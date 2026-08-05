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Индивидуальная поездка на развод мостов на автомобиле

Четыре самых известных петербургских моста за два часа
Индивидуальная поездка на развод мостов на автомобиле
Индивидуальная поездка на развод мостов на автомобиле
Индивидуальная поездка на развод мостов на автомобиле

Что вы увидите

Дворцовый мостОсмотр с остановкой
Троицкий мостОсмотр с остановкой
Литейный мостОсмотр с остановкой
Большеохтинский мостОсмотр с остановкой

Описание экскурсии

Побывать летом в Петербурге и не увидеть развод мостов — настоящее упущение! Я предлагаю вам возможность стать свидетелем этого великолепного зрелища. Совершив увлекательную ночную поездку в индивидуальном формате по сверкающему огнями Петербургу, за два с небольшим часа вы сможете полюбоваться разводом четырех мостов:

  • Дворцового,
  • Троицкого,
  • Литейного и
  • Большеохтинского.

Мы без суеты и пробок проедем по маршруту на комфортабельном автомобиле Kia Soul 2019 г., за рулем которого — водитель с 20-летним стажем. У каждого моста останавливаемся и наслаждаемся происходящим. Поездка проходит исключительно в индивидуальном порядке — в машине только вы и ваши спутники. Это избавит вас от массы ненужной информации и кучи цифр, что свойственно групповым экскурсиям.

При этом вам не придется мерзнуть на улице — а ночью в Питере даже летом довольно прохладно, — можно побыть в машине до самого начала развода моста.

Могу забрать вас от метро или отеля в центре и по окончании вернуть обратно. Трансфер за пределы исторической части города оговаривается отдельно.

Поездка возможна в любой удобный вам день по предварительной договоренности.

С собой можно взять до 2 детей возрастом от 7 лет, бустеры в наличии.

При желании могу пофотографировать вас на вашу технику.

Поездка может сопровождаться музыкой из вашего плейлиста — с флешки или смартфона по Bluetooth.

Кому подойдёт

  • Тем, кто никогда не видел развода мостов

Полезно знать

  • Возраст детей от 7 лет

Передвижение

Kia Soul 2019 г.в.4 места
Два детских бустера (от 7 лет)

Место встречи

🚩Начало: По договорённости

Выберите удобную дату из расписания

Организатор прошёл проверку документов
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 4 человек8000 ₽
Дополнительные услуги
трансфер за пределы центра города+1500 ₽ / заказ

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от отеля или станции метро в центральной части города и обратно
Что не входит в цену
  • Трансфер от и до точки за пределами центра города, проезд по ЗСД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Предлагаю жителям и гостям Санкт-Петербурга яркие и увлекательные авторские продукты — квесты для детей от 7 до 12 лет. Юные участники уже не первый год с удовольствием приходят на интерактивные
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квесты-занятия, проводимые как на открытом воздухе, так и в исторических зданиях, сохранивших дух ушедших эпох. На квестах дети совместно выполняют различные задания и ищут подсказки и артефакты, шаг за шагом продвигаясь к долгожданному финалу - получению заветного приза.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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