Окунитесь в русский колорит — едем в деревню с резными избами, кузницей и мельницей, лошадьми, царской водкой и ароматными пирогами. Вы увидите кружевниц и гончаров за работой, по желанию попробуете выпечку по старинным рецептам и напитки, из-за которых хмелели государи. А завершим день в древнем монастыре среди живописных северных пейзажей.

Дорога к деревне

По пути — трассовая экскурсия, остановка в фермерском комплексе для отдыха и у кургана Вещего Олега.

Деревня Мандроги

Вы узнаете, как обычная деревня превратилась в музей под открытым небом. Прогуляетесь по главной улице среди нарядных изб с затейливой резьбой, увидите старинный трактир с расписными ставнями, дворянскую усадьбу и баню с ярким орнаментом.

А ещё здесь:

Ремесленные мастерские . Здесь оживают древние традиции: гончар превращает глину в изящные кувшины, кружевницы плетут тончайшие узоры, а художники вдыхают жизнь в деревянные заготовки

. Здесь оживают древние традиции: гончар превращает глину в изящные кувшины, кружевницы плетут тончайшие узоры, а художники вдыхают жизнь в деревянные заготовки Музей водки . Здесь более 4000 экспонатов — от старинных самогонных аппаратов до редких сортов крепких напитков. Дегустационный зал предлагает познакомиться с напитками, которые когда-то пили русские цари и простой люд

. Здесь более 4000 экспонатов — от старинных самогонных аппаратов до редких сортов крепких напитков. Дегустационный зал предлагает познакомиться с напитками, которые когда-то пили русские цари и простой люд Трактир . Здесь пекут ароматные пироги по старинным рецептам — с сочной лесной ягодой, золотистой рыбой из местных рек, душистыми грибами и мёдом

. Здесь пекут ароматные пироги по старинным рецептам — с сочной лесной ягодой, золотистой рыбой из местных рек, душистыми грибами и мёдом Конюшня. Вы пообщаетесь с мудрыми животными, сделаете фото с ними и, если захотите, прокатитесь на традиционной телеге

Александро-Свирский монастырь

На обратном пути заедем в древнюю обитель с чудотворными мощами Александра Свирского и Троицким собором 16 века. Место удивительной благодатной атмосферы среди живописных северных пейзажей.

Примерный тайминг

7:15–8:00 — сбор и посадка

8:00–9:45 — трассовая экскурсия по пути в Старую Ладогу

9:45–10:30 — Старая Ладога и курган Вещего Олега

11:30–12:00 — остановка в фермерском комплексе (можно посетить туалет и купить перекус; только при благоприятной транспортной ситуации)

13:00–15:30 — деревня Мандроги

16:30–17:15 — обед (по желанию)

17:30–18:30 — Александро-Свирский монастырь

19:30–20:00 — остановка в фермерском комплексе (можно посетить туалет и купить перекус; только при благоприятной транспортной ситуации)

22:30–23:00 — возвращение в Петербург

