Петербург — это сцена, на которой разворачивались самые значимые события Российской Империи от Петра I до последнего императора Николая II. Это колыбель трех революций, которые перевернули ход российской истории. Говоря о новейшей истории - здесь начиналась карьера В. Путина.

Прогуляемся по историческому центру, поговорим об основании города, императорах, революциях. Вспомним исторические факты через истории о Романовых, декабристах, Достоевском, Распутине и, конечно, Путине.