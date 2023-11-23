Тайны большого города: познавательно гуляем по Петербургу с детьми 8-12 лет

Увлекательная экскурсия с загадками и заданиями для родителей с детьми

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О гиде
Ответы на вопросы
Мы хотим показать вашему ребенку Петербург — да так, чтобы он влюбился в этот дивный город.

И чтобы убедился, что это самый прекрасный город на свете! Для этого отправимся на прогулку по следам архитекторов, царей, эрмитажных котов, львов и — неожиданно — верблюда. Держите под боком Дневник Путешественника: он нам пригодится!
Тайны большого города: познавательно гуляем по Петербургу с детьми 8-12 лет
Тайны большого города: познавательно гуляем по Петербургу с детьми 8-12 лет
Тайны большого города: познавательно гуляем по Петербургу с детьми 8-12 лет
Тайны большого города: познавательно гуляем по Петербургу с детьми 8-12 лет
Тайны большого города: познавательно гуляем по Петербургу с детьми 8-12 лет
Тайны большого города: познавательно гуляем по Петербургу с детьми 8-12 лет
Тайны большого города: познавательно гуляем по Петербургу с детьми 8-12 лет

Описание

Что вас ожидает

Секреты Петербурга

Начинается путешествие в самом центре Петербурга — на Дворцовой площади. Несмотря на её известность, тайн здесь предостаточно! Например, ребята найдут тайный знак на Александровской колонне. Узнают, почему, когда колонну только поставили, никто к ней не подходил близко — и только архитектор со своей любимой собачкой каждое утро ходил кругами вокруг колонны. А еще я покажу необычный дорожный знак: «Осторожно, кошки!» и расскажу про знаменитых эрмитажных котов.

Львы, цари и бумажный флот!

  • У пристани со львами мы поговорим про усатых и хвостатых стражей Петербурга.
  • У памятника Царю-плотнику дети услышат про самого необычного в нашей истории царя-батюшку. И еще именно здесь мы будем создавать наш собственный флот — из бумаги. А если погода позволит, даже спустим наш флот на воду.
  • Увидим памятник с верблюдом (и как только верблюд попал в наш северный город!)
  • И найдём необычный «лежащий памятник», по которому почти все проходят, даже не замечая его.

Загадки и задания

Юных путешественников ждет немало интересных заданий: мы будем собирать пазлы и разгадывать загадки. Ребята заполнят настоящий Дневник Путешественника, а в конце нас ждет церемония награждения: все участники, прошедшие маршрут и выполнившие задания, получат медали.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются сувениры (медали и дневники путешественника): 300 руб. на ребенка
  • Экскурсия проходит на свежем воздухе, поэтому одевайтесь по погоде, возьмите с собой дополнительно теплую одежду, зонтик (если по прогнозу возможны дожди) и не забудьте про удобную обувь
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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