Из исторического центра мы выйдем в открытую Неву — к главным видам Петербурга.
Когда улицы затихают, а набережные пустеют, город становится другим: огни отражаются в воде, дворцы подсвечены мягким светом и время будто замедляется.
Мы окажемся под Дворцовым мостом — он раскроется прямо над вами — и вблизи понаблюдаем за разводом Троицкого моста.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
- Отправление с причала на Фонтанке
- Пройдём мимо Летнего сада и выйдем в Неву к крейсеру «Аврора»
- Спустимся к Петропавловской крепости и полюбуемся красивыми ракурсами с воды
- Направимся к Дворцовому мосту и заранее займём позицию прямо у места развода мостов
- Продолжим движение к Троицкому мосту, где вы понаблюдаете за его разводом с максимально близкой точки
- Вернёмся обратно в каналы и к причалу на Фонтанке
Организационные детали
- Теплоход однопалубный: крытый салон, открытая палуба с местами для отдыха
- На борту есть туалет
ежедневно в 23:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взсрослый
|2000 ₽
|Льготный
|1800 ₽
|Дети до 12 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Аничкова моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 25 туристов
Мы — судоходная компания, которая проводит атмосферные рейсы по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Работаем на воде с 2009 года и делаем не классические экскурсии, а форматы, в которых город становится частью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Э
это было потрясающее. восторгу нет предела. на корабле не выдают пледы, можно курить в кассе. когда корабль паркуется в ожидании развода мостов, велбчается музыка и одидание становится веселее.
