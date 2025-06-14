А Анастасия Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь Хорошая экскурсия! Природа,погружение в этническую атмосферу народов русского севера- деревня Мандроги. Монастырь Алексадра Свирского особеннон место в этой экскурсии. Уникальная возможность посетить святыню

И Ирина Сказка в русской деревне Мандроги Здравствуйте, экскурсия была не очень интересной, экскурсовод читала информацию, обед оставляет желать лучшего, можно было есть только суп, в целом поездка хорошая, отдохнули, подышали воздухом! Благодарю!

Е Елена Сказка в русской деревне Мандроги Все понравилось- экскурсия, гиды. Впечатление испортил отвратный обед. Вы серьезно? 600 руб за 💩? Понятно что это не ресторан, но так кормить людей