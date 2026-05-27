Приглашаем вас в музей-макет «Петровская Акватория», где расскажем и покажем, как строился Санкт-Петербург и как он выглядел в 18 веке. А ещё вы узнаете, какую одежду носили горожане, как они жили и развлекались. Экскурсия проводится в игровом формате: с нами будет кукла Петра I и другие необычные помощники.
Описание экскурсии
В музее вы увидите Петербург 18 века и его окрестности в миниатюре. Весь город на ладони! И столько интересных деталей: движущиеся корабли, кареты с лошадьми, спешащие по улицам прохожие, царский пир, настоящий бал и даже ледяная свадьба.
Узнаете:
- что было до прихода Петра I на месте нашего города
- как проходило строительство Петербурга и почему для него приглашали иностранных мастеров
- почему Пётр I запрещал строить мосты
- как одевались мужчины и женщины в 18 веке
- как проходили балы и какие танцы были в моде
- что такое «ледяная свадьба» и чем она закончилась
- какие пригороды были заложены при Петре I
- как создавались искусственные острова
И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей: 600 ₽ — взрослый, 300 ₽ — детский (от 4 до 17 лет)
- По желанию можно приобрести сувениры для детей — 350 ₽ на ребёнка
- С вами будет гид из нашей команды
Организационные детали
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гостином Дворе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 10754 туристов
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы
