньеризма Эль Греко

Увидите воочию знаменитое «сфумато» Леонардо, «нон-финито» Микеланджело, световую режиссуру Рембрандта

Станете причастны лаконичной гармонии Рафаэля и аристократизму Ван Дейка

По сложившейся на наших «интеллектуальных прогулках» традиции, мы сможем затронуть не только историю искусства, но и философию, религию, политику. Вы сможете как вспомнить давно изученное, так и узнать уникальные факты. Кроме того, у вас будет возможность самостоятельно размышлять об увиденном. И вас услышат…

Экскурсия подойдёт тем, кто:

ценит своё время и не хочет размениваться на несущественное

знает, что образование — бесконечный процесс, и готов к интеллектуальному приключению

ценит свободный подход и устал от заученных «экскурсий»

признаёт, что искусство — комплексный феномен, и готов взглянуть на него с разных точек зрения

Организационные детали