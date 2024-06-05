Сестрорецк – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Сестрорецк» в Санкт-Петербурге, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортный район Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000 за всё до 3 чел.
Уютный дачный Сестрорецк
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
73 отзыва
Уютный дачный Сестрорецк
Погулять по «Петербургской Ривьере», изучить местный модерн и насладиться лечебным воздухом
Начало: в городе Сестрорецк
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
13 июня в 12:00
950 за человека
Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
Познакомиться с дачным и пляжным Петербургом, его историей и знаменитыми обитателями
23 июня в 08:00
24 июня в 08:30
12 500 за всё до 4 чел.
Живописный Сестрорецк
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
7 отзывов
Живописный Сестрорецк
Парк Дубки, озеро Разлив, дореволюционные дома и музей Зощенко за один день
Начало: У ж/д вокзала Сестрорецка
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 12:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
950 за человека
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
Побыть виртуальным гостем на Репинских средах и узнать, как жил и творил знаменитый художник
Начало: В удобной для вас локации
Завтра в 14:30
9 июня в 10:30
13 470 за всё до 4 чел.
Сестрорецк - русская Финляндия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Сестрорецк - русская Финляндия
Погулять по северному курорту, испить целебной воды и узнать о тонкостях дачной жизни
Начало: От удобного для вас места
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
13 470 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
    Отличная экскурсия! Интересный маршрут! Екатерина хороший водитель и рассказчик. Все наши дополнительные пожелания были утчены. С удовольствием рекомендую экскурсию!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
    Экскурсия шедевр, организатор Екатерина отлично провела данную экскурсию, очень всё понравилось, рекомендую
    Экскурсия шедевр, организатор Екатерина отлично провела данную экскурсию, очень всё понравилось, рекомендую
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
    Большое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересных и знаковых мест, связанных
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    как с историей этого региона, так и с культурным наследием (одни Пенаты чего стоят). Да и просто места красивые. Екатерина - хороший и знающий рассказчик, так что нам было интересно и скучать не приходилось. Рекомендую.

    Большое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересных
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Вторая экскурсия с Марией, молодец она, пунктуальна, ориентирована на клиента. Мы с ней хотим и на другие экскурсии поехать. Мария, спасибо Вам.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
    Были на экскурсии 24 мая. Организовано все было превосходно. Экскурсовод Ольга предоставила нам очень интересную информацию. Особенно хочется отметить водителя Юрия. Машина чистая и комфортная (нас было 5 человек). Спасибо большое за впечатления и комфорт.
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Уютный дачный Сестрорецк
    Прекрасно передана атмосфера Сестрорецка! Замечательный гид, особенно понравилось, то что Татьяна живет в этом городе он ею любим, это чувствуется поэтому подача материала легкая. Рекомендую.
    Прекрасно передана атмосфера Сестрорецка! Замечательный гид, особенно понравилось, то что Татьяна живет в этом городе онПрекрасно передана атмосфера Сестрорецка! Замечательный гид, особенно понравилось, то что Татьяна живет в этом городе онПрекрасно передана атмосфера Сестрорецка! Замечательный гид, особенно понравилось, то что Татьяна живет в этом городе онПрекрасно передана атмосфера Сестрорецка! Замечательный гид, особенно понравилось, то что Татьяна живет в этом городе онПрекрасно передана атмосфера Сестрорецка! Замечательный гид, особенно понравилось, то что Татьяна живет в этом городе онПрекрасно передана атмосфера Сестрорецка! Замечательный гид, особенно понравилось, то что Татьяна живет в этом городе онПрекрасно передана атмосфера Сестрорецка! Замечательный гид, особенно понравилось, то что Татьяна живет в этом городе онПрекрасно передана атмосфера Сестрорецка! Замечательный гид, особенно понравилось, то что Татьяна живет в этом городе онПрекрасно передана атмосфера Сестрорецка! Замечательный гид, особенно понравилось, то что Татьяна живет в этом городе онПрекрасно передана атмосфера Сестрорецка! Замечательный гид, особенно понравилось, то что Татьяна живет в этом городе он
  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Уютный дачный Сестрорецк
    Были на экскурсии 9 мая, понравилось что группа не очень большая, увлекательный маршрут и интересные рассказы от экскурсовода, всем советуем!
  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
    Хорошая экскурсия, хороший экскурсовод, который сначала до экскурсии постоянно был на связи, советовал как и где лучше встретиться. Во время экскурсии подробно и интересно все рассказывал и давал много свободного времени пофотографировать все понравившееся. Спасибо
  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Эта экскурсия прекрасна тем, что за несколько часов позволяет увидеть сразу несколько курортных районов пригорода Санкт-Петербурга. В моем случае это
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    очень важно, так как я путешествую без машины. И охватить такой объем в самостоятельном путешествии практически невозможно. Еще один немаловажный факт состоит в том, что все организационные моменты Мария берет на себя. Кажется, что все складывается само собой. Но в итоге понимаешь, что все детали продуманы и выверены Марией досконально и она заранее заботится о том, чтобы тебе было комфортно в путешествии. Так, когда мы приехали в Музей-усадьбу И. Е. Репина, я поняла, что нас с Марией ждали и экскурсия началась сразу, по прибытии. Конечно, чтобы насладиться природой и красотой этих районов, неспешно погулять по прекрасным пляжам, нужно приезжать в каждый район отдельно. Но именно эта экскурсия дает уникальную возможность познакомиться со всеми районами сразу и выбрать для себя именно тот, в который потом захочется вернуться и остаться в нем подольше.

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Большое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантов. Очень рекомендуем Может быть, стоило добавить еще пару часов и посетить Зеленогорск Но лучшее - враг хорошего!
    Большое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантов

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сестрорецк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Курортный район Петербурга на авто
  2. Уютный дачный Сестрорецк
  3. Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
  4. Живописный Сестрорецк
  5. Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Сестрорецк" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 950 до 13 470. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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