Экскурсия в современный интерактивный музей-макет «Петровская Акватория» — это уникальная возможность увидеть тот самый «Петровский Петербург» первой половины 18 века, который, до появления макета, можно было увидеть только на старинных гравюрах!

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Описание

Что вас ожидает: Вы сможете увидеть как формировался облик новой европейской столицы, перед вами оживут сценки из жизни и быта императорских дворцов, точные копии кораблей 18 века будут рассекать настоящую водную гладь макета! Главное преимущество экскурсии по музею-макету «Петровская акватория» — это полное погружение в историю, которое будет интересно абсолютно в любом возрасте! Экскурсия по макету с профессиональным гидом не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей!