5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Каждый дом — история

На улице, где вы будете прогуливаться этим вечером, нет домов, про которые нечего рассказать. В каждом из них жил, творил, трудился, изобретал и умирал кто-то великий или известный — здесь всегда что-то происходило. Первое кафе-автомат, дом-комунна под названием «Слеза социализма», Толстовские бани, мелькавшие в кино, снятом на Ленфильме, рок-клуб 80-ых и главный шляпный магазин — вы пройдёте мимо всех этих отметок, вспоминая исторические эпохи и выдающихся людей, посвятивших жизнь разным сферам деятельности. Я расскажу, какие названия сменила улица, где произошла путаница с табличкой, какую книгу Джона Рида не любили вспоминать в советские годы и почему, и многое, многое другое.

Заведения для своих

Вам представится шанс попробовать авторские блюда и уникальные дистилляты собственного производства от известных шефов. Заведения на Рубинштейна — это рюмочные, винные бары и мясные лавки за одной дверью, рестораны и кафе, которые не найти случайному туристу. Вы попробуете российские морепродукты, блюда по привычным и оригинальным рецептам: мидии в сливочном соусе с сыром рокфор, жюльен из рапанов, копченые креветки на ольхе, пельмени с чавычой. В некоторых заведениях вас любезно угостят бесплатной текилой или самогоном на лисичках. Общаясь с персоналом и владельцами секретных мест, вы поймёте, что истинно питерские бары — это совершенно особая среда, подкупающая своей душевностью и атмосферой.

Кому подойдет прогулка

Формат гастро-тура рассчитан на группу от 2 до 6 человек.