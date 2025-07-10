Вас ждёт знакомство с известной фирмой Российской империи — домом Фаберже. Вы увидите, что ценил высший свет в 19 веке.
Но ювелирные шедевры расскажут не только о вкусах ушедшей эпохи — они раскроют тему любви и взаимоотношений в семьях двух последних императоров — Александра III и Николая II. Роскошные вещицы бывают очень разговорчивыми!
Но ювелирные шедевры расскажут не только о вкусах ушедшей эпохи — они раскроют тему любви и взаимоотношений в семьях двух последних императоров — Александра III и Николая II. Роскошные вещицы бывают очень разговорчивыми!
Описание экскурсии
Рыцарский зал и Красная гостиная. Начнём с сервиза фирмы Сазиков и истории семьи Николая I. Разберёмся в ювелирных домах и направлениях в ювелирном искусстве 19 века.
Синяя гостиная. Обсудим пасхальные подарки фирмы Фаберже и историю любви семей Александра III и Николая II.
Золотая гостиная и Аванзал. Поговорим о массовой продукции Фаберже и выясним, какие аксессуары покупал высший свет и как ими надо было пользоваться.
Белая гостиная. Познакомимся с работой Императорского фарфорового завода и ювелирным стилем Москвы.
А ещё:
- Вы узнаете, почему модницы 19 века носили пустые дамские сумочки и как Карл Фаберже предвосхитил современные маркетплейсы
- Попробуете отгадать, как использовались изделия, которые входят в серию «Фантазийные предметы». Ещё никому не удавалось это сделать без подсказок!
- Увидите интересные фото и видеоматериалы
- Получите небольшой памятный подарок
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет в музей — 1000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Ксения, и уже два года я работаю экскурсоводом. Провела больше 2000 экскурсий, пишу свои авторские маршруты и просто обожаю Санкт-Петербург! Закончила курсы экскурсовода, имею два образования — искусствовед и музыковед, так что со мной точно найдётся, что обсудить:)Задать вопрос
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