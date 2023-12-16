Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)

Билет для посещения в Санкт-Петербурге

Посетить дворец, которым владели 5 поколений знатного рода, и узнать 200-летнюю историю семьи

Дворец на Мойке — один из четырёх юсуповских в Петербурге. Помимо аристократических интерьеров, он хранит историю знаменитой династии. Вы пройдёте по залам, жилым покоям бывших владельцев. И словно попадёте в закулисье их повседневной жизни.

Перед вами предстанут хроники княжеского рода — переплетение роскоши, трагедии, семейных драм, любовных историй и проклятий.
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Сага о Юсуповых: историческая экскурсия в мини-группе (билеты включены)
Ближайшие даты:
16
дек
27
дек
30
дек
3
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6
янв
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 488 ₽
Дополнительные маршруты 3 288 ₽
На четвертый билет и более в одном заказе 2 288 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём экскурсию в саду, примыкающем ко дворцу. Я поделюсь историями о ежедневном быте знатной семьи.
  • Затем вы увидите восхитительные интерьеры дворца — парадные залы, жилые покои и даже настоящий домашний театр.
  • Окажетесь в месте, окутанном легендами. Именно в этом дворце, на жилой половине молодого князя Феликса Юсупова, в ночь на 17 декабря 1916 года произошло убийство Григория Распутина.
  • Я познакомлю вас с сагой о Юсуповых — одной из старейших аристократических династий Российской империи. Расскажу о том, как мужчины рода — вельможи и государственные деятели — служили во благо Родины. А женщины — первые красавицы при царском дворе — блистали в свете.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и входные билеты во дворец.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
  • Обратите внимание: билеты выкупаются заранее. Их стоимость не возвращается в случае вашей неявки на экскурсию.
  • Дата и время проведения экскурсии могут измениться в зависимости от возможности музея принять нас. Подробности обсуждаются в личной переписке.
  • Дополнительно можно посетить маршруты «Парадные залы», «Жилые покои князя», «Жилые покои молодых князей», экспозицию «Убийство Г. Распутина». Пишите в личные сообщения минимум за два дня до экскурсии.

в среду в 15:30, в субботу в 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Декабристов
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду в 15:30, в субботу в 12:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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