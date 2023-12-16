Посетить дворец, которым владели 5 поколений знатного рода, и узнать 200-летнюю историю семьи
Дворец на Мойке — один из четырёх юсуповских в Петербурге. Помимо аристократических интерьеров, он хранит историю знаменитой династии. Вы пройдёте по залам, жилым покоям бывших владельцев. И словно попадёте в закулисье их повседневной жизни.
Перед вами предстанут хроники княжеского рода — переплетение роскоши, трагедии, семейных драм, любовных историй и проклятий.
Перед вами предстанут хроники княжеского рода — переплетение роскоши, трагедии, семейных драм, любовных историй и проклятий.
Ближайшие даты:
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 488 ₽
|Дополнительные маршруты
|3 288 ₽
|На четвертый билет и более в одном заказе
|2 288 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Начнём экскурсию в саду, примыкающем ко дворцу. Я поделюсь историями о ежедневном быте знатной семьи.
- Затем вы увидите восхитительные интерьеры дворца — парадные залы, жилые покои и даже настоящий домашний театр.
- Окажетесь в месте, окутанном легендами. Именно в этом дворце, на жилой половине молодого князя Феликса Юсупова, в ночь на 17 декабря 1916 года произошло убийство Григория Распутина.
- Я познакомлю вас с сагой о Юсуповых — одной из старейших аристократических династий Российской империи. Расскажу о том, как мужчины рода — вельможи и государственные деятели — служили во благо Родины. А женщины — первые красавицы при царском дворе — блистали в свете.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и входные билеты во дворец.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
- Обратите внимание: билеты выкупаются заранее. Их стоимость не возвращается в случае вашей неявки на экскурсию.
- Дата и время проведения экскурсии могут измениться в зависимости от возможности музея принять нас. Подробности обсуждаются в личной переписке.
- Дополнительно можно посетить маршруты «Парадные залы», «Жилые покои князя», «Жилые покои молодых князей», экспозицию «Убийство Г. Распутина». Пишите в личные сообщения минимум за два дня до экскурсии.
в среду в 15:30, в субботу в 12:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Декабристов
- Когда и как рано покупать?
- Когда: в среду в 15:30, в субботу в 12:30Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 547 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Люблю делиться большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также проводить их по нетуристическим и необычным маршрутам. В самых обычных на первый взгляд вещах всегда кроется сказочное. Это и есть цель моих исследований городской жизни, а открывать секреты своим друзьям и новым знакомым так приятно:) Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я с нетерпением жду нашей встречи с открытым сердцем и надеюсь на интересное знакомство!
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