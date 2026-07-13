ежедневно в 10:00

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что поездка только в Кронштадт, видимо, не самая популярная экскурсия, раз ее некоторые компании соединяют либо с Петергофом, либо ещё с чем-то. Вот в этой «непопулярности» и есть изюминка! От того, что был только Кронштадт, мы выиграли! Мы - это всего трое(!) туристов на всю мини-группу! Три человека в микроавтобусе с прекрасным водителем и нашим теперь уже любимым гидом Александром! Индивидуальная поездка! И поэтому она была в спокойном темпе, с возможностью подольше чем-либо полюбоваться, подробнее расспросить, побольше нафотографировать и самим попозировать на фоне достопримечательностей. Кстати, Александр нас и фотографировал.)). И так как группа была маленькой, то мы дополнительно посетили форт Константин.

О самом гиде Александре. Его очень интересно и приятно слушать. Интеллигентность, доброе отношение к туристам, любовь и увлеченность историей края и страны в целом - все это подкупает и не хочется, чтобы экскурсия заканчивалась. Александр знает все! И доносит до нас все сведения не академическим тоном, а простым языком, понятным для непосвященного.))). Я завидую всем, кто находится на экскурсиях с ним!

Команде во главе с Татьяной -огромное спасибо! Этот тур я то переносила, то отменяла, то просила отменить его для моей подруги, оставив меня одну. Все мои «хотелки» и «просилки» были учтены и выполнены.

За это же огромное спасибо и команде поддержки сайта Tripster! Буду и дальше с вами сотрудничать. Вы - надежные! Предоставляемые вами услуги - достойные.