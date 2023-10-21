Интерактивная экскурсия «В Тишине»

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Посетить необычный музей, который делает ставку не на теорию и экспонаты, а на живые эмоции и впечатления — это ли не счастье? Вас ждет увлекательная интерактивная экскурсия, во время которой вы научитесь общаться в тишине и понимать других без слов. Получите новые незабываемые ощущения и уникальный опыт!
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Ближайшие даты:
21
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Описание

Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов?

Что вас ждет:

  • В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств — слухом, так как сможете «услышать» нашего гида и без звука. Он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств.
  • Так как мы не похожи на остальные музеи, здесь не будет теории и экспонатов — только живые эмоции и впечатления.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная экскурсия
Место начала и завершения?
Галерная ул. , 20-22
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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