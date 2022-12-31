в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Групповая экскурсия на крейсер «Аврора»

Исследовать легендарное судно от верхней палубы до машинного отделения и открыть его историю

Ни одному кораблю не посвящено столько песен и стихов, как «Авроре». Ни один не снимался в таком количестве фильмов. Ни один не пережил столько испытаний, оставаясь на плаву. В группе до 20 человек вы познакомитесь с этим прославленным судном.

Пройдете по палубе, каютам и машинному отделению, увидите боевые орудия — и проследите удивительный путь «Авроры».
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора»
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора»
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора»
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора»
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора»
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора»
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора»
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Описание

Что вас ожидает

Воспоминания Авроры

«Аврора» не сияет огнями и не манит красотой интерьеров, здесь мало декораций — но много истории. Мы расскажем, как создавалось это судно водоизмещением 6630 тонн, как оно закалялось в горниле нескольких войн и переворотов. Уделим особое вниманию роли крейсера в закате великой вехи российского государства. Вы узнаете:

  • Что общего у боевого крейсера с роковой красавицей;
  • А был ли тот выстрел по Зимнему дворцу;
  • Как «Аврора» стала звездой экрана;
  • Кто такой самый зубастый дезертир.

Корабль-символ Петербурга

Гости Северной столицы от юных исследователей до ветеранов боевых действий почитают за честь ступить на это судно. Здесь всем будет интересно: вы не только погуляете по палубе и помещениям «Авроры», но и спуститесь в сердце корабля — машинное и котельное отделения, которые находятся глубоко под уровнем воды. Рассмотрите архивные фотографии и побываете в кают-компании, которая имеет такой же вид, как и 100 лет назад.

Итак, крейсер на посту. А вы?

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются отдельно. Стоимость: 400 руб. /взрослые; 200 руб. /школьники, студенты, пенсионеры, дошкольникам бесплатно.
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид музея крейсера «Аврора»

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около крейсера Аврора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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