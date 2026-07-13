ежедневно в 10:00

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Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в небольшой группе

Вас ждет путешествие в Кронштадт с рассказами о морских сражениях, научных открытиях и уникальных достопримечательностях в группе до 16 человек
Вперед, отважные пилигримы! В группе до 16 человек отправимся в Кронштадт - город непримиримых ветров и терпкого балтийского бриза.

Прогулка по старинным набережным и мощеным площадям, рассказы о научных открытиях, морских
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сражениях и неприступных фортах. На Якорной площади расшифруем фасад Морского собора и рассмотрим его изнутри. Увидим гавань, откуда уходили в путешествия русские мореплаватели, и форты вокруг острова Котлин. Узнаем, почему мост не раскрывался, а отъезжал в сторону, и подсчитаем якоря на Якорной площади. У памятника Петру I выясним, зачем скульптору понадобилось особое разрешение Николая I

4.7
68 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Морская атмосфера
  • 🏰 Исторические места
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 📚 Увлекательные истории

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии в Кронштадт - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться приятной погодой и максимально комфортно провести время на свежем воздухе, осматривая достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в небольшой группе
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в небольшой группе
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в небольшой группе

Что можно увидеть

  • Морской собор
  • Якорная площадь
  • Форты острова Котлин
  • Памятник Петру I

Описание экскурсии

Кронштадт — город первых!

О морской славе города-форта наслышаны многие, но мало кто знает, что в Кронштадте совершено более 300 научных открытий — о самых ярких из них мы поговорим, прогуливаясь по городу. Вспомним о событиях, которые впервые произошли именно в Кронштадте: от первой российской кругосветки до изобретения радио, испытаний подлодок и операции на сердце! Выясним, где спрятан пуп Земли, что роднит Кронштадт с котлом и в чём отличие колюшки от корюшки. И конечно, осмотрим важнейшие достопримечательности города:

  • Вы прогуляетесь по набережным следами первооткрывателей Антарктиды Лазарева и Беллинсгаузена;
  • Увидите гавань, из которой уходили в путешествия русские мореплаватели, а эскадры — в военные походы;
  • Рассмотрите форты вокруг острова Котлин, которые сделали столицу Российской Империи неприступной морской цитаделью;
  • Увидите мост, который не раскрывался, а отъезжал в сторону (а мы расскажем, почему);
  • Подсчитаете якоря на Якорной площади и узнаете, как на фасаде величественного Морского собора оказались цапли, зайцы и павлины;
  • А у памятника Петру I выясните, зачем его скульптору понадобилось особое разрешение Николая I.

Программа экскурсии

  • Сбор группы на Площади искусств
  • Поездка в Кронштадт с путевой экскурсией
  • Посещение Морского собора в Кронштадте
  • Экскурсия по городу и набережной
  • Возвращение в Петербург

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям и отлично подойдёт для семейной поездки
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде! В прибрежном Кронштадте обычно ветрено
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

ежедневно в 10:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет4999 ₽
Дети до 16 лет4300 ₽
Пенсионеры4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 69612 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по
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России, но и по странам СНГ и Средиземноморья. За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате. Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия. Ждём вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
3
5
2
1
1
Игорь
отличная экскурсия. Узнали много нового, посмотрели все достопримечательности. Гиб был великолепный. Рекомендуем обязательно!
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Андрей
Оолтилчная экскурсия. Познавательно и интересно!
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Елена
Большое спасибо команде и отдельно гиду Александру! Я читала много отзывов об этом гиде, все они - восторженные! Присоединяюсь! ❤️. Готова ездить с ним на любые экскурсии.)
Простите, но мне показалось,,
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что поездка только в Кронштадт, видимо, не самая популярная экскурсия, раз ее некоторые компании соединяют либо с Петергофом, либо ещё с чем-то. Вот в этой «непопулярности» и есть изюминка! От того, что был только Кронштадт, мы выиграли! Мы - это всего трое(!) туристов на всю мини-группу! Три человека в микроавтобусе с прекрасным водителем и нашим теперь уже любимым гидом Александром! Индивидуальная поездка! И поэтому она была в спокойном темпе, с возможностью подольше чем-либо полюбоваться, подробнее расспросить, побольше нафотографировать и самим попозировать на фоне достопримечательностей. Кстати, Александр нас и фотографировал.)). И так как группа была маленькой, то мы дополнительно посетили форт Константин.
О самом гиде Александре. Его очень интересно и приятно слушать. Интеллигентность, доброе отношение к туристам, любовь и увлеченность историей края и страны в целом - все это подкупает и не хочется, чтобы экскурсия заканчивалась. Александр знает все! И доносит до нас все сведения не академическим тоном, а простым языком, понятным для непосвященного.))). Я завидую всем, кто находится на экскурсиях с ним!
Команде во главе с Татьяной -огромное спасибо! Этот тур я то переносила, то отменяла, то просила отменить его для моей подруги, оставив меня одну. Все мои «хотелки» и «просилки» были учтены и выполнены.
За это же огромное спасибо и команде поддержки сайта Tripster! Буду и дальше с вами сотрудничать. Вы - надежные! Предоставляемые вами услуги - достойные.

