Синтез VR-технологий и искусства: вас ждет постепенное погружение в многослойную вселенную — от традиционных картин до полного VR-опыта, где каждый найдет комфортный уровень взаимодействия с новой реальностью. Не просто наблюдайте, а взаимодействуйте с виртуальными мирами и проживайте неповторимый опыт!

Описание билета VR-технологии и искусство: новые впечатления и исследование неизведанного Все виртуальные миры выставки созданы ведущей VR-Художницей — Надеждой Бей. Надежда — лауреат премии в области современного искусства имени Сергея Курехина в номинации «Лучший медиа-объект» с проектом «MINIM». Это проект вы также сможете увидеть на выставке среди других работ. Также Надежда обладатель премии ASTA в номинации VR/AR и заняла 1-ое место в номинации Web 3 в конкурсе «Форма жизни». Настоящая VR-выставка «Да Новым Мирам» — это оцифрованный вариант первой персональной выставки Надежды Бей, которая проходила в фиджитал-галерее «Охра» с февраля по август 2024 года. Выставка сохранила механику многослойного пространства (физическая, виртуальная и смешанная реальности), однако в оцифрованном варианте она уже живет по законам виртуального мира, добавляя зрителю больше возможностей взаимодействия с художественными произведениями. В этой уникальной выставке художник исследует захватывающее пространство между привычной реальностью и виртуальными мирами. Почему виртуальные миры так важны? Виртуальные миры позволяют нам столкнуться с неопределенностью, они тренируют нашу толерантность к сложности и помогают воспринимать мир с разных ракурсов. Этот опыт расширяет горизонты, заставляет думать по-новому и легко справляться с жизненными трудностями. Выставка приглашает переосмыслить привычное восприятия мира, открывая двери в пространство бесконечных возможностей. Здесь реальность трансформируется, создавая удивительные образы и новые смыслы. Это больше, чем просто выставка — это возможность расширить границы собственного восприятия. Подобно глубокому философскому опыту, она меняет взгляд на привычные вещи, развивает творческое мышление и помогает находить неожиданные решения в повседневной жизни. Посетители выставки отмечают особое чувство воодушевления и обновления, которое они испытывают после погружения в эти параллельные миры. Каждый уходит с новым взглядом на реальность и пониманием того, что привычный мир — это только начало увлекательного путешествия в безграничные возможности человеческого восприятия.

