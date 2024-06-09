Мы с вами отправимся в идеальное для катания на сапбордах место — Лахтинский разлив.
И в идеальное время — на закате! Вода здесь спокойная, нет проплывающих мимо катеров и других водных транспортных средств.
А это значит, что ничто не помешает насладиться процессом и красивыми видами, даже если вы ещё ни разу не стояли на доске!
И в идеальное время — на закате! Вода здесь спокойная, нет проплывающих мимо катеров и других водных транспортных средств.
А это значит, что ничто не помешает насладиться процессом и красивыми видами, даже если вы ещё ни разу не стояли на доске!
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перед стартом мы выдадим вам всё необходимое: сапборд, весло, спасательный жилет и водонепроницаемый чехол для телефона. И самое главное — научим плавать на доске за 15 минут!
- Начнём наш заплыв на спокойной реке Глухарка, где каждый сможет освоить управление сапом в комфортной обстановке.
- Затем выйдем в Лахтинский разлив, откуда открывается лучший в городе вид на закат и самое высокое здание в Европе — Лахта-центр!
- Далее отправимся к живописной реке Юнтоловка, на которой вы почувствуете себя наедине с природой, услышите пение птиц и проплывёте вдоль богатых зеленью берегов!
Мы будем сопровождать вас на всём маршруте, сделаем красивые видео и фото и, если захотите, расскажем интересные факты о Петербурге и Лахта-центре. А также вспомним о задумке Петра Великого создать город похожим на Венецию, где каждый мог бы перемещаться по воде!
Организационные детали
- В стоимость включено всё необходимое: сапборд, страховочный лиш, весло, спасательный жилет. Также мы сделаем для вас красивые фото и видео на телефон.
- Дети от 7 до 14 лет допускаются на прогулку в сопровождении взрослого
- На этом маршруте можно купаться, поэтому по желанию можете надеть купальные костюмы и взять с собой полотенце
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 140 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Шувалова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1769 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!Задать вопрос
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