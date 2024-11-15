Кронштадт — небольшой город на острове Котлин. Далеко не все знают название этого острова, зато всему миру известно имя стоящего на нём города. Здесь всё дышит морем и военно-морской историей. Вы познакомитесь с прошлым Кронштадта и увидите его главные достопримечательности — морские гавани, футшток, памятники Петру I и адмиралу Макарову, Морской собор.

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Описание экскурсии

Морской собор

Этот третий по величине собор в России отметил 100-летие в 2013 году: он был полностью отреставрирован и заново освящён. Собор славится красивейшей архитектурой, духовным наследием и непростой историей.

Якорная площадь — сердце города

Здесь вас встретит выдающийся флотоводец — вице-адмирал Макаров, застывший в бронзе над крутой волной. Недалеко от памятника находится мемориал «Вечный огонь», установленный в память о революционных событиях и жертвах Кронштадтского восстания.

И это ещё не всё

Вы увидите Петровский док и Петровский парк с памятником императору, парк «Остров фортов» и футшток с памятником блокадной рыбке колюшке. И узнаете о важности создания крепости на острове в Финском заливе. И о том, как на протяжении трёх столетий Кронштадт с честью выполнял свой долг по защите столицы Российской империи.

Организационные детали