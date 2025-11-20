Мои заказы

Из Петербурга - в русскую деревню Мандроги

Познакомиться с традициями и ремёслами Древней Руси
Окунитесь в русский колорит — едем в деревню с резными избами, кузницей и мельницей, лошадьми, царской водкой и ароматными пирогами.

Вы увидите кружевниц и гончаров за работой, по желанию попробуете выпечку по старинным рецептам и напитки, из-за которых хмелели государи. А завершим день в древнем монастыре среди живописных северных пейзажей.
Описание экскурсии

Дорога к деревне

По пути — трассовая экскурсия, остановка в фермерском комплексе для отдыха и у кургана Вещего Олега.

Деревня Мандроги

Вы узнаете, как обычная деревня превратилась в музей под открытым небом. Прогуляетесь по главной улице среди нарядных изб с затейливой резьбой, увидите старинный трактир с расписными ставнями, дворянскую усадьбу и баню с ярким орнаментом.

А ещё здесь:

  • Ремесленные мастерские. Здесь оживают древние традиции: гончар превращает глину в изящные кувшины, кружевницы плетут тончайшие узоры, а художники вдыхают жизнь в деревянные заготовки
  • Музей водки. Здесь более 4000 экспонатов — от старинных самогонных аппаратов до редких сортов крепких напитков. Дегустационный зал предлагает познакомиться с напитками, которые когда-то пили русские цари и простой люд
  • Трактир. Здесь пекут ароматные пироги по старинным рецептам — с сочной лесной ягодой, золотистой рыбой из местных рек, душистыми грибами и мёдом
  • Конюшня. Вы пообщаетесь с мудрыми животными, сделаете фото с ними и, если захотите, прокатитесь на традиционной телеге

Александро-Свирский монастырь

На обратном пути заедем в древнюю обитель с чудотворными мощами Александра Свирского и Троицким собором 16 века. Место удивительной благодатной атмосферы среди живописных северных пейзажей.

Примерный тайминг

7:15–8:00 — сбор и посадка
8:00–9:45 — трассовая экскурсия по пути в Старую Ладогу
9:45–10:30 — Старая Ладога и курган Вещего Олега
11:30–12:00 — остановка в фермерском комплексе (можно посетить туалет и купить перекус; только при благоприятной транспортной ситуации)
13:00–15:30 — деревня Мандроги
16:30–17:15 — обед (по желанию)
17:30–18:30 — Александро-Свирский монастырь
19:30–20:00 — остановка в фермерском комплексе (можно посетить туалет и купить перекус; только при благоприятной транспортной ситуации)
22:30–23:00 — возвращение в Петербург

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе
  • Дополнительные расходы (по желанию): дегустация водки — от 500 ₽, катание на телеге — от 500 ₽, пироги — по прайсу
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5700 ₽
Дети до 7 лет5600 ₽
Пенсионеры5600 ₽
Школьники5600 ₽
Студенты5600 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Казанской площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1107 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

