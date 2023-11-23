Мы хотим показать вашему ребенку Петербург — да так, чтобы он влюбился в этот дивный город. И чтобы убедился, что это самый прекрасный город на свете! Для этого отправимся на прогулку по следам архитекторов, царей, эрмитажных котов, львов и — неожиданно — верблюда. Держите под боком Дневник Путешественника: он нам пригодится!

Описание

Что вас ожидает

Секреты Петербурга

Начинается путешествие в самом центре Петербурга — на Дворцовой площади. Несмотря на её известность, тайн здесь предостаточно! Например, ребята найдут тайный знак на Александровской колонне. Узнают, почему, когда колонну только поставили, никто к ней не подходил близко — и только архитектор со своей любимой собачкой каждое утро ходил кругами вокруг колонны. А еще я покажу необычный дорожный знак: «Осторожно, кошки!» и расскажу про знаменитых эрмитажных котов.

Львы, цари и бумажный флот!

У пристани со львами мы поговорим про усатых и хвостатых стражей Петербурга.

У памятника Царю-плотнику дети услышат про самого необычного в нашей истории царя-батюшку. И еще именно здесь мы будем создавать наш собственный флот — из бумаги. А если погода позволит, даже спустим наш флот на воду.

Увидим памятник с верблюдом (и как только верблюд попал в наш северный город!)

И найдём необычный «лежащий памятник», по которому почти все проходят, даже не замечая его.

Загадки и задания

Юных путешественников ждет немало интересных заданий: мы будем собирать пазлы и разгадывать загадки. Ребята заполнят настоящий Дневник Путешественника, а в конце нас ждет церемония награждения: все участники, прошедшие маршрут и выполнившие задания, получат медали.

Организационные детали