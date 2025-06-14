Групповая
Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
Начало: Казанская площадь/м. Улица Дыбенко
Расписание: По вторникам, субботам и праздничным дням в 07:15
23 июл в 07:00
26 июл в 07:00
2850 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Уютный дачный Сестрорецк
Погулять по «Петербургской Ривьере», изучить местный модерн и насладиться лечебным воздухом
Начало: В городе Сестрорецк
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00
25 июл в 12:00
26 июл в 12:00
1290 ₽ за человека
Групповая
В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
Побывать в Юрьевом монастыре, осмотреть детинец и полюбоваться памятниками деревянного зодчества
Начало: У станции метро «Звенигородская»
24 июл в 08:00
27 июл в 08:00
2790 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
За лесами, за горами: экскурсия по Музею русской сказки
Отправиться в путешествие по миру чудес и открыть новые смыслы знакомых с детства сказок
Начало: На Каменностровском проспекте
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 20:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2290 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия14 июня 2025Хорошая экскурсия! Природа,погружение в этническую атмосферу народов русского севера- деревня Мандроги. Монастырь Алексадра Свирского особеннон место в этой экскурсии. Уникальная возможность посетить святыню
- ИИрина9 июня 2025Сказка в русской деревне МандрогиЗдравствуйте, экскурсия была не очень интересной, экскурсовод читала информацию, обед оставляет желать лучшего, можно было есть только суп, в целом поездка хорошая, отдохнули, подышали воздухом! Благодарю!
- ЕЕлена3 мая 2025Сказка в русской деревне МандрогиВсе понравилось- экскурсия, гиды. Впечатление испортил отвратный обед. Вы серьезно? 600 руб за 💩? Понятно что это не ресторан, но так кормить людей
- ДДина27 февраля 2023Широкая Масленица в деревне МандрогиИнтересно было в основном для детей. Это больше детская экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мандроги»
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