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Гранд Макет Россия для детей и взрослых

5
6 отзывов
Анастасия
Анастасия – Гид из Санкт-Петербурга
Хотите увидеть всю Россию за несколько часов? Тогда вам нужно посетить музей 🖼 «Россия в миниатюре».

Здесь вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ разных городов России в одном месте.

Также во время экскурсии 🧭 вы погуляете по площади «Московские ворота» и совершите поездку в петербургском метрополитене.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 290 ₽ за экскурсию

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Гранд Макет Россия для детей и взрослых
Гранд Макет Россия для детей и взрослых

Что вы увидите

  • Интерактивный музей "Россия в миниатюре"
  • Петербургское метро
  • Площадь Московские Ворота
В течение 2, 5 часов мы посетим уникальный интерактивный музей 🖼, где огромная Россия представлена в миниатюре. Это страна, которая живет своей жизнью: там сменяется день и ночь, ездят поезда и автомобили, а маленькие человечки-россияне трудятся на разных производствах.
Это великолепная возможность посетить и Дальний Восток, и Калининград, и даже Северный полюс за короткие 2, 5 часа! Без перелетов на самолете! А еще мы сыграем в небольшой юмористический квест: «Найди необычные объекты на карте России».
Также мы спустимся в петербургское метро 🚇 – самое глубокое метро мира. Вы узнаете о его истории 📖 и увидите одну из красивейших станций. Еще я расскажу о прокладке первых российских дорог, и вы увидите уникальную Триумфальную арку, через которую въезжали в Петербург многие известные писатели.

Программа экскурсии:

  • 1. Поездка в Петербургском метро.
  • 2. Достопримечательности 🏛️ площади Московские ворота.
  • 3. Посещение грандиозного интерактивного музея Россия в миниатюре.
А еще во время экскурсии 🧭 мы посмотрим на рабочие места сотрудников-создателей музея. Вы увидите, как они трудятся над уникальными экспонатами высотой в несколько сантиметров. Узнаете, из чего сделана вода и трава? И за какое время можно пересечь всю Россию?
Кроме того, я покажу старинные фотографии 📸. А после экскурсии вы получите от меня небольшой подарок-сюрприз!
Для кого?
Экскурсия восхитит и детей, и взрослых без исключения.
Она для тех, кто оказался в Петербурге впервые, и тех, кто приезжает сюда не в первый раз!
Понравится тем, кому наскучили автобусные экскурсии с монотонным, зазубренным повествованием.
Это авторская экскурсия ⛳ от лицензированного жизнерадостного экскурсовода. Мой Петербург - всегда в ярких красках и только с положительными эмоциями! Присоединяйтесь к прогулкам со мной!
Открывайте Петербург по-новому!
А еще?
Экскурсию можно дополнить чаепитием или полноценным обедом в одной из лучших столовых города. С демократичными ценами, но неизменно вкусным меню. (Оплачивается дополнительно. )
Что входит
  • Услуги профессионального жизнерадостного экскурсовода
  • Приятный презент от гида
  • Возможность обогатит ваши знания о России
  • Уникальная возможность рассмотреть точные копии архитектурных объектов России
  • Интересная экскурсия на Площади Московские Ворота
Что не входит
  • Билеты (оплачиваются в музее):
  • Взрослый: 480 р. /чел.
  • Детский (до 13 лет), пенсионеры (по пн. ): 280 р. /чел.
  • Проезд в метро: 100 р. (за 3-го и каждого последующего человека в группе)
  • Еда и напитки
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало
🚩 Вход ст. м. пл. Восстания - Невский пр., 118
Место завершения
🏁 ст.м. пл. Восстания
Гранд Макет Россия для детей и взрослых
Гранд Макет Россия для детей и взрослых
Гранд Макет Россия для детей и взрослых
Гранд Макет Россия для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия
Анастасия
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6 отзывов оставили туристы

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