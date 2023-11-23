Увлекательная экскурсия с загадками и заданиями для родителей с детьми
Мы хотим показать вашему ребенку Петербург — да так, чтобы он влюбился в этот дивный город.
И чтобы убедился, что это самый прекрасный город на свете! Для этого отправимся на прогулку по следам архитекторов, царей, эрмитажных котов, львов и — неожиданно — верблюда. Держите под боком Дневник Путешественника: он нам пригодится!
И чтобы убедился, что это самый прекрасный город на свете! Для этого отправимся на прогулку по следам архитекторов, царей, эрмитажных котов, львов и — неожиданно — верблюда. Держите под боком Дневник Путешественника: он нам пригодится!
Описание
Что вас ожидает
Секреты Петербурга
Начинается путешествие в самом центре Петербурга — на Дворцовой площади. Несмотря на её известность, тайн здесь предостаточно! Например, ребята найдут тайный знак на Александровской колонне. Узнают, почему, когда колонну только поставили, никто к ней не подходил близко — и только архитектор со своей любимой собачкой каждое утро ходил кругами вокруг колонны. А еще я покажу необычный дорожный знак: «Осторожно, кошки!» и расскажу про знаменитых эрмитажных котов.
Львы, цари и бумажный флот!
- У пристани со львами мы поговорим про усатых и хвостатых стражей Петербурга.
- У памятника Царю-плотнику дети услышат про самого необычного в нашей истории царя-батюшку. И еще именно здесь мы будем создавать наш собственный флот — из бумаги. А если погода позволит, даже спустим наш флот на воду.
- Увидим памятник с верблюдом (и как только верблюд попал в наш северный город!)
- И найдём необычный «лежащий памятник», по которому почти все проходят, даже не замечая его.
Загадки и задания
Юных путешественников ждет немало интересных заданий: мы будем собирать пазлы и разгадывать загадки. Ребята заполнят настоящий Дневник Путешественника, а в конце нас ждет церемония награждения: все участники, прошедшие маршрут и выполнившие задания, получат медали.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются сувениры (медали и дневники путешественника): 300 руб. на ребенка
- Экскурсия проходит на свежем воздухе, поэтому одевайтесь по погоде, возьмите с собой дополнительно теплую одежду, зонтик (если по прогнозу возможны дожди) и не забудьте про удобную обувь
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Дворцовой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2407 туристов
Приветствую вас от лица нашей команды! Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы стали кроме взрослых экскурсий предлагать еще и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причем год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, наша визитная карточка и наша гордость!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Зимний дворец
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
Александровская колонна
Дворцовая площадь
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость для детей
Игры, загадки и городские легенды - познавательная интерактивная прогулка в сердце Петербурга
В начале Иоанновского моста
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
4 420₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Открыть Петербург детям
Обзорная экскурсия для путешественников 7-12 лет - познавательная, но не скучная
на Дворцовой площади
24 ноя
25 ноя
26 ноя
29 ноя
18001 620₽ за человека
Квест
30 минут
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Сыграть в игру и увидеть нетуристический Петербург
Завтра
24 ноя
25 ноя
2 янв
3 000₽ за всё до 5 чел.