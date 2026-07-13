ежедневно в 10:00

Вперед, отважные пилигримы! В группе до 16 человек отправимся в Кронштадт - город непримиримых ветров и терпкого балтийского бриза.
Прогулка по старинным набережным и мощеным площадям, рассказы о научных открытиях, морских
Прогулка по старинным набережным и мощеным площадям, рассказы о научных открытиях, морских
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Морская атмосфера
- 🏰 Исторические места
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 📚 Увлекательные истории
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии в Кронштадт - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться приятной погодой и максимально комфортно провести время на свежем воздухе, осматривая достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Морской собор
- Якорная площадь
- Форты острова Котлин
- Памятник Петру I
Описание экскурсии
Кронштадт — город первых!
О морской славе города-форта наслышаны многие, но мало кто знает, что в Кронштадте совершено более 300 научных открытий — о самых ярких из них мы поговорим, прогуливаясь по городу. Вспомним о событиях, которые впервые произошли именно в Кронштадте: от первой российской кругосветки до изобретения радио, испытаний подлодок и операции на сердце! Выясним, где спрятан пуп Земли, что роднит Кронштадт с котлом и в чём отличие колюшки от корюшки. И конечно, осмотрим важнейшие достопримечательности города:
- Вы прогуляетесь по набережным следами первооткрывателей Антарктиды Лазарева и Беллинсгаузена;
- Увидите гавань, из которой уходили в путешествия русские мореплаватели, а эскадры — в военные походы;
- Рассмотрите форты вокруг острова Котлин, которые сделали столицу Российской Империи неприступной морской цитаделью;
- Увидите мост, который не раскрывался, а отъезжал в сторону (а мы расскажем, почему);
- Подсчитаете якоря на Якорной площади и узнаете, как на фасаде величественного Морского собора оказались цапли, зайцы и павлины;
- А у памятника Петру I выясните, зачем его скульптору понадобилось особое разрешение Николая I.
Программа экскурсии
- Сбор группы на Площади искусств
- Поездка в Кронштадт с путевой экскурсией
- Посещение Морского собора в Кронштадте
- Экскурсия по городу и набережной
- Возвращение в Петербург
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям и отлично подойдёт для семейной поездки
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде! В прибрежном Кронштадте обычно ветрено
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4999 ₽
|Дети до 16 лет
|4300 ₽
|Пенсионеры
|4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 69612 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 68 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличная экскурсия. Узнали много нового, посмотрели все достопримечательности. Гиб был великолепный. Рекомендуем обязательно!
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Оолтилчная экскурсия. Познавательно и интересно!
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Большое спасибо команде и отдельно гиду Александру! Я читала много отзывов об этом гиде, все они - восторженные! Присоединяюсь! ❤️. Готова ездить с ним на любые экскурсии.)
Простите, но мне показалось,,
Простите, но мне показалось,,
+2
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Е
Вместо мини-группы экскурсия получилась индивидуальной для 2х человек на машине! Спасибо организаторам, что не отменили заказ!
Экскурсовод Александра прекрасный рассказчик, лингвист и знает много фактов и историй, касающихся посещаемых мест. Информация
Экскурсовод Александра прекрасный рассказчик, лингвист и знает много фактов и историй, касающихся посещаемых мест. Информация
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И
Сегодня состоялась экскурсия в Кронштадт в мини-группе на 6 человек. Не смотря на то, что в Кронштадте попали под ливень, экскурсия очень понравилась! Александра умничка! Очень эрудирована! Кладезь исторических знаний.
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О
Экскурсия очень понравилась. Что неожиданно - гид провела для нас двоих по сути индивидуальную экскурсию на своем автомобиле, так как группа не набралась, но поездку организатор в итоге не отменил.
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