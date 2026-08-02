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Дворец Юсуповых на Мойке: история богатейшей семьи империи (билеты включены)

Посетить дворец, которым владели 5 поколений знатного рода, и узнать 200-летнюю историю семьи
Дворец на Мойке — один из четырёх юсуповских в Петербурге. Помимо аристократических интерьеров, он хранит историю знаменитой династии. Вы пройдёте по залам, жилым покоям бывших владельцев. И словно попадёте в закулисье их повседневной жизни.

Перед вами предстанут хроники княжеского рода — переплетение роскоши, трагедии, семейных драм, любовных историй и проклятий.
5
105 отзывов
Дворец Юсуповых на Мойке: история богатейшей семьи империи (билеты включены)
Дворец Юсуповых на Мойке: история богатейшей семьи империи (билеты включены)
Дворец Юсуповых на Мойке: история богатейшей семьи империи (билеты включены)

Описание билета

  • Начнём экскурсию в саду, примыкающем ко дворцу. Я поделюсь историями о ежедневном быте знатной семьи.
  • Затем вы увидите восхитительные интерьеры дворца — парадные залы, жилые покои и даже настоящий домашний театр.
  • Окажетесь в месте, окутанном легендами. Именно в этом дворце, на жилой половине молодого князя Феликса Юсупова, в ночь на 17 декабря 1916 года произошло убийство Григория Распутина.
  • Я познакомлю вас с сагой о Юсуповых — одной из старейших аристократических династий Российской империи. Расскажу о том, как мужчины рода — вельможи и государственные деятели — служили во благо Родины. А женщины — первые красавицы при царском дворе — блистали в свете.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и входные билеты во дворец.
  • Маршрут экскурсии рассчитан на 2 часа, в течение которых вы увидите сад, парадные залы 2 этажа, театр и экспозицию «Убийство Распутина» на половине молодых на 1 этаже.
  • Согласно правилам музея, вернуться в залы после окончания экскурсии можно только, купив билеты.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет. Ограничение на посещение экспозиции «Убийство Распутина» — 16+. Дети младше идут только в сопровождении взрослых.
  • Обратите внимание: билеты выкупаются заранее. Их стоимость не возвращается в случае вашей неявки на экскурсию.
  • Дата и время проведения экскурсии могут измениться в зависимости от возможности музея принять нас. Подробности обсуждаются в личной переписке.
  • При индивидуальном заказе можно посетить и другие маршруты: «Парадные залы», «Жилые покои князя», «Жилые покои молодых князей», экспозицию «Убийство Г. Распутина»., включающие жилые покои хозяев дворца. Пишите в личные сообщения минимум за два дня до экскурсии для уточнения информации.

в понедельник, вторник, среду и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:30

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Стоимость билета

ТарифСтоимость
Школьники2650 ₽
Пенсионеры2700 ₽
Стандартный2750 ₽
Студенты2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Декабристов, 21a
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3399 туристов
Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места. Вместе с моими коллегами-гидами, такими же увлечёнными профессионалами, мы проводим
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экскурсии по популярным и совершенно необычным маршрутам. Даже в тривиальных, на первый, взгляд вещах всегда кроется загадка. Давайте открывать секреты города вместе! Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Мы открыты к общению и надеемся на взаимно интересные знакомства!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Надежда
Отличная экскурсия, все самое интересное и важное за 2 часа. Ирина прекрасный гид, приятно было слушать. Очень рекомендую посмотреть дворец Юсуповых, богатые комнаты, шикарный личный театр, мы остались в восторге))
Отличная экскурсия, все самое интересное и важное за 2 часа. Ирина прекрасный гид, приятно было слушать.
Отличная экскурсия, все самое интересное и важное за 2 часа. Ирина прекрасный гид, приятно было слушать.
Отличная экскурсия, все самое интересное и важное за 2 часа. Ирина прекрасный гид, приятно было слушать.
Отличная экскурсия, все самое интересное и важное за 2 часа. Ирина прекрасный гид, приятно было слушать.
Отличная экскурсия, все самое интересное и важное за 2 часа. Ирина прекрасный гид, приятно было слушать.
Отличная экскурсия, все самое интересное и важное за 2 часа. Ирина прекрасный гид, приятно было слушать.
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Юлия
Посетили экскурсию по Юсуповскому дворцу с экскурсоводом Ириной — остались под большим впечатлением! Ирина отлично владеет материалом и по-настоящему увлечена темой: это сразу чувствуется, слушать было очень интересно.
За время экскурсии
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мы узнали много нового о роде Юсуповых, увидели парадные залы и личные покои. Поразило убранство комнат — в деталях чувствуется роскошь и особый стиль. Отдельно хочется отметить театр.
Особого внимания заслуживает экспозиция, посвящённая убийству Распутина. Личность Распутина до сих пор вызывает споры, но сама история завораживает. Спасибо за насыщенную экскурсию!

