ежедневно в 10:00

Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге

Провела 3690 экскурсий для 6405 туристов

Уже 14 лет мы организуем эксклюзивные экскурсии по Санкт-Петербургу в мини-группах. Гости всегда признательны нам за возможность забронировать такой продукт — тур в небольшой группе, так как это идеальный вариант для тех, кто не желает или не может ехать на экскурсию в больших автобусах. Для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. С нами вас ждут харизматичные, увлеченные гиды с легкой и в то же время глубокой подачей информации; индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждем вас в Северной столице!