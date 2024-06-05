Особняк Матильды Кшесинской – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 10 экскурсий в категории «Особняк Матильды Кшесинской» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
122 отзыва
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Петербург про любовь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Петербург про любовь
Прогуляться по городу и узнать, как здесь влюблялись, женились и расставались
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
Исследовать природную неровность гранита и метафоры Петроградки
Начало: Недалеко от метро «Горьковская»
11 июня в 11:00
12 июня в 17:00
2 500 за человека
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: у станции метро «Горьковская»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Родом из Петербурга: история «русской Атлантиды» - китайского города Харбин
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Родом из Петербурга: история «русской Атлантиды» - китайского города Харбин
Услышать о Харбине из первых уст - от внучки русских эмигрантов, живших там в прошлом веке
Начало: в районе метро Горьковская
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
35003 150 за всё до 10 чел.
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
Стать частными сыщиками, чтобы найти ключ к разгадке одной истории, + исследовать красивый район
Начало: У станции метро «Горьковская»
25 июня в 11:00
26 июня в 11:00
9 850 за всё до 6 чел.
Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
В составе мини-группы исследовать район, полный необыкновенных историй и шедевров архитектуры
Начало: У метро Горьковская
Расписание: во вторник и пятницу в 12:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
1 200 за человека
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
Познакомиться с домом, раскрывающим политическую историю и скрывающим любовные драмы
Начало: на улице Куйбышева
9 июня в 16:00
16 июня в 16:00
1 200 за человека
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Северный модерн, неоренессанс, неоготика, конструктивизм и ар-деко - на одной улице Петроградки
Начало: у метро Горьковская
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
от 7 000 за всё до 6 чел.
Самые необычные дома Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Самые необычные дома Петербурга
Увидеть 15 особняков с уникальной архитектурой и услышать от искусствоведа, как они строились
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Петербург про любовь
    Экскурсия отличная. А самое главное она будет составлена исходя из ваших пожеланий!
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
    Очень интересная необычная подача материала о городе, в котором мы были не раз. Кажется, центр города, который знают все гости Петербурга… А сколько необычного, неожиданного и удивительного рассказал нам о петроградской стороне гид Александр. Спасибо большое!!!
  • А
    Арина
    26 мая 2024
    Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
    Очень интересная и насыщенная экскурсия с большим маршрутом. Пройдётесь по дворам лабиринтам, дворам - колодцам, посмотрите красивые здания, и послушайте интересный рассказ гида. Рекомендую к посещению.
    Очень интересная и насыщенная экскурсия с большим маршрутом. Пройдётесь по дворам лабиринтам, дворам - колодцам, посмотритеОчень интересная и насыщенная экскурсия с большим маршрутом. Пройдётесь по дворам лабиринтам, дворам - колодцам, посмотритеОчень интересная и насыщенная экскурсия с большим маршрутом. Пройдётесь по дворам лабиринтам, дворам - колодцам, посмотритеОчень интересная и насыщенная экскурсия с большим маршрутом. Пройдётесь по дворам лабиринтам, дворам - колодцам, посмотрите
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
    Все супер!) Интереснейшая экскурсия по Петрограде. Заглядывая во дворы, проходные и колодцы, чёрные и парадные входы)… единственный «недостаток» - очень
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    много информации. И длинна маршрута. Для молодых и здоровых - то, что надо. Мне было трудновато (я сильно пожилая дама), но ооченннь интересно. Не пожалела ни секунды ни времени ни денег! С удовольствием пойду ещё, когда буду не так плохо себя чувствовать. Очень рекомендую!)

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
    Очень насыщенный рассказ, интересный маршрут! Спасибо гиду Артёму. Время пролетело незаметно, я бы еще ходила, слушала и слушала. Столько деталей, фактов. С душой! Конечно, приду еще!
  • Н
    Нина
    20 мая 2024
    Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
    Отличная экскурсия, посмотрели и дома, и дворы. Экскурсовод Катерина Колесникова просто умница и знаток истории!!!
  • К
    Кристина
    16 мая 2024
    Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
    Артём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У Артёма есть ещё 4 маршрута
    читать дальше

    по острову, поэтому наметили себе планы на следующие поездки👌🏻 Нам повезло и в будний день на экскурсии было всего 3 человека)

    Артём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У АртёмаАртём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У АртёмаАртём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У АртёмаАртём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У АртёмаАртём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У АртёмаАртём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У Артёма
  • И
    Иван
    8 мая 2024
    Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
    Отличная экскурсия! Давно живу в Петербурге, узнал много нового, однозначно рекомендую
  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
    Легкая подача информации, красивые виды, отличный гид
  • Е
    Елизавета
    2 мая 2024
    Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
    Спасибо! Пару лет назад гуляла по Петроградке и засматривалась на особняки Лидваля, но никогда не думала, что посчастливится узнать поподробнее об их истории). Всём рекомендую провести два часа в компании с Артёмом!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Особняк Матильды Кшесинской»

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