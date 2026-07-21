08:00 Отправление из Санкт-Петербурга ул. Звенигородская, д. 5 (ст. м. Звенигородская) Трассовая экскурсия. Прибытие в Великий Новгород. Экскурсия в самый крупный из Новгородских монастырей - Свято-Юрьев мужской монастырь (действующий). Монастырь является частью грандиозной природной панорамы, которую оживляют небольшие каменные храмы южных окрестностей города. Это южный форпост Великого Новгорода, основанный великим киевским князем Ярославом. Свято-Юрьев монастырь считается первым православным монастырем Новгородской земли. Внешний осмотр церкви Спаса Преображения на Нередице Один из выдающихся памятников монументальной живописи Древней Руси. Входит в список объектов всемирнорго культурного наследия ЮНЕСКО. Посещение Рюрикова Городища Укреплённый посёлок эпохи викингов в истоке Волхова на древних торговых путях: Балтийско-Волжском и «из Варяг в Греки». Здесь находилась резиденция князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, призванного новгородцами на правление в 862 г. Раскопки укреплений, жилых и хозяйственных комплексов IX-X вв. подтверждают, что Рюриково городище и есть «Старый город» по отношению к Новгороду, возникшему в эпоху христианизации (вт. пол. X–нач. XI вв.).

В центре Городища увидим величественные руины

Благовещенского собора, возведенного князем Мстиславом Великим в 1103 г. и перестроенного в XIV в. Оставаясь княжеской резиденцией до правления Ивана Грозного, Городище было центром важнейших событий политической истории Новгорода. 22 сентября 2012 года в честь 1150-летия зарождения Российской Государственности на Рюриковом Городище открыли «Княжий камень». Обед в кафе (доп. плата), либо свободное время. Экскурсия по Кремлю, знаменитому "Новгородскому детинцу". Вы посетите жемчужину крепости - храм Св. Софии, увидите грандиозный памятник "Тысячелетие Руси". Экскурсия по территории Ярославова дворища, исторического архитектурного комплекса на Торговой стороне Великого Новгорода. Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Вдоль берега длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда с товарами. Здесь шумело новгородское вече, где решались важные государственные вопросы. Экскурсия в знаменитую Владычную (Грановитую) Палату (доп. плата, по желанию) или свободное время в Новгороде. Владычная (Грановитая) палата — единственная сохранившаяся до наших дней постройка архитектурного комплекса Владычного двора, сооруженного, согласно летописи, по инициативе новгородского архиепископа Евфимия II в 1430–1440-е гг. Это уникальный в истории древнерусской архитектуры памятник, выполненный в стиле западноевропейской готики. Парадные помещения палаты перекрыты нервюрными сводами с выступающими ребрами — гранями, чем и объясняется ее второе название — Грановитая. Стены Владычной палаты были расписаны фресками, фрагменты которых, датируемые XV–XIX вв., и сейчас можно увидеть в ее интерьере. В 1436 г. на фасаде палаты появилась большая по тем временам редкость — «часы звонящие». Верхний зал палаты был задействован в торжественных церемониях архиерейского дома. В наземном этаже, где находился «Питейный погреб», иногда совершались праздничные трапезы. Подвальный этаж предназначался для хранения съестных припасов и кухонной утвари, некоторые его помещения использовались в качестве темницы. Во Владычной палате проходили все важнейшие события — прием послов, заседания новгородского «парламента» (Совета господ) и Владычного суда, торжественные пиры. Отправление в Санкт-Петербург. Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно в 21:00, ст. м. Купчино, ст. м. Звенигородская Важная информация: Рекомендуем:

удобную обувь и одежду по погоде • женщинам рекомендуем взять платок для посещения монастыря.