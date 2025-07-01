Приглашаю вас в увлекательное путешествие в Гатчину — уютный пригород Санкт-Петербурга, где вас ждёт знакомство с величественным дворцом и таинственным парком.
Посетите бывший охотничий замок Григория Орлова, узнайте о его истории, погрузитесь в атмосферу царских интерьеров и пройдитесь по знаменитому подземному ходу с удивительными акустическими эффектами.
Описание экскурсииГатчина: тайны и история царской резиденции Приглашаю посетить Гатчину — пригород Санкт-Петербурга, расположенный в полутора часах езды от центра города. Это туристическое направление, которое активно развивается в последние годы и приобретает все большую популярность. Гатчинский дворцово-парковый комплекс обладает собственной неповторимостью, он загадочен и возбуждает интерес. Если Вы уже видели блистательные Петергоф и Царское Село и хотите чего-нибудь новенького, эта экскурсия для Вас! Путешествие начнется из исторического центра Петербурга на автомобиле гида. Вы посетите Гатчинский дворец, который изначально строился как охотничий замок фаворита Григория Орлова, а затем оказался в собственности русских царей. Гид познакомит Вас с историей дворца и жизнью его владельцев, обратит Ваше внимание на особенности интерьеров. Изюминкой Гатчинского дворца является подземный ход, который обладает интересными акустическими эффектами. После посещения дворца Вы совершите прогулку по Гатчинскому парку, полюбуетесь миниатюрным и изысканным павильоном Венеры и узнаете тайну Берёзового домика.
Любой день, начало в первой половине дня.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гатчинский дворец
- Гатчинский парк
- Павильон Венеры
- Березовый домик
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в пределах исторического центра города
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, начало в первой половине дня.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
1 июл 2025
Мы с женой давно хотели попасть на экскурсию в Гатчинский дворец и парк. И вот, наконец, 26.06.25 г. наша мечта осуществилась. Всё очень понравилось. Особая благодарность гиду Зульфие Кузбековой.
П
Павел
4 июн 2025
Е
Елена
24 мая 2025
Хотим выразить благодарность экскурсоводу Зульфие за интересную экскурсию в Гатчинский дворец и парк.
Экскурсия прошла интересно, экскурсовод Зульфия обладает глубокими знаниями и прекрасной подачей исторического материала. Рекомендуем экскурсии в ее сопровождении.
М
Марина
4 мая 2025
Н
Наталья
22 ноя 2024
Очень приятно было слушать гида, брали индивидуальную экскурсию в Гатчину, гид Зульфия.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
