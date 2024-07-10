Самое ценное, что есть в необъятном Эрмитаже — это картины. Музей строился для них. Всё, что кроме — всего лишь антураж.
На прогулке мы будем созерцать и изучать масштабные коллекции итальянской, голландской, фламандской и испанской живописи.
На прогулке мы будем созерцать и изучать масштабные коллекции итальянской, голландской, фламандской и испанской живописи.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
- Вы откроете для себя, как в итальянском искусстве сказалась политика Медичи, козни Борджиа, цензура Ватикана, любовь к поэзии, страх чумы и модные философские идеи
- Узнаете, как Рубенс стал дипломатом, и увидите его картину-манифест
- Оцените восстановленную после покушения «Данаю» и несколько других скандальных шедевров
- Научитесь отличать святого Иеронима от святого Лаврентия, а бодрый реализм Караваджо и Веласкеса — от мрачного маньеризма Эль Греко
- Увидите воочию знаменитое «сфумато» Леонардо, «нон-финито» Микеланджело, световую режиссуру Рембрандта
- Станете причастны лаконичной гармонии Рафаэля и аристократизму Ван Дейка
По сложившейся на наших «интеллектуальных прогулках» традиции, мы сможем затронуть не только историю искусства, но и философию, религию, политику. Вы сможете как вспомнить давно изученное, так и узнать уникальные факты. Кроме того, у вас будет возможность самостоятельно размышлять об увиденном. И вас услышат…
Экскурсия подойдёт тем, кто:
- ценит своё время и не хочет размениваться на несущественное
- знает, что образование — бесконечный процесс, и готов к интеллектуальному приключению
- ценит свободный подход и устал от заученных «экскурсий»
- признаёт, что искусство — комплексный феномен, и готов взглянуть на него с разных точек зрения
Организационные детали
- Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет
- Гиду билет не нужен
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 290 туристов
Коренной петербуржец, аспирант философского факультета и профессиональный гид. Опираюсь только на авторитетные, серьёзные источники (в том числе редкие). Стремлюсь создать атмосферу непринуждённого, однако насыщенного тематического общения. Лекционный формат монолога, на мойЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Эрмитаж: классическое знакомство - путешествие сквозь века искусства
Проведите незабываемые часы, исследуя парадные залы и шедевры мирового искусства в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
12 июля в 11:00
13 июля в 16:00
4 500₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры Эрмитажа
Начало: Александровская колонна на Дворцовой площади
Расписание: Каждый день, кроме понедельника в 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:30
4 900₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эрмитаж: шедевры и секреты
Нескучное знакомство с сокровищами мирового искусства в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Эрмитаж
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
от 7 500₽ за всё до 3 чел.