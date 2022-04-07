История России от Петра до Путина гуляя по центру Петербурга

История России от Петра до Путина гуляя по центру Петербурга
История России от Петра до Путина гуляя по центру Петербурга
История России от Петра до Путина гуляя по центру Петербурга
История России от Петра до Путина гуляя по центру Петербурга
История России от Петра до Путина гуляя по центру Петербурга
История России от Петра до Путина гуляя по центру Петербурга

Что вас ожидает 🤩

  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Медный Всадник
  • Исаакиевский собор
  • Набережная реки Мойки
  • Строгановский дворец
  • Казанский собор
  • Спас на Крови
Петербург — это сцена, на которой разворачивались самые значимые события Российской Империи от Петра I до последнего императора Николая II. Это колыбель трех революций, которые перевернули ход российской истории. Говоря о новейшей истории - здесь начиналась карьера В. Путина.
Прогуляемся по историческому центру, поговорим об основании города, императорах, революциях. Вспомним исторические факты через истории о Романовых, декабристах, Достоевском, Распутине и, конечно, Путине.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия с гидом
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Александровской колонны, Дворцовая площадь
Завершение: Казанский собор на Невском проспекте
Когда и сколько длится
Когда: суббота, воскресение 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

суббота, воскресение 10:00

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