Мое почтение дорогие гости и жители северной столицы!

Предлагаю вашему вниманию эксклюзивную экскурсию-конструктор по Петербургу на авто Nissan Qashqai (1-4 чел.) или на микроавтобусе Volkswagen Caravelle (5-8 чел.) спланированную исключительно из ваших пожеланий и предпочтений, либо созданную по моим рекомендациям.

Это может быть классическое путешествие по основным достопримечательностям города, либо сборная прогулка парадный и непарадный Петербург, и в том числе литературный, музыкальный, мистический, неформальный, кинематографический, эксклюзивный Питер с посещением проходных дворов, уникальных локаций, нестандартных достопримечательностей, культовых мест, проезд по ЗСД на высоте птичьего полета 70 метров (панорама города) и многое другое.

Мой многолетний опыт поможет вас понять с полуслова и составить предварительно или на месте план нашего мероприятия, перестроиться в процессе экскурсии при необходимости, либо вы можете положиться исключительно на мой вкус, поверьте не пожалеете.

Ваш гид за рулем 33 года, знает любой уголок города как свои пять пальцев, ориентируется как рыба в воде, что позволяет мне не терять время на пробки, а за 3-6 часов проводить продуктивную и насыщенную фактами экскурсию. Променады проходят с выходами на улицу и небольшими прогулками. В данном предложение все вопросы решаемы!