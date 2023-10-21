Посетить необычный музей, который делает ставку не на теорию и экспонаты, а на живые эмоции и впечатления — это ли не счастье? Вас ждет увлекательная интерактивная экскурсия, во время которой вы научитесь общаться в тишине и понимать других без слов. Получите новые незабываемые ощущения и уникальный опыт!
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов?
Что вас ждет:
- В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств — слухом, так как сможете «услышать» нашего гида и без звука. Он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств.
- Так как мы не похожи на остальные музеи, здесь не будет теории и экспонатов — только живые эмоции и впечатления.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная экскурсия
- Место начала и завершения?
- Галерная ул. , 20-22
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании