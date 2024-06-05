читать дальше

много информации. И длинна маршрута. Для молодых и здоровых - то, что надо. Мне было трудновато (я сильно пожилая дама), но ооченннь интересно. Не пожалела ни секунды ни времени ни денег! С удовольствием пойду ещё, когда буду не так плохо себя чувствовать. Очень рекомендую!)