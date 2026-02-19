Мы отправимся в Сестрорецк начала 20 века — курортный пригород Петербурга, где модерн стал языком новой эпохи. Я объясню, почему эти дачи невероятно ценны как феномен мировой архитектуры.
Мы увидим сохранившийся ансамбль домов, поговорим о том, как они отражали образ жизни и амбиции владельцев, и разберём постройки с профессиональной архитектурной точки зрения.
Описание экскурсии
Мы пройдём по историческому району Сестрорецка — Канонерке — и увидим яркие образцы деревянной курортной архитектуры начала 20 века:
- настоящий русский терем — дачу Важеевской
- дом архитектора главного Морского собора России — дачу Косякова
- воссозданный сестрорецкий курзал — важный символ курортной жизни с концертами, светским общением и летним досугом
- виллу Правздика и многие другие
О чём поговорим
- Я подробно прокомментирую архитектуру каждой дачи: планировку, композицию фасадов, декоративные элементы, работу с ландшафтом и характерные приёмы модерна
- Расскажу, чем курортный модерн отличался от городского и почему дерево стало главным материалом
- Обсудим заказчиков и жителей домов: как здесь проводили лето, отдыхали, работали и общались
- Поймём, почему именно Сестрорецк стал одним из центров дачной культуры
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 3–4 км в спокойном темпе с остановками
- После экскурсии вы сможете доехать от станции «Курорт» до вокзала Сестрорецка на электричке
ежедневно в 10:15 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Сестрорецка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Живу в Санкт-Петербурге с детства и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
19 фев 2026
Большое спасибо экскурсоводу Ивану, который так интересно и с таким интузиазмом вел экскурсию!
Всё довольно продуманно, структурованно, много редких деталей. И конечно, очень теплая и дружелюбная атмосфера. Однозначно рекомендую, получите массу положительных эмоций, хорошее настроение во время экскурсии, и после - гарантированно.
