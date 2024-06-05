1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Петербург про любовь
Прогуляться по городу и узнать, как здесь влюблялись, женились и расставались
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
Исследовать природную неровность гранита и метафоры Петроградки
Начало: Недалеко от метро «Горьковская»
11 июня в 11:00
12 июня в 17:00
2 500₽ за человека
Квест
1.5 часа
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: у станции метро «Горьковская»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Родом из Петербурга: история «русской Атлантиды» - китайского города Харбин
Услышать о Харбине из первых уст - от внучки русских эмигрантов, живших там в прошлом веке
Начало: в районе метро Горьковская
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
35003 150₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
Стать частными сыщиками, чтобы найти ключ к разгадке одной истории, + исследовать красивый район
Начало: У станции метро «Горьковская»
25 июня в 11:00
26 июня в 11:00
9 850₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
В составе мини-группы исследовать район, полный необыкновенных историй и шедевров архитектуры
Начало: У метро Горьковская
Расписание: во вторник и пятницу в 12:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
Познакомиться с домом, раскрывающим политическую историю и скрывающим любовные драмы
Начало: на улице Куйбышева
9 июня в 16:00
16 июня в 16:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Северный модерн, неоренессанс, неоготика, конструктивизм и ар-деко - на одной улице Петроградки
Начало: у метро Горьковская
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самые необычные дома Петербурга
Увидеть 15 особняков с уникальной архитектурой и услышать от искусствоведа, как они строились
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия отличная. А самое главное она будет составлена исходя из ваших пожеланий!
- ННаталья28 мая 2024Очень интересная необычная подача материала о городе, в котором мы были не раз. Кажется, центр города, который знают все гости Петербурга… А сколько необычного, неожиданного и удивительного рассказал нам о петроградской стороне гид Александр. Спасибо большое!!!
- ААрина26 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия с большим маршрутом. Пройдётесь по дворам лабиринтам, дворам - колодцам, посмотрите красивые здания, и послушайте интересный рассказ гида. Рекомендую к посещению.
- ЕЕлена25 мая 2024Все супер!) Интереснейшая экскурсия по Петрограде. Заглядывая во дворы, проходные и колодцы, чёрные и парадные входы)… единственный «недостаток» - очень
- ССветлана23 мая 2024Очень насыщенный рассказ, интересный маршрут! Спасибо гиду Артёму. Время пролетело незаметно, я бы еще ходила, слушала и слушала. Столько деталей, фактов. С душой! Конечно, приду еще!
- ННина20 мая 2024Отличная экскурсия, посмотрели и дома, и дворы. Экскурсовод Катерина Колесникова просто умница и знаток истории!!!
- ККристина16 мая 2024Артём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У Артёма есть ещё 4 маршрута
- ИИван8 мая 2024Отличная экскурсия! Давно живу в Петербурге, узнал много нового, однозначно рекомендую
- ААнастасия7 мая 2024Легкая подача информации, красивые виды, отличный гид
- ЕЕлизавета2 мая 2024Спасибо! Пару лет назад гуляла по Петроградке и засматривалась на особняки Лидваля, но никогда не думала, что посчастливится узнать поподробнее об их истории). Всём рекомендую провести два часа в компании с Артёмом!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Особняк Матильды Кшесинской»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Особняк Матильды Кшесинской" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 900 до 14 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Особняк Матильды Кшесинской», 159 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август