В течение 2, 5 часов мы посетим уникальный интерактивный музей 🖼, где огромная Россия представлена в миниатюре. Это страна, которая живет своей жизнью: там сменяется день и ночь, ездят поезда и автомобили, а маленькие человечки-россияне трудятся на разных производствах.

Это великолепная возможность посетить и Дальний Восток, и Калининград, и даже Северный полюс за короткие 2, 5 часа! Без перелетов на самолете! А еще мы сыграем в небольшой юмористический квест: «Найди необычные объекты на карте России».

Также мы спустимся в петербургское метро 🚇 – самое глубокое метро мира. Вы узнаете о его истории 📖 и увидите одну из красивейших станций. Еще я расскажу о прокладке первых российских дорог, и вы увидите уникальную Триумфальную арку, через которую въезжали в Петербург многие известные писатели.

Программа экскурсии:

1. Поездка в Петербургском метро.

2. Достопримечательности 🏛️ площади Московские ворота.

3. Посещение грандиозного интерактивного музея Россия в миниатюре.

А еще во время экскурсии 🧭 мы посмотрим на рабочие места сотрудников-создателей музея. Вы увидите, как они трудятся над уникальными экспонатами высотой в несколько сантиметров. Узнаете, из чего сделана вода и трава? И за какое время можно пересечь всю Россию?

Кроме того, я покажу старинные фотографии 📸. А после экскурсии вы получите от меня небольшой подарок-сюрприз!

Для кого?

Экскурсия восхитит и детей, и взрослых без исключения.

Она для тех, кто оказался в Петербурге впервые, и тех, кто приезжает сюда не в первый раз!

Понравится тем, кому наскучили автобусные экскурсии с монотонным, зазубренным повествованием.

Это авторская экскурсия ⛳ от лицензированного жизнерадостного экскурсовода. Мой Петербург - всегда в ярких красках и только с положительными эмоциями! Присоединяйтесь к прогулкам со мной!

Открывайте Петербург по-новому!

А еще?

Экскурсию можно дополнить чаепитием или полноценным обедом в одной из лучших столовых города. С демократичными ценами, но неизменно вкусным меню. (Оплачивается дополнительно. )