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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Побывать летом в Петербурге и не увидеть развод мостов — настоящее упущение! Я предлагаю вам возможность стать свидетелем этого великолепного зрелища. Совершив увлекательную ночную поездку в индивидуальном формате по сверкающему огнями Петербургу, за два с небольшим часа вы сможете полюбоваться разводом четырех мостов:

Дворцового ,

, Троицкого ,

, Литейного и

и Большеохтинского.

Мы без суеты и пробок проедем по маршруту на комфортабельном автомобиле Kia Soul 2019 г., за рулем которого — водитель с 20-летним стажем. У каждого моста останавливаемся и наслаждаемся происходящим. Поездка проходит исключительно в индивидуальном порядке — в машине только вы и ваши спутники. Это избавит вас от массы ненужной информации и кучи цифр, что свойственно групповым экскурсиям.

При этом вам не придется мерзнуть на улице — а ночью в Питере даже летом довольно прохладно, — можно побыть в машине до самого начала развода моста.

Могу забрать вас от метро или отеля в центре и по окончании вернуть обратно. Трансфер за пределы исторической части города оговаривается отдельно.

Поездка возможна в любой удобный вам день по предварительной договоренности.

С собой можно взять до 2 детей возрастом от 7 лет, бустеры в наличии.

При желании могу пофотографировать вас на вашу технику.

Поездка может сопровождаться музыкой из вашего плейлиста — с флешки или смартфона по Bluetooth.

Кому подойдёт

Тем, кто никогда не видел развода мостов

Полезно знать