в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Ни одному кораблю не посвящено столько песен и стихов, как «Авроре». Ни один не снимался в таком количестве фильмов. Ни один не пережил столько испытаний, оставаясь на плаву. В группе до 20 человек вы познакомитесь с этим прославленным судном. Пройдете по палубе, каютам и машинному отделению, увидите боевые орудия — и проследите удивительный путь «Авроры».

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Описание

Что вас ожидает

Воспоминания Авроры

«Аврора» не сияет огнями и не манит красотой интерьеров, здесь мало декораций — но много истории. Мы расскажем, как создавалось это судно водоизмещением 6630 тонн, как оно закалялось в горниле нескольких войн и переворотов. Уделим особое вниманию роли крейсера в закате великой вехи российского государства. Вы узнаете:

Что общего у боевого крейсера с роковой красавицей;

А был ли тот выстрел по Зимнему дворцу;

Как «Аврора» стала звездой экрана;

Кто такой самый зубастый дезертир.

Корабль-символ Петербурга

Гости Северной столицы от юных исследователей до ветеранов боевых действий почитают за честь ступить на это судно. Здесь всем будет интересно: вы не только погуляете по палубе и помещениям «Авроры», но и спуститесь в сердце корабля — машинное и котельное отделения, которые находятся глубоко под уровнем воды. Рассмотрите архивные фотографии и побываете в кают-компании, которая имеет такой же вид, как и 100 лет назад.

Итак, крейсер на посту. А вы?

Организационные детали