Представляем вашему вниманию VR-приключение, состоящие из двух частей. Сначала вас ждёт фильм о Петербурге в формате 360°. Вы изучите основные достопримечательности, понаблюдаете за разводом мостов, узнаете, какой клад хранит шпиль Адмиралтейства и как у Смольного собора появились щит и меч. А затем отправитесь в виртуальный мир и сыграете в игру «Осада острова». Ну что, готовы к незабываемому путешествию?

Описание

Просмотр VR-фильма 360° о Петербурге

Волшебство такого формата в том, что фильм идёт везде: спереди, сзади, по бокам, сверху и снизу. Вы окажетесь будто внутри него. Сможете не только открыть интересные факты, но и посмотреть на город с высоты птичьего полета. А также:

Узнаете, как Пётр Великий возводил на берегах Невы свой «парадиз»

Увидите самые знаковые локации Петербурга — Невский проспект, Петропавловский собор, Марсово поле, Монетный двор, Казанский и Смольный соборы, понаблюдаете за разводом мостов

Прокатитесь на теплоходе около Петропавловской крепости

Пролетите рядом с одним из самых узнаваемых символов Северной столицы — «Медным всадником»

Рассмотрите парящего позолоченного ангела

Раскроете множество интересных фактов о создании Казанского собора и тайну Марсова поля, где, по преданиям, обитали русалки

Игра на VR-арене со свободным перемещением

Это наша визитная карточка. Вы окажетесь внутри виртуального мира, где сможете видеть друг друга, взаимодействовать. Перемещаться будете своими ногами, а не с помощью кнопок на джойстиках. В реальности вы будете двигаться по площади 200 м², а в виртуальном пространстве — в специально нарисованном мире, который раздвинется в 5-6 раз. Будущее наступило!

Вы сыграете в игру «Осада острова». Что может быть безмятежнее, чем собственный остров в океане? Да что угодно, если на него высадились вооруженные враги. Бежать некуда, вам остаётся только набраться смелости и показать чужакам, кто тут главный. Вы вооружитесь спрятанным на локациях оружием, а незавершённая стройка и морские контейнеры станут отличным укрытием. Защитите свой остров в режиме «сам за себя» или «команда на команду»!

Организационные детали