Дворец на Мойке — один из четырёх юсуповских в Петербурге. Помимо аристократических интерьеров, он хранит историю знаменитой династии. Вы пройдёте по залам, жилым покоям бывших владельцев. И словно попадёте в закулисье их повседневной жизни.
Перед вами предстанут хроники княжеского рода — переплетение роскоши, трагедии, семейных драм, любовных историй и проклятий.
Перед вами предстанут хроники княжеского рода — переплетение роскоши, трагедии, семейных драм, любовных историй и проклятий.
Описание билета
- Начнём экскурсию в саду, примыкающем ко дворцу. Я поделюсь историями о ежедневном быте знатной семьи.
- Затем вы увидите восхитительные интерьеры дворца — парадные залы, жилые покои и даже настоящий домашний театр.
- Окажетесь в месте, окутанном легендами. Именно в этом дворце, на жилой половине молодого князя Феликса Юсупова, в ночь на 17 декабря 1916 года произошло убийство Григория Распутина.
- Я познакомлю вас с сагой о Юсуповых — одной из старейших аристократических династий Российской империи. Расскажу о том, как мужчины рода — вельможи и государственные деятели — служили во благо Родины. А женщины — первые красавицы при царском дворе — блистали в свете.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и входные билеты во дворец.
- Маршрут экскурсии рассчитан на 2 часа, в течение которых вы увидите сад, парадные залы 2 этажа, театр и экспозицию «Убийство Распутина» на половине молодых на 1 этаже.
- Согласно правилам музея, вернуться в залы после окончания экскурсии можно только, купив билеты.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет. Ограничение на посещение экспозиции «Убийство Распутина» — 16+. Дети младше идут только в сопровождении взрослых.
- Обратите внимание: билеты выкупаются заранее. Их стоимость не возвращается в случае вашей неявки на экскурсию.
- Дата и время проведения экскурсии могут измениться в зависимости от возможности музея принять нас. Подробности обсуждаются в личной переписке.
- При индивидуальном заказе можно посетить и другие маршруты: «Парадные залы», «Жилые покои князя», «Жилые покои молодых князей», экспозицию «Убийство Г. Распутина»., включающие жилые покои хозяев дворца. Пишите в личные сообщения минимум за два дня до экскурсии для уточнения информации.
в понедельник, вторник, среду и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Школьники
|2650 ₽
|Пенсионеры
|2700 ₽
|Стандартный
|2750 ₽
|Студенты
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Декабристов, 21a
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3399 туристов
Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места. Вместе с моими коллегами-гидами, такими же увлечёнными профессионалами, мы проводим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 105 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, все самое интересное и важное за 2 часа. Ирина прекрасный гид, приятно было слушать. Очень рекомендую посмотреть дворец Юсуповых, богатые комнаты, шикарный личный театр, мы остались в восторге))
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Посетили экскурсию по Юсуповскому дворцу с экскурсоводом Ириной — остались под большим впечатлением! Ирина отлично владеет материалом и по-настоящему увлечена темой: это сразу чувствуется, слушать было очень интересно.
За время экскурсии
За время экскурсии
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Сегодня побывала в Юсуповском дворце на Мойке — это полный восторг! Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Ирине: она потрясающий рассказчик, слушала на одном дыхании, сразу чувствуется любовь к своему делу.
Каждую комнату
Каждую комнату
+1
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Большое спасибо Ирине за чудесную экскурсию! Открыла для себя много новой информации о быте и ключевых событиях жизни членов богатейшей семьи Юсуповых. Дворец роскошный, поражает воображение. Ирина великолепный рассказчик, и действительно увлеченный своим делом человек. Слушать было одно удовольствие! Появилось желание дополнительно прочесть историческую литературу. Спасибо Вам большое!
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Экскурсию проводила Ирина - богатейшей эрудиции и харизмы специалист. Я уже третий раз прихожу в Юсуповский дворец и поэтому могу строго оценить уровень экскурсовода. У Ирины он высочайший. Отдельная ей
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И
Ирина прекрасный экскурсовод, интересно преподносит материал. Были первый раз в данном дворце на экскурсии и не пожалели, спасибо большое.
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