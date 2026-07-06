Посетить необычный музей, который делает ставку не на теорию и экспонаты, а на живые эмоции и впечатления — это ли не счастье? Вас ждет увлекательная интерактивная экскурсия, во время которой вы научитесь общаться в тишине и понимать других без слов. Получите новые незабываемые ощущения и уникальный опыт!
Описание билетаСможем ли мы понять друг друга без слов? Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Что вас ждет:В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств — слухом, так как сможете «услышать» нашего гида и без звука. Он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств. Так как мы не похожи на остальные музеи, здесь не будет теории и экспонатов — только живые эмоции и впечатления. Важно знать:• 5 интерактивных залов.
- 60 минут вовлеченности и увлекательности.
- В стоимость включен гид. А также доступны выгодные комбо-программы со скидками до 30%:• Комбо: Арома мастер-класс + Интерактивная экскурсия • Комбо: Шоколадный мастер-класс + Интерактивная экскурсия • Комбо: Экскурсия + Два мастер-класса: «Шоколадные конфеты» и «Угадай аромат».
Ежедневно с 10:00-20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в музей
- 5 интерактивных залов
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шпалерная улица, 26
Завершение: Ул. Шпалерная, 26, литера А, пом. 14-H
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 10:00-20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Замечательная интерактивная экскурсия, жалко, что так быстро пролетает время. Её нужно делать, как мне кажется на 1,5 часа. Рекомендую всем! Спасибо!
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