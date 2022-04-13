Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»

Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»

Что вас ожидает 🤩

  • Парадный Петербург
  • Главные достопримечательности. Доходные дома
  • Проходные дворы
  • Культовые места
  • Квартиры известных писателей
  • Поэтов
  • Литературных героев
  • Музыкантов
  • Политических деятелей и исторических персонажей. Мосты
  • Реки и каналы. Острова Петербурга
Мое почтение дорогие гости и жители северной столицы!
Предлагаю вашему вниманию эксклюзивную экскурсию-конструктор по Петербургу на авто Nissan Qashqai (1-4 чел.) или на микроавтобусе Volkswagen Caravelle (5-8 чел.) спланированную исключительно из ваших пожеланий и предпочтений, либо созданную по моим рекомендациям.
Это может быть классическое путешествие по основным достопримечательностям города, либо сборная прогулка парадный и непарадный Петербург, и в том числе литературный, музыкальный, мистический, неформальный, кинематографический, эксклюзивный Питер с посещением проходных дворов, уникальных локаций, нестандартных достопримечательностей, культовых мест, проезд по ЗСД на высоте птичьего полета 70 метров (панорама города) и многое другое.
Мой многолетний опыт поможет вас понять с полуслова и составить предварительно или на месте план нашего мероприятия, перестроиться в процессе экскурсии при необходимости, либо вы можете положиться исключительно на мой вкус, поверьте не пожалеете.
Ваш гид за рулем 33 года, знает любой уголок города как свои пять пальцев, ориентируется как рыба в воде, что позволяет мне не терять время на пробки, а за 3-6 часов проводить продуктивную и насыщенную фактами экскурсию. Променады проходят с выходами на улицу и небольшими прогулками. В данном предложение все вопросы решаемы!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вариант оплаты № 1 Транспорт Nissan Qashqai и экскурсионное обслуживание 3 часа 1-4 человека
  • Вариант оплаты № 2 Транспорт Volkswagen Caravelle и экскурсионное обслуживание 3 часа 5-8 человек.
  • В подарок всем гостям ссылка в облако на мой проект "Питеркинобиблиотека" с подборкой фотографий, фильмов, отрывков из кинолент и книг о Петербурге для ознакомления с моими рекомендациями
Что не входит
  • Каждый дополнительный час + 2500 вне зависимости от выбранного транспорта.
  • Билеты в музеи (например, Петропавловский собор или Спас на Крови), питание, повышение класса автомобиля (возможно до Merсedes Е-класса). Трансфер - За КАД в пределах СПБ, встреча в аэропорту и на вокзалах + 1000 рублей.
  • Возможно проведение экскурсии с радиогидами (удобно для групп 5-8 человек) + 100 рублей с человека.
  • Заказ фотосессии с профессиональным фотографом. Один из лучших в СПБ (цена по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас с адреса
Завершение: По вашему пожеланию
Когда и сколько длится
Когда: Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 21 00.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Мое почтение! Ваши пожелания и предложения жду в сообщениях. Обсуждаются любые нюансы. Не стесняйтесь задавать вопросы. Просьба о детях до 7 лет предупреждать заранее
  • Им требуется бустер. Одеваться по погоде
  • Удобная обувь
  • Легкая и свободная одежда. Зонтики
  • Погода в Питере переменчива. Можете захватить с собой любые напитки и питание
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 21 00.

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