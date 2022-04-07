Петербург — это сцена, на которой разворачивались самые значимые события Российской Империи от Петра I до последнего императора Николая II. Это колыбель трех революций, которые перевернули ход российской истории. Говоря о новейшей истории - здесь начиналась карьера В. Путина.
Прогуляемся по историческому центру, поговорим об основании города, императорах, революциях. Вспомним исторические факты через истории о Романовых, декабристах, Достоевском, Распутине и, конечно, Путине.
Ответы на вопросы
Что входит
Пешеходная экскурсия с гидом
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Александровской колонны, Дворцовая площадь
Завершение: Казанский собор на Невском проспекте
Когда и сколько длится
Когда: суббота, воскресение 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
суббота, воскресение 10:00
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
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