Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 547 туристов

Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Люблю делиться большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также проводить их по нетуристическим и необычным маршрутам. В самых обычных на первый взгляд вещах всегда кроется сказочное. Это и есть цель моих исследований городской жизни, а открывать секреты своим друзьям и новым знакомым так приятно:) Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я с нетерпением жду нашей встречи с открытым сердцем и надеюсь на интересное знакомство!

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