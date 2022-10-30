ежедневно в 10:00

О морской славе города-форта наслышаны многие, но мало кто знает, что в Кронштадте совершено более 300 научных открытий — о самых ярких из них мы поговорим, прогуливаясь по городу. Вспомним о событиях, которые впервые произошли именно в Кронштадте: от первой российской кругосветки до изобретения радио, испытаний подлодок и операции на сердце! Выясним, где спрятан пуп Земли, что роднит Кронштадт с котлом и в чем отличие колюшки от корюшки. И конечно, осмотрим важнейшие достопримечательности города: