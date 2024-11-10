Музей Фаберже и Шереметевский дворец: погружение в мир аристократии

Осмотреть роскошные интерьеры и узнать, в каком мире жили его обитатели
Это экскурсия-погружение в мир императорской России. Вы посетите два великолепных дворца и раскроете тайны аристократии 19-20 века. Исследуете историю особняков, рассмотрите их архитектуру и насладитесь искусством. Полюбуетесь знаменитыми творениями Фаберже и познакомитесь с эстетикой интерьеров. А также узнаете, как жила и развлекалась русская знать того времени.
Музей Фаберже и Шереметевский дворец: погружение в мир аристократии
Музей Фаберже и Шереметевский дворец: погружение в мир аристократии
Музей Фаберже и Шереметевский дворец: погружение в мир аристократии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Музей Фаберже в Шуваловском дворце

Вы посетите Шуваловский дворец — архитектурный шедевр 19 века. Дворец был свидетелем множества событий и громких балов. Вы узнаете, как здесь собирались представители высшего общества, и познакомитесь с роскошной коллекцией музея.

Рассмотрите ювелирные изделия Карла Фаберже, включая знаменитые пасхальные яйца, созданные для царской семьи. Узнаете о секретах мастерства, которые сделали эти произведения уникальными и восхитительными.

Шереметевский дворец (Фонтанный дом)

Далее отправимся в Шереметевский дворец, построенный в начале 18 века. Вы погрузитесь в мир русского барокко и осмотрите богатые интерьеры, заполненные редкой мебелью и предметами искусства.

Поговорим о том, какую роль играет дворец в культурной жизни Санкт-Петербурга сейчас и какое значение имел в прошлом. И посетим Белый зал, известный своей акустикой и красотой.

Очерёдность посещения объектов может варьироваться из-за загруженности музеев.

Вы услышите:

  • об особенностях оформления дворцов и их архитектурной значимости
  • истории владельцев: их жизнь, увлечения и влияние на российское общество
  • как создавались ювелирные изделия Фаберже
  • о развитии искусства, театра и музыки в этих резиденциях

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: Музей Фаберже — 1000 ₽ за чел., Шереметевский дворец — 400 ₽ стандартный билет, 150 ₽ льготный (пенсионеры, дети от 7 до 18 лет, учащиеся, студенты, курсанты, военнослужащие, инвалиды I и II группы)
  • Билеты для гида покупать не нужно
  • Экскурсия возможна и для большего количества участников, доплата — 1000 ₽ за человека
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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