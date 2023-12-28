Исаакиевского собор с посещением колоннады

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге
Исаакиевского собор с посещением колоннады
Исаакиевского собор с посещением колоннады
Исаакиевского собор с посещением колоннады
Исаакиевского собор с посещением колоннады

Что вас ожидает:

  • Исаакиевский собор
  • Смотровая площадка

Описание

Вы увидите уникальное произведение русского искусства — Исаакиевский собор, сооруженный в середине XIX века. Для отделки этого грандиозного храма использовали различные породы камня (в том числе малахит и бирюзу), а для создания мозаичных икон - смальту более 12 тысяч оттенков. В конце экскурсии можно будет подняться на смотровую площадку - колоннаду Исааиковского собора и увидеть центральную часть города и основные достопримечательности сверху.

Программа

Посещение достопримечательностей по программе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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