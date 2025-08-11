Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Выставки в Главном штабе" можно забронировать 4 экскурсии от 3510 до 8000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5