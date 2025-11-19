Идём в Эрмитаж — разгадывать тайны картин, примерять на себя роли художников, учиться отличать импрессионизм от других течений и открывать неожиданные истории, скрытые за мазками кисти. Это не просто игра — это творческое путешествие, которое развивает внимание и мышление.
Описание экскурсии
Начнём в кафе в Главном штабе Эрмитажа — я расскажу:
- как появились бунтари-импрессионисты и что такое Парижские салоны
- почему работы Ренуара, Гогена и других художников когда-то пытались испортить, освистывали и даже называли мусором — а сегодня они так популярны
- о призраке на картине Моне, актрисе Жанне Самари и технике кадрирования Дега
А потом — арт-мафия! Мы пойдём исследовать экспозицию Главного штаба, рассматривать шедевры, говорить о них и играть. Наша задача — найти и разоблачить арт-критика, который каждую ночь пишет ужасные статьи про картины импрессионистов.
Организационные детали
- Интересно будет детям от 6 лет и их родителям
- Дополнительные расходы: чай и круассан в кафе — 400 ₽ за чел., билет в Главный штаб для взрослого — 500 ₽ за чел., билет в главный штаб для ребёнка до 14 лет — бесплатно
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в здание Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 77 туристов
Я веду свой проект, посвящённый истории искусств для детей. В его рамках создаю театрализованные квесты, на которых буду рада увидеться с вами! Также провожу другие тематические экскурсии.
