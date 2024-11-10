Музей Фаберже и Шереметевский дворец: погружение в мир аристократии
Осмотреть роскошные интерьеры и узнать, в каком мире жили его обитатели
Это экскурсия-погружение в мир императорской России. Вы посетите два великолепных дворца и раскроете тайны аристократии 19-20 века. Исследуете историю особняков, рассмотрите их архитектуру и насладитесь искусством. Полюбуетесь знаменитыми творениями Фаберже и познакомитесь с эстетикой интерьеров. А также узнаете, как жила и развлекалась русская знать того времени.
Вы посетите Шуваловский дворец — архитектурный шедевр 19 века. Дворец был свидетелем множества событий и громких балов. Вы узнаете, как здесь собирались представители высшего общества, и познакомитесь с роскошной коллекцией музея.
Рассмотрите ювелирные изделия Карла Фаберже, включая знаменитые пасхальные яйца, созданные для царской семьи. Узнаете о секретах мастерства, которые сделали эти произведения уникальными и восхитительными.
Шереметевский дворец (Фонтанный дом)
Далее отправимся в Шереметевский дворец, построенный в начале 18 века. Вы погрузитесь в мир русского барокко и осмотрите богатые интерьеры, заполненные редкой мебелью и предметами искусства.
Поговорим о том, какую роль играет дворец в культурной жизни Санкт-Петербурга сейчас и какое значение имел в прошлом. И посетим Белый зал, известный своей акустикой и красотой.
Очерёдность посещения объектов может варьироваться из-за загруженности музеев.
Вы услышите:
об особенностях оформления дворцов и их архитектурной значимости
истории владельцев: их жизнь, увлечения и влияние на российское общество
как создавались ювелирные изделия Фаберже
о развитии искусства, театра и музыки в этих резиденциях
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: Музей Фаберже — 1000 ₽ за чел., Шереметевский дворец — 400 ₽ стандартный билет, 150 ₽ льготный (пенсионеры, дети от 7 до 18 лет, учащиеся, студенты, курсанты, военнослужащие, инвалиды I и II группы)
Билеты для гида покупать не нужно
Экскурсия возможна и для большего количества участников, доплата — 1000 ₽ за человека
Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 44660 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом уже 14 лет. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно добавляя всё новые и новые направления, мы стали заниматься путешествиями читать дальше
не только по России, но и по странам СНГ, а также Средиземноморья. Благодаря обширному опыту мы открыли секрет незабываемой экскурсии: внимательный профессиональный гид, уникальные достопримечательности и, возможно, самое важное — мини-группа. Наши туры — идеальный вариант для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. Мы принципиально отказываемся от такого формата — наши туры нацелены на индивидуальный подход к каждому экскурсанту, потому что нам важно оставить у наших гостей самое тёплое впечатление об экскурсии! С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой и в то же время глубокой подачей информации, индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждём вас на наших экскурсиях!