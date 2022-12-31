в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

«Аврора» не сияет огнями и не манит красотой интерьеров, здесь мало декораций — но много истории. Мы расскажем, как создавалось это судно водоизмещением 6630 тонн, как оно закалялось в горниле нескольких войн и переворотов. Уделим особое вниманию роли крейсера в закате великой вехи российского государства. Вы узнаете:
Гости Северной столицы от юных исследователей до ветеранов боевых действий почитают за честь ступить на это судно. Здесь всем будет интересно: вы не только погуляете по палубе и помещениям «Авроры», но и спуститесь в сердце корабля — машинное и котельное отделения, которые находятся глубоко под уровнем воды. Рассмотрите архивные фотографии и побываете в кают-компании, которая имеет такой же вид, как и 100 лет назад.