Посетили экскурсию по Юсуповскому дворцу с экскурсоводом Ириной — остались под большим впечатлением! Ирина отлично владеет
Посетили экскурсию по Юсуповскому дворцу с экскурсоводом Ириной — остались под большим впечатлением! Ирина отлично владеет
Посетили экскурсию по Юсуповскому дворцу с экскурсоводом Ириной — остались под большим впечатлением! Ирина отлично владеет
Посетили экскурсию по Юсуповскому дворцу с экскурсоводом Ириной — остались под большим впечатлением! Ирина отлично владеет
Посетили экскурсию по Юсуповскому дворцу с экскурсоводом Ириной — остались под большим впечатлением! Ирина отлично владеет
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Арменуи
Сегодня побывала в Юсуповском дворце на Мойке — это полный восторг! Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Ирине: она потрясающий рассказчик, слушала на одном дыхании, сразу чувствуется любовь к своему делу.
Каждую комнату
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здесь можно рассматривать неделями, замечая всё новые и новые детали. По рекомендации экскурсовода Ирины я приобрела книгу «Князь Феликс Юсупов. «За всё благодарю…» — полную документальную биографию князя Феликса Юсупова, написанную Елизаветой Красных.

Сегодня побывала в Юсуповском дворце на Мойке — это полный восторг! Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Ирине:
Сегодня побывала в Юсуповском дворце на Мойке — это полный восторг! Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Ирине:
Сегодня побывала в Юсуповском дворце на Мойке — это полный восторг! Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Ирине:
Сегодня побывала в Юсуповском дворце на Мойке — это полный восторг! Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Ирине:
Сегодня побывала в Юсуповском дворце на Мойке — это полный восторг! Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Ирине:
Сегодня побывала в Юсуповском дворце на Мойке — это полный восторг! Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Ирине:
Сегодня побывала в Юсуповском дворце на Мойке — это полный восторг! Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Ирине:
Сегодня побывала в Юсуповском дворце на Мойке — это полный восторг! Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Ирине:+1
Сегодня побывала в Юсуповском дворце на Мойке — это полный восторг! Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Ирине:
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Маргарита
Большое спасибо Ирине за чудесную экскурсию! Открыла для себя много новой информации о быте и ключевых событиях жизни членов богатейшей семьи Юсуповых. Дворец роскошный, поражает воображение. Ирина великолепный рассказчик, и действительно увлеченный своим делом человек. Слушать было одно удовольствие! Появилось желание дополнительно прочесть историческую литературу. Спасибо Вам большое!
Большое спасибо Ирине за чудесную экскурсию! Открыла для себя много новой информации о быте и ключевых
Большое спасибо Ирине за чудесную экскурсию! Открыла для себя много новой информации о быте и ключевых
Большое спасибо Ирине за чудесную экскурсию! Открыла для себя много новой информации о быте и ключевых
Большое спасибо Ирине за чудесную экскурсию! Открыла для себя много новой информации о быте и ключевых
Большое спасибо Ирине за чудесную экскурсию! Открыла для себя много новой информации о быте и ключевых
Большое спасибо Ирине за чудесную экскурсию! Открыла для себя много новой информации о быте и ключевых
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Елена
Экскурсию проводила Ирина - богатейшей эрудиции и харизмы специалист. Я уже третий раз прихожу в Юсуповский дворец и поэтому могу строго оценить уровень экскурсовода. У Ирины он высочайший. Отдельная ей
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благодарность на информацию об репродукциях с работ Редковмкого, которые стоят скромненько во всех залах и 99 процентов посетителей проходят мимо них, не замечая этих богатейших шедевров. Ирина, благодарю за ваш талант - много бываю на экскурсиях и восхитилась Вами. Ну а сам дворец - это красота, которую поддерживают в отличном состоянии. Очень советую бывать на экскурсиях - не пожалеете.

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И
Ирина прекрасный экскурсовод, интересно преподносит материал. Были первый раз в данном дворце на экскурсии и не пожалели, спасибо большое.
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