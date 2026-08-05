Индивидуальная поездка на развод мостов на автомобиле
Четыре самых известных петербургских моста за два часа
Что вы увидите
Дворцовый мостОсмотр с остановкой
Троицкий мостОсмотр с остановкой
Литейный мостОсмотр с остановкой
Большеохтинский мостОсмотр с остановкой
Описание экскурсии
Побывать летом в Петербурге и не увидеть развод мостов — настоящее упущение! Я предлагаю вам возможность стать свидетелем этого великолепного зрелища. Совершив увлекательную ночную поездку в индивидуальном формате по сверкающему огнями Петербургу, за два с небольшим часа вы сможете полюбоваться разводом четырех мостов:
Дворцового,
Троицкого,
Литейного и
Большеохтинского.
Мы без суеты и пробок проедем по маршруту на комфортабельном автомобиле Kia Soul 2019 г., за рулем которого — водитель с 20-летним стажем. У каждого моста останавливаемся и наслаждаемся происходящим. Поездка проходит исключительно в индивидуальном порядке — в машине только вы и ваши спутники. Это избавит вас от массы ненужной информации и кучи цифр, что свойственно групповым экскурсиям.
При этом вам не придется мерзнуть на улице — а ночью в Питере даже летом довольно прохладно, — можно побыть в машине до самого начала развода моста.
Могу забрать вас от метро или отеля в центре и по окончании вернуть обратно. Трансфер за пределы исторической части города оговаривается отдельно.
Поездка возможна в любой удобный вам день по предварительной договоренности.
С собой можно взять до 2 детей возрастом от 7 лет, бустеры в наличии.
При желании могу пофотографировать вас на вашу технику.
Поездка может сопровождаться музыкой из вашего плейлиста — с флешки или смартфона по Bluetooth.
Кому подойдёт
Тем, кто никогда не видел развода мостов
Полезно знать
Возраст детей от 7 лет
Передвижение
Kia Soul 2019 г.в.4 места
Два детских бустера (от 7 лет)
Место встречи
🚩Начало: По договорённости
Выберите удобную дату из расписания
Организатор прошёл проверку документов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
До 4 человек
8000 ₽
Дополнительные услуги
трансфер за пределы центра города+1500 ₽ / заказ
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер от отеля или станции метро в центральной части города и обратно
Что не входит в цену
Трансфер от и до точки за пределами центра города, проезд по ЗСД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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квесты-занятия, проводимые как на открытом воздухе, так и в исторических зданиях, сохранивших дух ушедших эпох. На квестах дети совместно выполняют различные задания и ищут подсказки и артефакты, шаг за шагом продвигаясь к долгожданному финалу - получению заветного приза.
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