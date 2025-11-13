Мои заказы

Обзорная экскурсия + посещение Исаакиевского собора или его колоннады

Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга! Вы полюбуетесь панорамой Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.

Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором, памятником Петру I «Медным всадником», бывшей резиденцией императоров — Зимним дворцом!
4.9
122 отзыва
Описание экскурсии

Наш экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге! Во время экскурсии охватим весь исторический центр. По пути сделаем остановки и изучим:
  • Спас на Крови — православный мемориальный храм-музей, воздвигнутый на месте покушения на российского императора Александра II.
  • Крейсер «Аврора» — интересный и как один из старейших в мире сохранившихся паровых военных кораблей, и как свидетель и участник революционных событий 1917 года.
  • Исаакиевский собор — это один из символов города на Неве, крупнейшее церковное сооружение Санкт-Петербурга.
Исаакиевский собор Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры — является четвертым по величине церковным сооружением в мире. Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов. Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками, полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков; подивитесь тому обилию различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
  • Петропавловская крепость — исторический символ города, одна из старейших крепостей России с богатой историей, связанной с основанием и развитием Петербурга. В конце обзорной экскурсии Вас ждёт посещение Исаакиевского собора или его колоннады (выбирается при бронировании):.
  • Колоннада Исаакиевского собора Колоннада Исаакиевского собора — одна из главных смотровых площадок Санкт-Петербурга. Поднявшись на высоту 43 метра по винтовой лестнице, вы окажетесь в круговой галерее, из которой открывается захватывающий панорамный вид на центр города: Неву, Адмиралтейство, Зимний дворец, Спас на Крови и другие архитектурные шедевры. Колоннада окружена 24 гранитными колоннами, каждая весом около 114 тонн. Это не только уникальное инженерное сооружение, но и отличная возможность взглянуть на Петербург с высоты птичьего полёта. Важная информация:.
  • Остановки и маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации!
  • Организатор может отказать в поездке организованным детским группам (более 8 детей) по правилам ГИБДД, если экскурсия забронирована менее чем за 3 суток до поездки.
  • Прием пищи и употребление напитков (за исключением воды) в салоне автобуса ЗАПРЕЩЕНЫ.
  • Перевозка домашних животных в автобусах ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Ежедневно, кроме СР в 9:30 и 13:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Какие достопримечательности Вы увидите в ходе экскурсии:
  • Невский проспект
  • Екатерининский сад
  • Летний сад
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Кунсткамера
  • Стрелка Васильевского острова
  • Зимний дворец (Эрмитаж)
  • Дворцовая площадь
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Транспорт
  • Входной билет в Исаакиевский собор
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Колоннада Исаакиевского собора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Островского
Завершение: Исаакиевская площадь, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме СР в 9:30 и 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Остановки и маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации
  • Организатор может отказать в поездке организованным детским группам (более 8 детей) по правилам ГИБДД, если экскурсия забронирована менее чем за 3 суток до поездки
  • Прием пищи и употребление напитков (за исключением воды) в салоне автобуса ЗАПРЕЩЕНЫ
  • Перевозка домашних животных в автобусах ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 122 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сандуленко
13 ноя 2025
Всё понравилось, спасибо экскурсоводу.
С
Станислав
5 ноя 2025
Организация на высоком уровне. Всё было точно по расписанию. Гид отличный, автобус новый, водитель аккуратный. Что мы ожидали, то и получили. Классную, увлекательную и познавательную экскурсию за вменяемые деньги. Спасибо Спутнику! Рекомендую.
В
Волошенко
5 ноя 2025
Спасибо большое за отличную экскурсию. Понравилось, что смогли увидеть много знаковых мест Петербурга. Экскурсовод рассказывала об исторических событиях очень интересно. Водитель - мастер своего дела. Девушка, которая собирала билеты, помогла разобраться с бронью. В общем, рекомендую всем брать такие экскурсии в Спутник8. Тем более, что всегда есть оповещения, чтоб ничего не забыть!!!
С
Светлана
4 ноя 2025
Были на обзорной автобусной экскурсии по Петербургу с посещением Петропавловской крепости и Исаакиевского собора. Спасибо организаторам и экскурсоводу. Было очень интересно, с шутками от экскурсовода, что разбавляло информацию (особенно понравилось про Гостиный двор). Немного не оправдала ожидания техническая остановка на перекус. Перекусывать то было и нечего, дорогие сэндвичи. Но комнаты с нужными буквами были кстати.
М
Марина
3 ноя 2025
Совершенно потрясающий экскурсовод, с юмором, рассказывала так интересно, что не хотелось, чтобы заканчивалась экскурсия, особенно в Петропавловской крепости!
Д
Дарья
3 ноя 2025
О
Ольга
1 ноя 2025
Отличная обзорная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Все понравилось.
И
Игорь
1 ноя 2025
Очень хорошая экскурсия. Гид прекрасно знает историю и не просто рассказывает, а делает сравнения с сегодяшней действительностью, очень позновательно. Многое для себя открыл. Автобус специально движется очень медленно, дают возможность все расмотреть. Я под впечатлением уже несколько дней. Теперь буду все экскурсии заказывать здесь. Спасибо большое.
А
Алёна
31 окт 2025
Отличная обзорная экскурсия! Особенно понравился рассказ гида Юлии. Интересно, познавательно, с ноткой юмора. Рекомендую
А
Анна
28 окт 2025
20.10.2025 мы были на обзорной автобусной экскурсии с 9.30 с экскурсоводом Юлей (если не путаю имя). Очень доброжелательный и вежливый экскурсовод. Выражаем ей огромную благодарность.
Е
Елена
26 окт 2025
Экскурсия интересная, познавательная. Экскурсовод Юля проводит экскурсию очень интересно Посетили значиваемые места, были остановки для фото. Спасибо
А
Александр
23 окт 2025
Гид Наталья очень интересно и грамотно рассказывает, вкладывая частичку души в экскурсию.
С
Светлана
20 окт 2025
Советую! Автобусная экскурсия, но с остановками и прогулками. Наш гид - потрясающая Юлия, рассказывала очень интересно. Комфортабельный автобус, хороший водитель- это тоже добавляет только плюсы. Не будет скучно.
А
Анастасия
19 окт 2025
экскурсовод в своих комментариях выказывала предвзятость к туристам («сдают
читать дальше

жилье таким как вы», «бесплатный чай конечно в пакетиках», «кто будет покупать магнитики за 150р. .»). Перед переходом через перекресток предупредила, что стоянка автобуса запрещена, но длительность действия светофора не позволила всем перейти, в результате некоторое количество перешли сразу на след светофоре, так экскурсовод 4 раза лично подошла и высказывалась за опоздание (видимо на красный светофор нужно было, либо под колеса машин, угрожала штрафом в 5тр).
Экскурсия была куплена с посещением Исаакиевского собора, внутри быстро формируются группы и экскурсоводы уже собора проводят интересную экскурсию внутри, много интересного и удивительного!

М
Марина
18 окт 2025

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

