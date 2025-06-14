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Мандроги – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Мандроги» в Санкт-Петербурге, цены от 1290 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
На автобусе
15 часов
78 отзывов
Групповая
Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
Начало: Казанская площадь/м. Улица Дыбенко
Расписание: По вторникам, субботам и праздничным дням в 07:15
23 июл в 07:00
26 июл в 07:00
2850 ₽ за человека
Уютный дачный Сестрорецк
Пешая
3 часа
89 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Уютный дачный Сестрорецк
Погулять по «Петербургской Ривьере», изучить местный модерн и насладиться лечебным воздухом
Начало: В городе Сестрорецк
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00
25 июл в 12:00
26 июл в 12:00
1290 ₽ за человека
В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
На автобусе
13 часов
2 отзыва
Групповая
В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
Побывать в Юрьевом монастыре, осмотреть детинец и полюбоваться памятниками деревянного зодчества
Начало: У станции метро «Звенигородская»
24 июл в 08:00
27 июл в 08:00
2790 ₽ за человека
За лесами, за горами: экскурсия по Музею русской сказки
1 час
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
За лесами, за горами: экскурсия по Музею русской сказки
Отправиться в путешествие по миру чудес и открыть новые смыслы знакомых с детства сказок
Начало: На Каменностровском проспекте
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 20:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2290 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    14 июня 2025
    Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
    Хорошая экскурсия! Природа,погружение в этническую атмосферу народов русского севера- деревня Мандроги. Монастырь Алексадра Свирского особеннон место в этой экскурсии. Уникальная возможность посетить святыню
  • И
    Ирина
    9 июня 2025
    Сказка в русской деревне Мандроги
    Здравствуйте, экскурсия была не очень интересной, экскурсовод читала информацию, обед оставляет желать лучшего, можно было есть только суп, в целом поездка хорошая, отдохнули, подышали воздухом! Благодарю!
  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    Сказка в русской деревне Мандроги
    Все понравилось- экскурсия, гиды. Впечатление испортил отвратный обед. Вы серьезно? 600 руб за 💩? Понятно что это не ресторан, но так кормить людей
  • Д
    Дина
    27 февраля 2023
    Широкая Масленица в деревне Мандроги
    Интересно было в основном для детей. Это больше детская экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мандроги»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
  2. Уютный дачный Сестрорецк
  3. В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
  4. За лесами, за горами: экскурсия по Музею русской сказки
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Спас на Крови
  10. Финский Залив
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Мандроги" можно забронировать 4 экскурсии от 1290 до 2850. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Мандроги», 172 ⭐ отзыва, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь