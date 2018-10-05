5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна

Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения

Алла
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Алла – ваш гид
Улица Рубинштейна сегодня считается средоточием главных баров и ресторанов Петербурга, но она куда интереснее, чем просто гастрономический уголок города.

Здесь жили и живут многие знаменитые люди, от Сергея Довлатова до Эдуарда Хиля, здесь располагался самый известный в городе магазин шляпок, здесь убили петербургского вице-мэра и выступала группо «Кино».

Знакомясь с историей улицы Рубинштейна, вы посетите самые необычные бары и рестораны Петербурга, ориентированные на «своих», пообщаетесь с их владельцами и проведёте вечер в душевной питерской атмосфере.
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 6 человек
Встреча Рубинштейна 1
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна

Что вас ожидает

Каждый дом — история
На улице, где вы будете прогуливаться этим вечером, нет домов, про которые нечего рассказать. В каждом из них жил, творил, трудился, изобретал и умирал кто-то великий или известный — здесь всегда что-то происходило. Первое кафе-автомат, дом-комунна под названием «Слеза социализма», Толстовские бани, мелькавшие в кино, снятом на Ленфильме, рок-клуб 80-ых и главный шляпный магазин — вы пройдёте мимо всех этих отметок, вспоминая исторические эпохи и выдающихся людей, посвятивших жизнь разным сферам деятельности. Я расскажу, какие названия сменила улица, где произошла путаница с табличкой, какую книгу Джона Рида не любили вспоминать в советские годы и почему, и многое, многое другое.

Заведения для своих
Вам представится шанс попробовать авторские блюда и уникальные дистилляты собственного производства от известных шефов. Заведения на Рубинштейна — это рюмочные, винные бары и мясные лавки за одной дверью, рестораны и кафе, которые не найти случайному туристу. Вы попробуете российские морепродукты, блюда по привычным и оригинальным рецептам: мидии в сливочном соусе с сыром рокфор, жюльен из рапанов, копченые креветки на ольхе, пельмени с чавычой. В некоторых заведениях вас любезно угостят бесплатной текилой или самогоном на лисичках. Общаясь с персоналом и владельцами секретных мест, вы поймёте, что истинно питерские бары — это совершенно особая среда, подкупающая своей душевностью и атмосферой.

Кому подойдет прогулка

Формат гастро-тура рассчитан на группу от 2 до 6 человек.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. За 4 часа мы с вами посетим до 5 моднейших местных заведений, продегустируем 5-10 необычных блюд и напитков.
  • Ваши заказы оплачиваются отдельно (всё по желанию), средний чек в каждом баре — 650 руб за человека.
  • В некоторых барах вас ждёт комплимент от заведения.
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Рубинштейна 1.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алла
Алла
Я всегда показываю то, что нравится мне самой, и хочу поделиться с вами самым лучшим. Я живу в Санкт-Петербурге и посетила более 30 стран мира . Я очень веселая и общительная, мне 39, и я обожаю путешествовать и изучать местную еду и культуру. Мне нравится гулять по улицам разных городов и заходить в необычные места для дегустации чего-то нового и интересного. Это может быть дешевая забегаловка на задворках Сингапура или пафосный ресторан Porto Chervo на Сардинии. Везде можно найти для себя что-то интересное и неизведанное . Например, флорентийский лампредотто — сэндвич с потрохами — раньше считался едой бедняков, а сегодня чуть ли не самый желанный вариант обеда для туриста. В Израиле стрит-фуд — это любимый всеми фалафель — обжаренные во фритюре нутовые котлетки, в Амстердаме — дюрюм, аналог нашей шавармы, в Греции везде и всюду готовят питу с курицей, картофелем фри, салатом и греческим соусом дзадзики, а в Стамбуле — это кебаб или кюфта.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 октября 2018
В целом Экскурсия понравилась. В ходе экскурсии Алла , наш гид, рассказывала интересные факты про улицу Рубинштейна, про здания и конечно про гастрономические заведения. Тур был очень насыщенный, интересный и увлекательный. Попробовали много вкусных блюд и напитков. Увидели зрелищное шоу по приготовлению мяса. Благодарим Аллу за проделанную работу!
16 сентября 2018
Экскурсия понравилась. Алла показала нам несколько интересных местечек, не туристических). Открыли для себя два достойных ресторана с очень хорошей кузней. Сами бы прошли мимо). Алла очень дружелюбный человечек, с ней оч легко. Вечер удался! Рекомендую!
31 июля 2018
Мы, Саша из Питера, 84, и Наташа из Берлина, 73, были, наверняка, самыми пожилыми гостями у Аллы. Жизнерадостная и знающая своё дело, она провела нас по красивой старинной улице и занимательно рассказала о её истории и архитектуре. Между делом мы посетили много интересных «злачных» мест в «чреве» Питера. Даже на нас, много в своей жизни повидавших и «попробовавших» людей, эта прогулка с Аллой произвела неизгладимое впечатление.
Сердечное спасибо Алле!
Очень всем рекомендуем
13 июня 2018
Алине огромное спасибо
Галина
31 мая 2018
Экскурсия приятно удивила. Спасибо огромное Алле (Алисе) за проведенное время. Как оказалось экскурсия была индивидуальной, видимо не наступил сезон :) но и при этом, провели отлично время. Зашли в самые гламурные бары, рестораны на ул. Рубинштейна, прослушала истории, связанные с этой улицой, на которой из 34 домов 53 питейных заведения. Поприсутствовала на бесплатной дегустации сыров, производимых в Питере, по французской технологии, посетила бар "География" - в котором снимался клип группы "Ленинград" - "В Питере пить", попробовала интересные напитки. Еще раз огромное спасибо Алисе! :)

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