Мои заказы

Выставки в Главном штабе – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Выставки в Главном штабе» в Санкт-Петербурге, цены от 3510 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Импрессионисты и постимпрессионисты в Главном штабе
1.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Импрессионисты и постимпрессионисты в Главном штабе
Посетить Эрмитаж, увидеть знаменитые полотна и узнать, как развивались художественные направления
Начало: У Главного штаба
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Корпус Бенуа в Русском музее: искусство как предчувствие (билеты включены)
2 часа
-
10%
3 отзыва
Билеты
Корпус Бенуа в Русском музее: искусство как предчувствие (билеты включены)
Узнать, как художники начала 20 века предсказывали революции, войны и социальные потрясения
Начало: На Инженерной улице
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
3510 ₽3900 ₽ за билет
Матисс и Пикассо в Главном штабе
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Матисс и Пикассо в Главном штабе
Что такое кубизм и фовизм и почему это вообще искусство
Начало: На Дворцовой площади
11 дек в 12:00
12 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Арт-мафия «Сбежавшие импрессионисты» в Эрмитаже
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Арт-мафия «Сбежавшие импрессионисты» в Эрмитаже
Поймать и обезвредить арт-критика среди шедевров Моне, Ренуара и Дега
Начало: У входа в здание Главного штаба
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки в Главном штабе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Импрессионисты и постимпрессионисты в Главном штабе
  2. Корпус Бенуа в Русском музее: искусство как предчувствие (билеты включены)
  3. Матисс и Пикассо в Главном штабе
  4. Арт-мафия «Сбежавшие импрессионисты» в Эрмитаже
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Невский проспект
  3. Дворцовая площадь
  4. Набережная
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
  8. Спас на Крови
  9. Медный всадник
  10. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Выставки в Главном штабе" можно забронировать 4 экскурсии от 3510 до 8000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Выставки в Главном штабе», 34 ⭐ отзыва, цены от 3510₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль