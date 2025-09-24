Индивидуальная
до 3 чел.
«Очень приятно, Царь»: знакомство с обитателями Зимнего дворца
Насладиться убранством Эрмитажа и выяснить, что помнят эти стены о правителях прошлого
Начало: В главном корпусе Эрмитажа
Завтра в 15:00
26 сен в 11:00
4800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург для жаворонков, или Утренняя прогулка по Петроградской стороне
Почувствовать себя эстетом, гуляя по непарадной части города без спешки и суеты
Начало: У станции метро «Горьковская»
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петроградская сторона: северный модерн, поэты и чекисты
Исследовать грандиозный архитектурный ансамбль Петербурга и узнать о его знаменитых жителях
Начало: У станции метро «Горьковская»
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Эрмитаже
Сделать профессиональные снимки среди интерьеров величественного музея
Начало: Возле Эрмитажа
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Соборы Петербурга: Смольный, Исаакиевский, Казанский и Спас на Крови
Изучить творения великих зодчих прошлого
Начало: В пределах исторического центра Петербурга, по дог...
25 сен в 10:30
26 сен в 10:30
13 800 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Кронштадт: от петровских фортов до атомной подводной лодки
Увидеть жизнь города-острова и его обитателей сквозь эпохи
Начало: По договорённости
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
По следам «Преступления и наказания»: фантазия или судьба Достоевского
Узнать, как Петербург вдохновил писателя на создание величайших романов
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
2375 ₽
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Город-крепость, город-порт: в Кронштадт на метеоре
Путешествие в Кронштадт на метеоре - это шанс увидеть Балтийский флот, Никольский собор и уникальные инженерные решения Петра I
Начало: У Дворцовой площади
Завтра в 10:30
29 сен в 10:30
7800 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Ленинградский конструктивизм
Увидеть, как строился идеальный рабочий район за Нарвской заставой, и узнать, что из этого вышло
Начало: У метро «Кировский завод»
Завтра в 10:00
27 сен в 15:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории любви на аллеях Павловского парка (прогулка на велосипедах)
Узнать, как здесь влюблялись, страдали и надеялись именитые особы
Начало: В Павловском парке
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Площади Петербурга + Исаакиевский собор
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, посетив его знаменитые площади и величественный Исаакиевский собор. Уникальная возможность увидеть историю вживую
Начало: На Дворцовой площади
27 сен в 14:30
4 окт в 14:30
1580 ₽ за билет
