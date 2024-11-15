Вы познакомитесь с прошлым Кронштадта и увидите его главные достопримечательности — морские гавани, футшток, памятники Петру I и адмиралу Макарову, Морской собор.
Описание экскурсии
Морской собор
Этот третий по величине собор в России отметил 100-летие в 2013 году: он был полностью отреставрирован и заново освящён. Собор славится красивейшей архитектурой, духовным наследием и непростой историей.
Якорная площадь — сердце города
Здесь вас встретит выдающийся флотоводец — вице-адмирал Макаров, застывший в бронзе над крутой волной. Недалеко от памятника находится мемориал «Вечный огонь», установленный в память о революционных событиях и жертвах Кронштадтского восстания.
И это ещё не всё
Вы увидите Петровский док и Петровский парк с памятником императору, парк «Остров фортов» и футшток с памятником блокадной рыбке колюшке. И узнаете о важности создания крепости на острове в Финском заливе. И о том, как на протяжении трёх столетий Кронштадт с честью выполнял свой долг по защите столицы Российской империи.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- По желанию вы можете самостоятельно посетить музей Военно-морской славы: 400 ₽ — взрослые, 200 ₽ — дети и пенсионеры
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Пенсионеры
|1620 ₽
|Школьники
|1440 ₽
|Студенты
|1620 ₽
|Дошкольники
|900 ₽