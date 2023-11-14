Экскурсия в современный интерактивный музей-макет «Петровская Акватория» — это уникальная возможность увидеть тот самый «Петровский Петербург» первой половины 18 века, который, до появления макета, можно было увидеть только на старинных гравюрах!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Вы сможете увидеть как формировался облик новой европейской столицы, перед вами оживут сценки из жизни и быта императорских дворцов, точные копии кораблей 18 века будут рассекать настоящую водную гладь макета! Главное преимущество экскурсии по музею-макету «Петровская акватория» — это полное погружение в историю, которое будет интересно абсолютно в любом возрасте! Экскурсия по макету с профессиональным гидом не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей!
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты в музей
- Проезд до/от места проведения
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, Малая Морская 4/1, ТРК Адмирал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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