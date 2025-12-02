Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Величественный Исаакиевский собор — настоящий must see для всех гостей Санкт-Петербурга. Мы предлагаем посетить его без проведения утомительных часов в очереди.



Вы сможете увидеть последнюю работу Брюллова, поискать серебристого голубя под куполом и при желании забраться на колоннаду. 4.4 263 отзыва

Экскурсии Тикетнет Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Билеты 1995 ₽ за человека 4.4 263 отзыва Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание билета Поднявшись на колоннаду Исаакиевского собора можно полюбоваться видами города с высоты 43 метра. Для того, чтобы попасть на смотровую площадку, нужно преодолеть более пяти сотен ступенек лестницы. Незабываемые впечатления гарантированы при посещении колоннады в вечернее время. Переливающийся огнями Петербург с высоты птичьего полета — это потрясающее зрелище. Сверху можно увидеть и разводку мостов на Неве, и красочную подсветку городских набережных. Расписание: ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30).

Ежедневно с 10:30 до 17:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Входной билет в Исаакиевский собор в приложении WeGoTrip

Входной билет на колоннаду Исаакиевского собора в приложении WeGoTrip

Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip

Захватывающие истории Что не входит в цену Экскурсионное обслуживание

Приобретение сувенирной продукции, по желанию

Встреча в отеле и доставка обратно в отель

Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус

Личные расходы туриста Место начала и завершения? Исаакиевская пл., 4 Когда начало Ежедневно с 10:30 до 17:30 Кто ещё будет вместе со мной? Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.