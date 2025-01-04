VR-экскурсия по Петербургу

Увидеть город с высоты птичьего полёта и поиграть на VR-арене со свободным движением
Представляем вашему вниманию VR-приключение, состоящие из двух частей. Сначала вас ждёт фильм о Петербурге в формате 360°.

Вы изучите основные достопримечательности, понаблюдаете за разводом мостов, узнаете, какой клад хранит шпиль Адмиралтейства и как у Смольного собора появились щит и меч. А затем отправитесь в виртуальный мир и сыграете в игру «Осада острова». Ну что, готовы к незабываемому путешествию?
5
1 отзыв
VR-экскурсия по Петербургу
VR-экскурсия по Петербургу
VR-экскурсия по Петербургу
Ближайшие даты:
26
фев28
фев2
мар3
мар5
мар7
мар9
мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание

Просмотр VR-фильма 360° о Петербурге

Волшебство такого формата в том, что фильм идёт везде: спереди, сзади, по бокам, сверху и снизу. Вы окажетесь будто внутри него. Сможете не только открыть интересные факты, но и посмотреть на город с высоты птичьего полета. А также:

  • Узнаете, как Пётр Великий возводил на берегах Невы свой «парадиз»
  • Увидите самые знаковые локации Петербурга — Невский проспект, Петропавловский собор, Марсово поле, Монетный двор, Казанский и Смольный соборы, понаблюдаете за разводом мостов
  • Прокатитесь на теплоходе около Петропавловской крепости
  • Пролетите рядом с одним из самых узнаваемых символов Северной столицы — «Медным всадником»
  • Рассмотрите парящего позолоченного ангела
  • Раскроете множество интересных фактов о создании Казанского собора и тайну Марсова поля, где, по преданиям, обитали русалки

Игра на VR-арене со свободным перемещением

Это наша визитная карточка. Вы окажетесь внутри виртуального мира, где сможете видеть друг друга, взаимодействовать. Перемещаться будете своими ногами, а не с помощью кнопок на джойстиках. В реальности вы будете двигаться по площади 200 м², а в виртуальном пространстве — в специально нарисованном мире, который раздвинется в 5-6 раз. Будущее наступило!

Вы сыграете в игру «Осада острова». Что может быть безмятежнее, чем собственный остров в океане? Да что угодно, если на него высадились вооруженные враги. Бежать некуда, вам остаётся только набраться смелости и показать чужакам, кто тут главный. Вы вооружитесь спрятанным на локациях оружием, а незавершённая стройка и морские контейнеры станут отличным укрытием. Защитите свой остров в режиме «сам за себя» или «команда на команду»!

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
  • Вас будет сопровождать представитель нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В ТРЦ «РИО»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
4 янв 2025
Огромное спасибо за обзорную экскурсию по Питеру в таком формате это классно. Всем советую.

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