Большое спасибо команде и отдельно гиду Александру! Я читала много отзывов об этом гиде, все они
Большое спасибо команде и отдельно гиду Александру! Я читала много отзывов об этом гиде, все они
Большое спасибо команде и отдельно гиду Александру! Я читала много отзывов об этом гиде, все они
Большое спасибо команде и отдельно гиду Александру! Я читала много отзывов об этом гиде, все они
Большое спасибо команде и отдельно гиду Александру! Я читала много отзывов об этом гиде, все они
Большое спасибо команде и отдельно гиду Александру! Я читала много отзывов об этом гиде, все они
Большое спасибо команде и отдельно гиду Александру! Я читала много отзывов об этом гиде, все они
Большое спасибо команде и отдельно гиду Александру! Я читала много отзывов об этом гиде, все они+2
Большое спасибо команде и отдельно гиду Александру! Я читала много отзывов об этом гиде, все они
Большое спасибо команде и отдельно гиду Александру! Я читала много отзывов об этом гиде, все они
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Е
Вместо мини-группы экскурсия получилась индивидуальной для 2х человек на машине! Спасибо организаторам, что не отменили заказ!

Экскурсовод Александра прекрасный рассказчик, лингвист и знает много фактов и историй, касающихся посещаемых мест. Информация
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давалась в доступной форме, не перегруженной цифрами. Все легко и непринужденно. Александра с удовольствием отвечает на все вопросы и может порекомендовать другие места для дальнейших посещений.

К сожалению Петровский парк был закрыт на просушку, поэтому посмотрели на него со стороны.
На маяк тоже посмотрели издали, было бы здорово если на экскурсии на его посещение тоже выделили время.

Было время и на покупку сувениров и на технические остановки.

Погода оказалась замечательной солнечной и безветренной. Но как только появились в конце тучи, стало сильно задувать. Берите куртки и шапки.
Времени на перекус не выделяли, можно на ходу закусить яблоком или бананом. Этого достаточно. Уже в 15 часа вернулись обратно в Петербург, где можно было покушать в свое удовольствие.

Вместо мини-группы экскурсия получилась индивидуальной для 2х человек на машине! Спасибо организаторам, что не отменили заказ!
Вместо мини-группы экскурсия получилась индивидуальной для 2х человек на машине! Спасибо организаторам, что не отменили заказ!
Вместо мини-группы экскурсия получилась индивидуальной для 2х человек на машине! Спасибо организаторам, что не отменили заказ!
Вместо мини-группы экскурсия получилась индивидуальной для 2х человек на машине! Спасибо организаторам, что не отменили заказ!
Вместо мини-группы экскурсия получилась индивидуальной для 2х человек на машине! Спасибо организаторам, что не отменили заказ!
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И
Сегодня состоялась экскурсия в Кронштадт в мини-группе на 6 человек. Не смотря на то, что в Кронштадте попали под ливень, экскурсия очень понравилась! Александра умничка! Очень эрудирована! Кладезь исторических знаний.
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От нее я узнала много новой интересной информации. Посетили разные локации города.
Огромное СПАСИБО Александре, мы очень рады, что посетили Кронштадт именно с ней!
Обязательно вернемся в город еще раз, чтобы посетить форды.

Сегодня состоялась экскурсия в Кронштадт в мини-группе на 6 человек. Не смотря на то, что в
Сегодня состоялась экскурсия в Кронштадт в мини-группе на 6 человек. Не смотря на то, что в
Сегодня состоялась экскурсия в Кронштадт в мини-группе на 6 человек. Не смотря на то, что в
Сегодня состоялась экскурсия в Кронштадт в мини-группе на 6 человек. Не смотря на то, что в
Сегодня состоялась экскурсия в Кронштадт в мини-группе на 6 человек. Не смотря на то, что в
Сегодня состоялась экскурсия в Кронштадт в мини-группе на 6 человек. Не смотря на то, что в
Сегодня состоялась экскурсия в Кронштадт в мини-группе на 6 человек. Не смотря на то, что в
Сегодня состоялась экскурсия в Кронштадт в мини-группе на 6 человек. Не смотря на то, что в
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О
Экскурсия очень понравилась. Что неожиданно - гид провела для нас двоих по сути индивидуальную экскурсию на своем автомобиле, так как группа не набралась, но поездку организатор в итоге не отменил.
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Смогли посмотреть все основные достопримечательности Кронштадта. По времени всё идеально спланировано, успели и перекусить и в сувенирную лавку сходить. В 10 утра начало экскурсии, в 15.00 - окончание экскурсии. До Кронштадта доехали за 1 час, обратно ехали чуть дольше из-за пробок. Узнали интересную информацию про котелок и «шведский стол», про колюшку и Питерский док, про дамбу и форты и еще много чего. Рекомендую к посещению!

Экскурсия очень понравилась. Что неожиданно - гид провела для нас двоих по сути индивидуальную экскурсию на
Экскурсия очень понравилась. Что неожиданно - гид провела для нас двоих по сути индивидуальную экскурсию на
Экскурсия очень понравилась. Что неожиданно - гид провела для нас двоих по сути индивидуальную экскурсию на
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