Величественный Исаакиевский собор — настоящий must see для всех гостей Санкт-Петербурга. Мы предлагаем посетить его без проведения утомительных часов в очереди.
Вы сможете увидеть последнюю работу Брюллова, поискать серебристого голубя под куполом и при желании забраться на колоннаду.
Вы сможете увидеть последнюю работу Брюллова, поискать серебристого голубя под куполом и при желании забраться на колоннаду.
Описание билетаПоднявшись на колоннаду Исаакиевского собора можно полюбоваться видами города с высоты 43 метра. Для того, чтобы попасть на смотровую площадку, нужно преодолеть более пяти сотен ступенек лестницы. Незабываемые впечатления гарантированы при посещении колоннады в вечернее время. Переливающийся огнями Петербург с высоты птичьего полета — это потрясающее зрелище. Сверху можно увидеть и разводку мостов на Неве, и красочную подсветку городских набережных. Расписание: ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30).
Ежедневно с 10:30 до 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Исаакиевский собор в приложении WeGoTrip
- Входной билет на колоннаду Исаакиевского собора в приложении WeGoTrip
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
- Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Исаакиевская пл., 4
Когда начало
Ежедневно с 10:30 до 17:30
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 263 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Увидел весь город. Понравилось всё
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С
Увлекательно, познавательно и удобно, включая билеты в собор и колоннаду
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Э
Исакиевский Собор, действующий собор русской православной церкви. До недавнего времени собор работал как музей. С момента передачи собора к РПЦ, все экскурсии проводятся, а также проходят и все православные ритуалы.
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И
Это четвертый по счету построенный вариант собора. На одном из фото,где расположены четыре макета,видно как ОН набирал величие. Гениальное архитектурное сооружение той эпохи. То,что я узнал на экскурсии меня поразило
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О
Собор и виды с колоннады прекрасны.
По поводу организации - явные недоработки. Зачем писать клиенту, что электронный ваучер обязательно (!) нужно обменять в кассе 6 или 7 на билет, или в
По поводу организации - явные недоработки. Зачем писать клиенту, что электронный ваучер обязательно (!) нужно обменять в кассе 6 или 7 на билет, или в
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Т
Билеты покупали через Sputnik 8 на сайте за один день до посещения, отлично все сработало, не нужно стоять в очереди в кассу. На следующий день приехали, сразу прошли по штрих
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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