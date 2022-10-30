ежедневно в 10:00

Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе

Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей

Вперед, отважные пилигримы! В группе до 16 человек мы отправимся в Кронштадт — город непримиримых ветров и терпкого балтийского бриза.

Вы пройдете по старинным набережным и мощеным площадям, услышите о научных открытиях, морских сражениях и неприступных фортах. А на Якорной площади расшифруете фасад Морского собора и рассмотрите его изнутри.
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кронштадт — город первых!

О морской славе города-форта наслышаны многие, но мало кто знает, что в Кронштадте совершено более 300 научных открытий — о самых ярких из них мы поговорим, прогуливаясь по городу. Вспомним о событиях, которые впервые произошли именно в Кронштадте: от первой российской кругосветки до изобретения радио, испытаний подлодок и операции на сердце! Выясним, где спрятан пуп Земли, что роднит Кронштадт с котлом и в чем отличие колюшки от корюшки. И конечно, осмотрим важнейшие достопримечательности города:

  • Вы прогуляетесь по набережным следами первооткрывателей Антарктиды Лазарева и Беллинсгаузена;
  • Увидите гавань, из которой уходили в путешествия русские мореплаватели, а эскадры — в военные походы;
  • Рассмотрите форты вокруг острова Котлин, которые сделали столицу Российской Империи неприступной морской цитаделью;
  • Увидите мост, который не раскрывался, а отъезжал в сторону (а мы расскажем, почему);
  • Подсчитаете якоря на Якорной площади и узнаете, как на фасаде величественного Морского собора оказались цапли, зайцы и павлины;
  • А у памятника Петру I выясните, зачем его скульптору понадобилось особое разрешение Николая I.

Программа экскурсии

  • Сбор группы на Площади искусств
  • Поездка в Кронштадт с путевой экскурсией
  • Посещение Морского собора в Кронштадте
  • Экскурсия по городу и набережной
  • Возвращение в Петербург

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне в группе до 16 человек
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям и отлично подойдет для семейной поездки
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде! В прибрежном Кронштадте обычно ветрено.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏡ВыездныеКронштадтВодные развлеченияНовые

Похожие туры в Санкт-Петербурге

В Кронштадт - город морской славы (на автомобиле)
4 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 35 чел.
Организатор экскурсии Элеонора
Элеонора
5
1 отзыв
В Кронштадт - город морской славы (на автомобиле)
Кронштадт - это один из красивейших пригородов Петербурга
По договоренности
9 000 за всё до 35 чел.
«Кронштадт: три века военно-морской славы» в мини-группе
10 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.7
10 отзывов
«Кронштадт: три века военно-морской славы» в мини-группе
Остров Котлин невелик по размеру, зато по насыщенной событиями истории даст фору многим другим местам
СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
2 990 за 1 человека
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
6 часов
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Роза
Роза
4.5
138 отзывов
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты
в районе метро Гостиный двор
Сегодня
Завтра
1 ноя
2 ноя
1 900 за 1 человека
Кронштадт и форт Константин в мини-группе
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
4.8
6 отзывов
Кронштадт и форт Константин в мини-группе
Кронштадт - город-крепость, колыбель российского военно-морского флота
Гостиница «Октябрьская». Лиговский пр-т 10 / 118
2 000 за 1 человека
Кронштадт - морские ворота Петербурга
5 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Лилия
Лилия
Нет отзывов
Кронштадт - морские ворота Петербурга
Город морской славы", "русские Дарданеллы", "наукоград
Станция метро Черная Речка
5 000 за всё до 10 чел.
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
5.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.4
369 отзывов
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Автобусная экскурсия на остров Котлин в город-герой Кронштадт, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Невский просп. , 35
Сегодня
Завтра
1 ноя
2 ноя
1 400 за 1 человека
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.7
22 отзыва
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
Большая часть экскурсий по Петербургу связана с императорскими дворцами. Я же хочу для вас открыть другой Петербург
Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
1 390 за 1 человека
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
5
4 отзыва
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку
в районе станции метро Московская
3 ноя
5 ноя
7 ноя
8 ноя
11 500 за всё до 4 чел.
Санкт-Петербург и Кронштадту в один день
7 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии ЛенбаТур
ЛенбаТур
5
1 отзыв
Санкт-Петербург и Кронштадту в один день
Наша экскурсия позволит за один день (7 часов) познакомиться
Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города
13 500 за всё до 30 чел.
Понять величие Кронштадта
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алевтина
Алевтина
4.9
137 отзывов
Понять величие Кронштадта
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
Сегодня
Завтра
7 ноя
9 ноя
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + *прогулка на катере*
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
25 отзывов
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + *прогулка на катере*
Индивидуальная экскурсия на автомобиле по Кронштадту
По договоренности по Вашему адресу в центре города
1 ноя
3 ноя
5 ноя
7 ноя
13 500 за всё до 3 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
5
42 отзыва
Кронштадт - хранитель морского флота
Исследовать старинные улочки и гавань города моряков и подняться под купол Морского собора
в районе Гостиного двора Кронштадта
7 ноя
8 ноя
11 ноя
13 ноя
от 48004 320 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