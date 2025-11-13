Наш экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге! Во время экскурсии охватим весь исторический центр. По пути сделаем остановки и изучим:

Спас на Крови — православный мемориальный храм-музей, воздвигнутый на месте покушения на российского императора Александра II.

Крейсер «Аврора» — интересный и как один из старейших в мире сохранившихся паровых военных кораблей, и как свидетель и участник революционных событий 1917 года.

Исаакиевский собор — это один из символов города на Неве, крупнейшее церковное сооружение Санкт-Петербурга.

Исаакиевский собор Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры — является четвертым по величине церковным сооружением в мире. Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов. Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками, полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков; подивитесь тому обилию различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Петропавловская крепость — исторический символ города, одна из старейших крепостей России с богатой историей, связанной с основанием и развитием Петербурга. В конце обзорной экскурсии Вас ждёт посещение Исаакиевского собора или его колоннады (выбирается при бронировании):.

Колоннада Исаакиевского собора Колоннада Исаакиевского собора — одна из главных смотровых площадок Санкт-Петербурга. Поднявшись на высоту 43 метра по винтовой лестнице, вы окажетесь в круговой галерее, из которой открывается захватывающий панорамный вид на центр города: Неву, Адмиралтейство, Зимний дворец, Спас на Крови и другие архитектурные шедевры. Колоннада окружена 24 гранитными колоннами, каждая весом около 114 тонн. Это не только уникальное инженерное сооружение, но и отличная возможность взглянуть на Петербург с высоты птичьего полёта. Важная информация:.

