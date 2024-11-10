Это экскурсия-погружение в мир императорской России. Вы посетите два великолепных дворца и раскроете тайны аристократии 19-20 века. Исследуете историю особняков, рассмотрите их архитектуру и насладитесь искусством. Полюбуетесь знаменитыми творениями Фаберже и познакомитесь с эстетикой интерьеров. А также узнаете, как жила и развлекалась русская знать того времени.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Музей Фаберже в Шуваловском дворце

Вы посетите Шуваловский дворец — архитектурный шедевр 19 века. Дворец был свидетелем множества событий и громких балов. Вы узнаете, как здесь собирались представители высшего общества, и познакомитесь с роскошной коллекцией музея.

Рассмотрите ювелирные изделия Карла Фаберже, включая знаменитые пасхальные яйца, созданные для царской семьи. Узнаете о секретах мастерства, которые сделали эти произведения уникальными и восхитительными.

Шереметевский дворец (Фонтанный дом)

Далее отправимся в Шереметевский дворец, построенный в начале 18 века. Вы погрузитесь в мир русского барокко и осмотрите богатые интерьеры, заполненные редкой мебелью и предметами искусства.

Поговорим о том, какую роль играет дворец в культурной жизни Санкт-Петербурга сейчас и какое значение имел в прошлом. И посетим Белый зал, известный своей акустикой и красотой.

Очерёдность посещения объектов может варьироваться из-за загруженности музеев.

Вы услышите:

об особенностях оформления дворцов и их архитектурной значимости

истории владельцев: их жизнь, увлечения и влияние на российское общество

как создавались ювелирные изделия Фаберже

о развитии искусства, театра и музыки в этих резиденциях

Организационные детали