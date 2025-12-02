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В Исаакиевский собор с подъемом на колоннаду и аудиогидом

Билеты на колоннаду Исаакиевского собора: величественный must see города
Величественный Исаакиевский собор — настоящий must see для всех гостей Санкт-Петербурга. Мы предлагаем посетить его без проведения утомительных часов в очереди.

Вы сможете увидеть последнюю работу Брюллова, поискать серебристого голубя под куполом и при желании забраться на колоннаду.
4.4
263 отзыва
В Исаакиевский собор с подъемом на колоннаду и аудиогидом
В Исаакиевский собор с подъемом на колоннаду и аудиогидом
В Исаакиевский собор с подъемом на колоннаду и аудиогидом

Описание билета

Поднявшись на колоннаду Исаакиевского собора можно полюбоваться видами города с высоты 43 метра. Для того, чтобы попасть на смотровую площадку, нужно преодолеть более пяти сотен ступенек лестницы. Незабываемые впечатления гарантированы при посещении колоннады в вечернее время. Переливающийся огнями Петербург с высоты птичьего полета — это потрясающее зрелище. Сверху можно увидеть и разводку мостов на Неве, и красочную подсветку городских набережных. Расписание: ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30).

Ежедневно с 10:30 до 17:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет в Исаакиевский собор в приложении WeGoTrip
  • Входной билет на колоннаду Исаакиевского собора в приложении WeGoTrip
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории
Что не входит в цену
  • Экскурсионное обслуживание
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Исаакиевская пл., 4
Когда начало
Ежедневно с 10:30 до 17:30
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 263 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
Увидел весь город. Понравилось всё
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С
Увлекательно, познавательно и удобно, включая билеты в собор и колоннаду
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Э
Исакиевский Собор, действующий собор русской православной церкви. До недавнего времени собор работал как музей. С момента передачи собора к РПЦ, все экскурсии проводятся, а также проходят и все православные ритуалы.
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Особенно рекомендую подняться на колоннаду, с которой открывается удивительный обзор на город. Сам собор был построен архитектором Монфераном, специально приглашенным императорской семьей. До современного здания собора здесь располагалась небольшая деревянная церковь Святого Исаака, в чье имя и назван собор. Ходят легенды, что в катокомбах Исакиевского собора во время Великой Отечественной войны содержали раненых, потому что там необыкновенная энергия, способствующая быстрому выздоровлению.

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И
Это четвертый по счету построенный вариант собора. На одном из фото,где расположены четыре макета,видно как ОН набирал величие. Гениальное архитектурное сооружение той эпохи. То,что я узнал на экскурсии меня поразило
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и тронуло до глубины души и я был горд за свою Родину,за тех людей кто создавал этот шедевр. Гениальные архитектурные решения пересекались не с простым их исполнением. Собор строили 40 лет,а макет параллельно строительству был создан в течении 11 лет. Писать можно долго и много,просто приезжайте,приходите и сами всё послушайте,узнайте,проникнитесь духом этого великого сооружения,творения рук человеческих…

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О
Собор и виды с колоннады прекрасны.
По поводу организации - явные недоработки. Зачем писать клиенту, что электронный ваучер обязательно (!) нужно обменять в кассе 6 или 7 на билет, или в
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терминале.
В терминале никакой обмен ваучера не производится, и в кассах 6и 7 единственный кассир, которая сказала, что можно было пройти, приложив к сканеру турникета штрих с экрана телефона. То же самое сказала и контролёр на входе. Мы же, купив билет на сайте заранее, отстояли ещё очередь в 6-7кассу.

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Т
Билеты покупали через Sputnik 8 на сайте за один день до посещения, отлично все сработало, не нужно стоять в очереди в кассу. На следующий день приехали, сразу прошли по штрих
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кодам на билетах на коллонаду, в 11 утра людей ещё немного, хорошо прогулялись по смотровой площадке, подниматься, конечно, тяжеловато, 262 ступеньки)), но виды того стоят. Затем зашли в сам собор, там проводят очень интересно экскурсии. Рекомендую компанию для покупки билетов и собор к посещению!

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