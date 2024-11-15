Русская цитадель на Балтике: из Петербурга в Кронштадт

Сквозь гладь Финского залива - туда, где творилась морская история России
Кронштадт — небольшой город на острове Котлин. Далеко не все знают название этого острова, зато всему миру известно имя стоящего на нём города. Здесь всё дышит морем и военно-морской историей.

Вы познакомитесь с прошлым Кронштадта и увидите его главные достопримечательности — морские гавани, футшток, памятники Петру I и адмиралу Макарову, Морской собор.
5
1 отзыв
Русская цитадель на Балтике: из Петербурга в Кронштадт
Русская цитадель на Балтике: из Петербурга в Кронштадт
Русская цитадель на Балтике: из Петербурга в Кронштадт
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Морской собор

Этот третий по величине собор в России отметил 100-летие в 2013 году: он был полностью отреставрирован и заново освящён. Собор славится красивейшей архитектурой, духовным наследием и непростой историей.

Якорная площадь — сердце города

Здесь вас встретит выдающийся флотоводец — вице-адмирал Макаров, застывший в бронзе над крутой волной. Недалеко от памятника находится мемориал «Вечный огонь», установленный в память о революционных событиях и жертвах Кронштадтского восстания.

И это ещё не всё

Вы увидите Петровский док и Петровский парк с памятником императору, парк «Остров фортов» и футшток с памятником блокадной рыбке колюшке. И узнаете о важности создания крепости на острове в Финском заливе. И о том, как на протяжении трёх столетий Кронштадт с честью выполнял свой долг по защите столицы Российской империи.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • По желанию вы можете самостоятельно посетить музей Военно-морской славы: 400 ₽ — взрослые, 200 ₽ — дети и пенсионеры
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Пенсионеры1620 ₽
Школьники1440 ₽
Студенты1620 ₽
Дошкольники900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
15 ноя 2024
Невероятный гид - Юлия. Очень интересно рассказывает. Большое спасибо за такое путешествие в Кронштадт.

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