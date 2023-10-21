Посетить необычный музей, который делает ставку не на теорию и экспонаты, а на живые эмоции и впечатления — это ли не счастье? Вас ждет увлекательная интерактивная экскурсия, во время которой вы научитесь общаться в тишине и понимать других без слов. Получите новые незабываемые ощущения и уникальный опыт!