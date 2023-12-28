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Описание

Вы увидите уникальное произведение русского искусства — Исаакиевский собор, сооруженный в середине XIX века. Для отделки этого грандиозного храма использовали различные породы камня (в том числе малахит и бирюзу), а для создания мозаичных икон - смальту более 12 тысяч оттенков. В конце экскурсии можно будет подняться на смотровую площадку - колоннаду Исааиковского собора и увидеть центральную часть города и основные достопримечательности сверху.