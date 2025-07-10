Вас ждёт знакомство с известной фирмой Российской империи — домом Фаберже. Вы увидите, что ценил высший свет в 19 веке. Но ювелирные шедевры расскажут не только о вкусах ушедшей эпохи — они раскроют тему любви и взаимоотношений в семьях двух последних императоров — Александра III и Николая II. Роскошные вещицы бывают очень разговорчивыми!

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Описание экскурсии

Рыцарский зал и Красная гостиная. Начнём с сервиза фирмы Сазиков и истории семьи Николая I. Разберёмся в ювелирных домах и направлениях в ювелирном искусстве 19 века.

Синяя гостиная. Обсудим пасхальные подарки фирмы Фаберже и историю любви семей Александра III и Николая II.

Золотая гостиная и Аванзал. Поговорим о массовой продукции Фаберже и выясним, какие аксессуары покупал высший свет и как ими надо было пользоваться.

Белая гостиная. Познакомимся с работой Императорского фарфорового завода и ювелирным стилем Москвы.

А ещё:

Вы узнаете, почему модницы 19 века носили пустые дамские сумочки и как Карл Фаберже предвосхитил современные маркетплейсы

Попробуете отгадать, как использовались изделия, которые входят в серию «Фантазийные предметы». Ещё никому не удавалось это сделать без подсказок!

Увидите интересные фото и видеоматериалы

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Организационные детали

Дополнительно оплачивается билет в музей — 1000 ₽ за чел.