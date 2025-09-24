Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 11 экскурсий в категории «Экскурсии 2025» в Санкт-Петербурге, цены от 1500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
«Очень приятно, Царь»: знакомство с обитателями Зимнего дворца
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Очень приятно, Царь»: знакомство с обитателями Зимнего дворца
Насладиться убранством Эрмитажа и выяснить, что помнят эти стены о правителях прошлого
Начало: В главном корпусе Эрмитажа
Завтра в 15:00
26 сен в 11:00
4800 ₽ за всё до 3 чел.
Петербург для жаворонков, или Утренняя прогулка по Петроградской стороне
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург для жаворонков, или Утренняя прогулка по Петроградской стороне
Почувствовать себя эстетом, гуляя по непарадной части города без спешки и суеты
Начало: У станции метро «Горьковская»
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Петроградская сторона: северный модерн, поэты и чекисты
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петроградская сторона: северный модерн, поэты и чекисты
Исследовать грандиозный архитектурный ансамбль Петербурга и узнать о его знаменитых жителях
Начало: У станции метро «Горьковская»
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотосессия в Эрмитаже
Пешая
1 час
4 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Эрмитаже
Сделать профессиональные снимки среди интерьеров величественного музея
Начало: Возле Эрмитажа
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Соборы Петербурга: Смольный, Исаакиевский, Казанский и Спас на Крови
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Соборы Петербурга: Смольный, Исаакиевский, Казанский и Спас на Крови
Изучить творения великих зодчих прошлого
Начало: В пределах исторического центра Петербурга, по дог...
25 сен в 10:30
26 сен в 10:30
13 800 ₽ за всё до 4 чел.
Кронштадт: от петровских фортов до атомной подводной лодки
На машине
4.5 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Кронштадт: от петровских фортов до атомной подводной лодки
Увидеть жизнь города-острова и его обитателей сквозь эпохи
Начало: По договорённости
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
По следам «Преступления и наказания»: фантазия или судьба Достоевского
Пешая
2 часа
-
5%
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По следам «Преступления и наказания»: фантазия или судьба Достоевского
Узнать, как Петербург вдохновил писателя на создание величайших романов
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
2375 ₽2500 ₽ за человека
Город-крепость, город-порт: в Кронштадт на метеоре
Пешая
На метеоре
5.5 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Город-крепость, город-порт: в Кронштадт на метеоре
Путешествие в Кронштадт на метеоре - это шанс увидеть Балтийский флот, Никольский собор и уникальные инженерные решения Петра I
Начало: У Дворцовой площади
Завтра в 10:30
29 сен в 10:30
7800 ₽ за всё до 7 чел.
Ленинградский конструктивизм
Пешая
2 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Ленинградский конструктивизм
Увидеть, как строился идеальный рабочий район за Нарвской заставой, и узнать, что из этого вышло
Начало: У метро «Кировский завод»
Завтра в 10:00
27 сен в 15:00
1500 ₽ за человека
Истории любви на аллеях Павловского парка (прогулка на велосипедах)
На велосипеде
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории любви на аллеях Павловского парка (прогулка на велосипедах)
Узнать, как здесь влюблялись, страдали и надеялись именитые особы
Начало: В Павловском парке
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Площади Петербурга + посещение Исаакиевского собора (билет включён)
Пешая
2 часа
9 отзывов
Билеты
Площади Петербурга + Исаакиевский собор
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, посетив его знаменитые площади и величественный Исаакиевский собор. Уникальная возможность увидеть историю вживую
Начало: На Дворцовой площади
27 сен в 14:30
4 окт в 14:30
1580 ₽ за билет

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. «Очень приятно, Царь»: знакомство с обитателями Зимнего дворца
  2. Петербург для жаворонков, или Утренняя прогулка по Петроградской стороне
  3. Петроградская сторона: северный модерн, поэты и чекисты
  4. Фотосессия в Эрмитаже
  5. Соборы Петербурга: Смольный, Исаакиевский, Казанский и Спас на Крови
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Финский Залив
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1500 до 16 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
