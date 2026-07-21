Древний Новгород за один день: от резиденции Рюрика до Софийского собора и первых торговых рядов Руси.
Описание экскурсии
08:00 Отправление из Санкт-Петербурга ул. Звенигородская, д. 5 (ст. м. Звенигородская) Трассовая экскурсия. Прибытие в Великий Новгород. Экскурсия в самый крупный из Новгородских монастырей - Свято-Юрьев мужской монастырь (действующий). Монастырь является частью грандиозной природной панорамы, которую оживляют небольшие каменные храмы южных окрестностей города. Это южный форпост Великого Новгорода, основанный великим киевским князем Ярославом. Свято-Юрьев монастырь считается первым православным монастырем Новгородской земли. Внешний осмотр церкви Спаса Преображения на Нередице Один из выдающихся памятников монументальной живописи Древней Руси. Входит в список объектов всемирнорго культурного наследия ЮНЕСКО. Посещение Рюрикова Городища Укреплённый посёлок эпохи викингов в истоке Волхова на древних торговых путях: Балтийско-Волжском и «из Варяг в Греки». Здесь находилась резиденция князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, призванного новгородцами на правление в 862 г. Раскопки укреплений, жилых и хозяйственных комплексов IX-X вв. подтверждают, что Рюриково городище и есть «Старый город» по отношению к Новгороду, возникшему в эпоху христианизации (вт. пол. X–нач. XI вв.).
В центре Городища увидим величественные руины
Благовещенского собора, возведенного князем Мстиславом Великим в 1103 г. и перестроенного в XIV в. Оставаясь княжеской резиденцией до правления Ивана Грозного, Городище было центром важнейших событий политической истории Новгорода. 22 сентября 2012 года в честь 1150-летия зарождения Российской Государственности на Рюриковом Городище открыли «Княжий камень». Обед в кафе (доп. плата), либо свободное время. Экскурсия по Кремлю, знаменитому "Новгородскому детинцу". Вы посетите жемчужину крепости - храм Св. Софии, увидите грандиозный памятник "Тысячелетие Руси". Экскурсия по территории Ярославова дворища, исторического архитектурного комплекса на Торговой стороне Великого Новгорода. Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Вдоль берега длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда с товарами. Здесь шумело новгородское вече, где решались важные государственные вопросы. Экскурсия в знаменитую Владычную (Грановитую) Палату (доп. плата, по желанию) или свободное время в Новгороде. Владычная (Грановитая) палата — единственная сохранившаяся до наших дней постройка архитектурного комплекса Владычного двора, сооруженного, согласно летописи, по инициативе новгородского архиепископа Евфимия II в 1430–1440-е гг. Это уникальный в истории древнерусской архитектуры памятник, выполненный в стиле западноевропейской готики. Парадные помещения палаты перекрыты нервюрными сводами с выступающими ребрами — гранями, чем и объясняется ее второе название — Грановитая. Стены Владычной палаты были расписаны фресками, фрагменты которых, датируемые XV–XIX вв., и сейчас можно увидеть в ее интерьере. В 1436 г. на фасаде палаты появилась большая по тем временам редкость — «часы звонящие». Верхний зал палаты был задействован в торжественных церемониях архиерейского дома. В наземном этаже, где находился «Питейный погреб», иногда совершались праздничные трапезы. Подвальный этаж предназначался для хранения съестных припасов и кухонной утвари, некоторые его помещения использовались в качестве темницы. Во Владычной палате проходили все важнейшие события — прием послов, заседания новгородского «парламента» (Совета господ) и Владычного суда, торжественные пиры. Отправление в Санкт-Петербург. Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно в 21:00, ст. м. Купчино, ст. м. Звенигородская Важная информация: Рекомендуем:
удобную обувь и одежду по погоде • женщинам рекомендуем взять платок для посещения монастыря.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на большом туристическом автобусе
- Экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и местных гидов
- Входные билеты по программе: Свято-Юрьев монастырь, Кремль, Софийский собор
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Организованный обед в кафе
- Входные билеты с экскурсией в Грановитую Палату
Место начала и завершения?
СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Важная информация
- Рекомендуем:
- Удобную обувь и одежду по погоде
- Женщинам рекомендуем взять платок для посещения монастыря
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Поездка в Новгород прошла прекрасно, все очень понравилось, город очень красивый, погода стояла солнечная и теплая, приятно было гулять. Отдельное спасибо за поездку к церкви Спаса на Нередицах, большая часть
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О
Отличная экскурсия, прекрасный рассказ по дороге в Новгород, очень интересный, подробный рассказ экскурсовода на месте, погружение в историю города. Спасибо!
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Э
Было всё шикарно. Очень насыщенная экскурсия. Понравилось все. Спасибо.
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И
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