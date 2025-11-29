Приглашаем вас познакомиться с историей Гатчинского дворца и его императорских хозяев, заглянуть в парадные залы, а также пройтись по таинственному подземному ходу. После мы прогуляемся по живописному парку, насладимся его видами и особенной атмосферой.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Загадочный Гатчинский дворец
В ходе экскурсии вы узнаете в подробностях об истории дворца и его архитектуре. Поймёте, как он связан с жизнью трёх императоров. Один из них был магистром Мальтийского ордена рыцарей — будет рассказ и об этом таинственном братстве. Проходя по парадным и жилым залам, мы оценим их убранство и вглядимся в детали. А спустившись в подземный ход, попробуем отыскать знаменитую нимфу Эхо.
Сюжеты Гатчинского парка
Англичане считают его образцом идеального ландшафтного дизайна. Пруды, ажурные мосты и павильоны в окружении пышной зелени — вы проникнитесь романтической атмосферой парка и услышите историю любви одной императорской четы.
Ежедневно в 12:00, кроме понедельника
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гатчинский дворец
- Подземный ход Гатчинского дворца
- Гатчинский парк
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты в парк и дворец
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Красноармейский просп., 1, Гатчина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
Автобусная экскурсия в Гатчину: Приоратский и Большой дворец
Начало: Набережная канала Грибоедова, 17
Завтра в 13:15
4 дек в 12:30
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гатчинский дворец и парк - век восемнадцатый и век девятнадцатый
Начало: Ваш отель в пределах исторического центра города
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гатчинские замки Павла Первого
Начало: СТ.М. Московская
Расписание: Ср. - Вс: с 11 до 18
Завтра в 11:00
6 дек в 11:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.