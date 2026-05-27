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именно такие здания, как новые районы связаны с историей города. Многие вещи раньше вообще не складывались в голове, а тут все стало логично и понятно.



Очень понравилось, что это не скучная лекция, а живой разговор. Иван рассказывал просто, интересно, с примерами, так что слушать легко и приятно.



Время пролетело незаметно, и после экскурсии появилось ощущение, что Петербург — это не только «музеи и дворцы», а живой, современный город, который постоянно меняется. Могу посоветовать экскурсию как жителям, так и гостям нашего прекрасного города.