Это путешествие — погружение в живую историю, где каждый памятник говорит с вами голосами князей, зодчих и монахов. Мы составили маршрут, который объединяет природную красоту Валдая и богатейшее наследие Великого Новгорода. Вы побываете на берегах Волхова, увидите древние обители и услышите малиновый звон валдайских колоколов.

Описание экскурсии

7:00 — отправление от Казанского собора

Во время трассовой экскурсии дорога до Валдая пролетит незаметно.

12:30 – 13:15 — музейный колокольный центр

Здесь собрано почти 1000 колоколов со всего мира. На интерактивной экскурсии вы не только узнаете десятки удивительных фактов, но и услышите старинные легенды, рождённые под их звон.

13:15 – 13:45 — пешеходная экскурсия по Валдаю

На прогулке по историческому центру города вы полюбуетесь панорамой чистейшего Валдайского озера и узнаете о знаменитом национальном парке.

14:00 – 14:45 — обед в кафе города (+550 ₽)

15:00 – 16:15 — Иверский монастырь

Действующая обитель на живописном острове Валдайского озера. Его строгие стены и умиротворяющая атмосфера производят неизгладимое впечатление.

18:15 – 19:00 — Варлаамо-Хутынский монастырь

Значительный памятник древнерусской архитектуры, связанный с именем преподобного Варлаама Хутынского. В Спасо-Преображенском соборе хранятся почитаемые мироточивые иконы.

19:15 – 20:45 — свободное время в Великом Новгороде

В сердце древнего города вы сможете самостоятельно осмотреть мощные стены Новгородского Кремля, сделать фотографии и по желанию отправиться на теплоходную прогулку по реке Волхов и озеру Ильмень.

~23:00 — возвращение в Санкт-Петербург

