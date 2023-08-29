SUP прогулка по Лахтинскому разливу «Закат у Лахты»

Приглашаем вас на прогулку по Лахтинскому разливу. САП будет нашим средством передвижения.

Если вы ни разу не пробовали плавать на САПе — не беда, в начале прогулки вас ждет небольшой инструктаж. У нас есть все необходимое оборудование — доска, весло, жилет. С вас лишь хорошее настроение. Насладитесь видами Петербурга на закате.
5
9 отзывов
SUP прогулка по Лахтинскому разливу «Закат у Лахты»
SUP прогулка по Лахтинскому разливу «Закат у Лахты»
SUP прогулка по Лахтинскому разливу «Закат у Лахты»
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00

Описание экскурсии

На место старта нужно прибыть к 19:30. Проводим инструктаж, выходим к месту спуска на воду и в 20:00 отходим от берега. В стоимость прогулки входит: - Обучение и инструктаж перед началом - Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, каска (если требуется на маршруте)) - Сопровождение / помощь на протяжении всего маршрута - Фото/видео Практически каждый раз мы купаемся и мы рекомендуем взять с собой:
  • удобную спортивную обувь или тапочки — штаны не стесняющие движений/шорты — запасную одежду на случай, если промокнете — майку и толстовку (по погоде) — кепку/панаму Безопасность — Все группы сопровождает инструктор — Спасательные жилеты выдаются каждому из участников — Перед отплытием участники проходят вводный инструктаж по технике безопасности и управлению Ограничения — К участию в туре не допускаются граждане моложе 8 лет — Граждане в возрасте от 8 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей — К участию в туре не допускаются граждане находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — Распитие алкогольных напитков и употребление наркотиков запрещено — К участию в туре не допускаются люди массой или общий вес с ребенком более 110 кг Сопровождающий группу вправе перенести прогулку или изменить маршрут! В случаях:.
  • изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города — проведения ремонтных работ на маршруте — неблагоприятных погодных условий (сильный ветер и волны и т. д) — для предотвращения или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников - иные независящие от нас обстоятельства! За участниками остается право на использование прогулки в другой день, замене на другой маршрут!

Каждый день с 20:00 часов (с 15.08 начало в 18:00)

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Основной билет2 300 ₽
Индивидуальна прогулка до 5 чел.12 000 ₽
Ребенок (до 10 лет) на ОДНОМ сапе с родителем1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • В стоимость прогулки входит:
  • - Обучение и инструктаж перед началом
  • - Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, чехол для телефона)
  • - Сопровождение инструктором / помощь на протяжении всего маршрута
  • - Место для переодевания
  • - Фото/видео
Что не входит в цену
  • Все иные услуги оговариваются до начала прогулки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богатырский пр., 66к1, через дорогу от дома
Завершение: Богатырский пр., 66к1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 20:00 часов (с 15.08 начало в 18:00)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • По оставшимся вопросам звонить/писать 89992049327
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
О
29 авг 2023
Благодарю компанию Спутник и инструктора Руслана за прекрасную сап прогулку Лахтинский разлив "Закат у Лахты". Это был мой первый опыт в катании на сапе.
Руслан провёл подробный инструктаж, что помогло мне довольно уверенно чувствовать себя на сапе и наслаждаться прогулкой и закатом, а не панически не бояться свалиться в воду)).
С
21 авг 2023
Ю
5 авг 2023
Е
18 июля 2023
В прошлые выходные впервые каталась на сапе! Вопрос - почему я не делала этого раньше?)) Очень повезло с инструктором (Руслан всех наставлял, поддерживал и даже фотать успевал) и маршрутом! Абсолютно
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спокойная вода Лахтинского разлива, никаких волн и проносящихся мимо катеров. По-моему, идеальный вариант для тех, кто встаёт на сап впервые.
Про закат на Лахте и отражающийся в водной глади небоскрёб даже не буду рассказывать - это нужно увидеть!

Э
18 июля 2023
Н
10 июня 2023
О
11 сен 2022
К
25 авг 2022
Хорошая вечерняя прогулка: красивые виды, организованная работа гида. Спасибо Руслану)
Т
28 июня 2022
Замечательная видовая прогулка на сапах с купанием. Море впечатлений от пейзажей и плавания на сапе. Очень рекомендую тем, кто хочет переключиться и получить новые впечатления от Питера

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