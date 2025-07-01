Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в увлекательное путешествие в Гатчину — уютный пригород Санкт-Петербурга, где вас ждёт знакомство с величественным дворцом и таинственным парком.



Зульфия Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии Гатчина: тайны и история царской резиденции Приглашаю посетить Гатчину — пригород Санкт-Петербурга, расположенный в полутора часах езды от центра города. Это туристическое направление, которое активно развивается в последние годы и приобретает все большую популярность. Гатчинский дворцово-парковый комплекс обладает собственной неповторимостью, он загадочен и возбуждает интерес. Если Вы уже видели блистательные Петергоф и Царское Село и хотите чего-нибудь новенького, эта экскурсия для Вас! Путешествие начнется из исторического центра Петербурга на автомобиле гида. Вы посетите Гатчинский дворец, который изначально строился как охотничий замок фаворита Григория Орлова, а затем оказался в собственности русских царей. Гид познакомит Вас с историей дворца и жизнью его владельцев, обратит Ваше внимание на особенности интерьеров. Изюминкой Гатчинского дворца является подземный ход, который обладает интересными акустическими эффектами. После посещения дворца Вы совершите прогулку по Гатчинскому парку, полюбуетесь миниатюрным и изысканным павильоном Венеры и узнаете тайну Берёзового домика.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гатчинский дворец

Гатчинский парк

Павильон Венеры

