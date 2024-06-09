Мы с вами отправимся в идеальное для катания на сапбордах место — Лахтинский разлив. И в идеальное время — на закате! Вода здесь спокойная, нет проплывающих мимо катеров и других водных транспортных средств. А это значит, что ничто не помешает насладиться процессом и красивыми видами, даже если вы ещё ни разу не стояли на доске!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перед стартом мы выдадим вам всё необходимое: сапборд, весло, спасательный жилет и водонепроницаемый чехол для телефона. И самое главное — научим плавать на доске за 15 минут!

Начнём наш заплыв на спокойной реке Глухарка, где каждый сможет освоить управление сапом в комфортной обстановке.

Затем выйдем в Лахтинский разлив, откуда открывается лучший в городе вид на закат и самое высокое здание в Европе — Лахта-центр!

Далее отправимся к живописной реке Юнтоловка, на которой вы почувствуете себя наедине с природой, услышите пение птиц и проплывёте вдоль богатых зеленью берегов!

Мы будем сопровождать вас на всём маршруте, сделаем красивые видео и фото и, если захотите, расскажем интересные факты о Петербурге и Лахта-центре. А также вспомним о задумке Петра Великого создать город похожим на Венецию, где каждый мог бы перемещаться по воде!

Организационные детали