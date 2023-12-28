Что вас ожидает:
- Исаакиевский собор
- Смотровая площадка
Описание
Вы увидите уникальное произведение русского искусства — Исаакиевский собор, сооруженный в середине XIX века. Для отделки этого грандиозного храма использовали различные породы камня (в том числе малахит и бирюзу), а для создания мозаичных икон - смальту более 12 тысяч оттенков. В конце экскурсии можно будет подняться на смотровую площадку - колоннаду Исааиковского собора и увидеть центральную часть города и основные достопримечательности сверху.
Программа
Посещение достопримечательностей по программе.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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