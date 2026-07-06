5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Улица Рубинштейна славится своими барами и ресторанами. Но не только! Здесь жили Довлатов и Бродский, здесь был самый известный магазин шляпок. Здесь убили вице-мэра и выступала группа «Кино». Знакомясь с историей, вы побываете в самых необычные гастробарах и заведениях «для своих», пообщаетесь с их владельцами и проведёте вечер в душевной питерской атмосфере.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Каждый дом — история

На Рубинштейна нет домов, про которые нечего рассказать. В каждом из них жил, творил, трудился, изобретал и умирал кто-то великий или известный — здесь всегда что-то происходило:

первое кафе-автомат

дом-комунна под названием «Слеза социализма»

Толстовские бани, мелькавшие в кино, которое сняли на «Ленфильме»

рок-клуб 80-ых и главный шляпный магазин

Вы узнаете:

где и как здесь жил и творил Сергей Довлатов

какие названия сменила улица

где произошла путаница с табличкой

какую книгу Джона Рида не любили вспоминать в советские годы и почему

и многое, многое другое

В гастробарах «для своих» вам представится шанс попробовать:

авторские блюда по привычным и оригинальным рецептам

уникальные дистилляты и модные коктейли собственного производства от известных шефов

Заведения на Рубинштейна — это рюмочные, винные бары и мясные лавки за одной дверью, рестораны и кафе, которые не найти случайному туристу. Истинно питерские бары — это совершенно особая среда, подкупающая своей душевностью и атмосферой.

Организационные детали