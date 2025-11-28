Мои заказы

По государевой дороге: из Петербурга - в Великий Новгород и на Валдай

Почувствовать связь эпох - от средневековых республик до имперской России
Это путешествие — погружение в живую историю, где каждый памятник говорит с вами голосами князей, зодчих и монахов.

Мы составили маршрут, который объединяет природную красоту Валдая и богатейшее наследие Великого Новгорода.

Вы побываете на берегах Волхова, увидите древние обители и услышите малиновый звон валдайских колоколов.
Описание экскурсии

7:00 — отправление от Казанского собора

Во время трассовой экскурсии дорога до Валдая пролетит незаметно.

12:30 – 13:15 — музейный колокольный центр

Здесь собрано почти 1000 колоколов со всего мира. На интерактивной экскурсии вы не только узнаете десятки удивительных фактов, но и услышите старинные легенды, рождённые под их звон.

13:15 – 13:45 — пешеходная экскурсия по Валдаю

На прогулке по историческому центру города вы полюбуетесь панорамой чистейшего Валдайского озера и узнаете о знаменитом национальном парке.

14:00 – 14:45 — обед в кафе города (+550 ₽)

15:00 – 16:15 — Иверский монастырь

Действующая обитель на живописном острове Валдайского озера. Его строгие стены и умиротворяющая атмосфера производят неизгладимое впечатление.

18:15 – 19:00 — Варлаамо-Хутынский монастырь

Значительный памятник древнерусской архитектуры, связанный с именем преподобного Варлаама Хутынского. В Спасо-Преображенском соборе хранятся почитаемые мироточивые иконы.

19:15 – 20:45 — свободное время в Великом Новгороде

В сердце древнего города вы сможете самостоятельно осмотреть мощные стены Новгородского Кремля, сделать фотографии и по желанию отправиться на теплоходную прогулку по реке Волхов и озеру Ильмень.

~23:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельных автобусах туристического класса с мягкими креслами, климат-контролем, ремнями безопасности, аудио- и видеосистемой. Свободная рассадка, подача за 15–30 минут до выезда
  • Обеды и ужины — за доплату (можно заказать заранее или взять с собой)
  • Оплата остатка стоимости возможна онлайн по ссылке из SMS, в офисе, банковским переводом или по счёту
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3350 ₽
Дети до 7 лет3300 ₽
Пенсионеры3300 ₽
Школьники3300 ₽
Студенты3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1127 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальше

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

