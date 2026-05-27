На экскурсии мы пройдём путь от спортивных объектов до новых общественных пространств и завершим маршрут у самой высокой точки Европы. Поговорим об истории этих мест.
Я дам архитектурный комментарий к каждой локации и объясню, как современный Петербург работает с идеями парадности, оси, доминанты и городского ландшафта.
Я дам архитектурный комментарий к каждой локации и объясню, как современный Петербург работает с идеями парадности, оси, доминанты и городского ландшафта.
Описание экскурсии
- Стадион «Газпром Арена». Мы поговорим о новом морском фасаде Петербурга, инженерных решениях и о том, как работает стадион
- Станция метро «Беговая». Обсудим роль транспорта в развитии территории и архитектуру новых станций
- Ансамбль флагштоков. Вы увидите самые высокие флагштоки в мире и узнаете о языке государственных символов в городской среде, масштабе и значении флагов как знаков власти и идентичности
- Западный скоростной диаметр. Вы посмотрите на самый грандиозный проект в истории Петербурга и увидите, как он стал новым символом города
- Яхтенный мост. Вы услышите о воде как главном градостроительном элементе Петербурга — от Петра I до наших дней
- Парк 300-летия Санкт-Петербурга. Я расскажу о трансформации промышленных территорий в общественные пространства и о том, как меняется городской образ жизни в 21 веке
- Парусник «Полтава» и док для него — символическая связь современного города с эпохой Петра I и морским прошлым Петербурга
- Лахта Центр. Мы подведём итог маршрута и обсудим, почему именно этот объект стал новым архитектурным символом города и как он продолжает исторические традиции в современном прочтении
Организационные детали
Протяжённость пешего маршрута — около 2 км в комфортном темпе.
ежедневно в 12:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 277 туристов
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 26 мая 2026
Замечательно! Иван интересно рассказал историю образования нового атмосферного места в Петербурге, с потрясающим видом на Финский залив и самый высокий небоскреб Лахта центр! Жаль не попали внутрь, уже было закрыто, но будет повод вернуться!
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Замечательная экскурсия! Казалось бы, город знаешь, каждый день в нём живёшь, следишь за его жизнью, но на экскурсии я узнала много нового про современный Петербург: как он развивается, почему появляются
Иван
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв! Рад, что экскурсия вам понравилась и помогла взглянуть на современный Петербург немного по-другому. Было очень приятно провести для вас прогулку и обсудить, как меняется город. Буду рад видеть вас ещё!
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