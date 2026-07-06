5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Улица Рубинштейна славится своими барами и ресторанами. Но не только! Здесь жили Довлатов и Бродский, здесь был самый известный магазин шляпок. Здесь убили вице-мэра и выступала группа «Кино».
Знакомясь с историей, вы побываете в самых необычные гастробарах и заведениях «для своих», пообщаетесь с их владельцами и проведёте вечер в душевной питерской атмосфере.
Знакомясь с историей, вы побываете в самых необычные гастробарах и заведениях «для своих», пообщаетесь с их владельцами и проведёте вечер в душевной питерской атмосфере.
Описание экскурсии
Каждый дом — история
На Рубинштейна нет домов, про которые нечего рассказать. В каждом из них жил, творил, трудился, изобретал и умирал кто-то великий или известный — здесь всегда что-то происходило:
- первое кафе-автомат
- дом-комунна под названием «Слеза социализма»
- Толстовские бани, мелькавшие в кино, которое сняли на «Ленфильме»
- рок-клуб 80-ых и главный шляпный магазин
Вы узнаете:
- где и как здесь жил и творил Сергей Довлатов
- какие названия сменила улица
- где произошла путаница с табличкой
- какую книгу Джона Рида не любили вспоминать в советские годы и почему
- и многое, многое другое
В гастробарах «для своих» вам представится шанс попробовать:
- авторские блюда по привычным и оригинальным рецептам
- уникальные дистилляты и модные коктейли собственного производства от известных шефов
Заведения на Рубинштейна — это рюмочные, винные бары и мясные лавки за одной дверью, рестораны и кафе, которые не найти случайному туристу. Истинно питерские бары — это совершенно особая среда, подкупающая своей душевностью и атмосферой.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная. За 3 часа мы с вами пройдём 1 км, посетим 3–4 модных заведения и продегустируем необычные закуски и напитки (18+)
- Ваши заказы и дегустации оплачиваются отдельно (всё по желанию), средний чек в каждом баре — 650–1000 ₽
- Прогулку можно провести в индивидуальном формате (только для вас и ваших близких). Стоимость за 1–6 участников — 17 000 ₽. Подробности уточняйте в переписке
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3555 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 637 туристов
Я петербурженка в третьем поколении, всю жизнь живу в Санкт-Петербурге и влюблена в этот город. Я весёлая, общительная. Обожаю путешествовать, изучать местную еду и культуру, гулять по улицам разных городов, заходить
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 119 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мне нравится такой формат экскурсии. Неспешная прогулка в компании приятных людей. По ходу движения узнаешь много нового,ведь практически на каждом шагу происходила какая-то история. А если совместить экскурсию ещё и
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Очень понравилась экскурсия. Елена отличный гид, показала классные места, очень эмпатична, постоянно спрашивала как нам, помогла сделать крутые снимки. В процессе прогулки были интересные истории, красивая подача блюд и напитков. Все прошло в очень дружеской и веселой атмосфере. Спасибо ❤️😊
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Превосходная экскурсия, прекрасный экскурсовод!
Эта экскурсия не только про напитки и еду, это ещё и история города с его жителями!
Долго думала, но ни капельки не пожалела что пошла.
Эта экскурсия не только про напитки и еду, это ещё и история города с его жителями!
Долго думала, но ни капельки не пожалела что пошла.
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Если вы хотите отлично провести время, посмеяться, вкусно поесть, оригинально выпить и обогатиться потрясающими знаниями об улице и ее жителях, то вам сюда! Елена проведет вам незабываемую экскурсию, наполненную общением и впечатлениями, вы загляните в кусочки истории старой застройки, узнаете увлекательные исторические сплетни и обогатитесь картой топовых баров Питера, а также прокачаете свои гурманские способности
Елена
Ответ организатора:
Вера! Спасибо Вам за вчерашний вечер, который прошел очень легко и интересно! У меня только приятные воспоминания остались от нашего
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Т
Благодарю Елену за эту увлекательную прогулку, интересный рассказ и уникальные исторические факты, которые запомнилось и сделали мою поездку в СПб яркой и познавательной. 🤩 Кроме того, Елена замечательно отвечала на
Елена
Ответ организатора:
Татьяна! Большое спасибо за такой душевный и подробный отзыв! ❤️
Очень рада, что наша с вами прогулка по улице Рубинштейна подарила
Очень рада, что наша с вами прогулка по улице Рубинштейна подарила
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Как же хороша экскурсия! Как же хороша Елена! Легко, задорно, очень познавательно, вкусно, необычно. Нам невероятно понравился формат прогулки, подача материала. Действительно, Елена работает с душой! Отвечала на все наши вопросы, не торопила, давая наслаждаться каждым моментом. Рекомендуем💕
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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