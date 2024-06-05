1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Уютный дачный Сестрорецк
Погулять по «Петербургской Ривьере», изучить местный модерн и насладиться лечебным воздухом
Начало: в городе Сестрорецк
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
13 июня в 12:00
950₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
Познакомиться с дачным и пляжным Петербургом, его историей и знаменитыми обитателями
23 июня в 08:00
24 июня в 08:30
12 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Живописный Сестрорецк
Парк Дубки, озеро Разлив, дореволюционные дома и музей Зощенко за один день
Начало: У ж/д вокзала Сестрорецка
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 12:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
950₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
Побыть виртуальным гостем на Репинских средах и узнать, как жил и творил знаменитый художник
Начало: В удобной для вас локации
Завтра в 14:30
9 июня в 10:30
13 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сестрорецк - русская Финляндия
Погулять по северному курорту, испить целебной воды и узнать о тонкостях дачной жизни
Начало: От удобного для вас места
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Отличная экскурсия! Интересный маршрут! Екатерина хороший водитель и рассказчик. Все наши дополнительные пожелания были утчены. С удовольствием рекомендую экскурсию!
- ООльга3 июня 2024Экскурсия шедевр, организатор Екатерина отлично провела данную экскурсию, очень всё понравилось, рекомендую
- ССергей2 июня 2024Большое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересных и знаковых мест, связанных
- ЕЕкатерина31 мая 2024Вторая экскурсия с Марией, молодец она, пунктуальна, ориентирована на клиента. Мы с ней хотим и на другие экскурсии поехать. Мария, спасибо Вам.
- ЕЕлена26 мая 2024Были на экскурсии 24 мая. Организовано все было превосходно. Экскурсовод Ольга предоставила нам очень интересную информацию. Особенно хочется отметить водителя Юрия. Машина чистая и комфортная (нас было 5 человек). Спасибо большое за впечатления и комфорт.
- ССветлана23 мая 2024Прекрасно передана атмосфера Сестрорецка! Замечательный гид, особенно понравилось, то что Татьяна живет в этом городе он ею любим, это чувствуется поэтому подача материала легкая. Рекомендую.
- ННадежда12 мая 2024Были на экскурсии 9 мая, понравилось что группа не очень большая, увлекательный маршрут и интересные рассказы от экскурсовода, всем советуем!
- ААлександр12 мая 2024Хорошая экскурсия, хороший экскурсовод, который сначала до экскурсии постоянно был на связи, советовал как и где лучше встретиться. Во время экскурсии подробно и интересно все рассказывал и давал много свободного времени пофотографировать все понравившееся. Спасибо
- ССветлана7 мая 2024Эта экскурсия прекрасна тем, что за несколько часов позволяет увидеть сразу несколько курортных районов пригорода Санкт-Петербурга. В моем случае это
- ТТатьяна30 апреля 2024Большое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантов. Очень рекомендуем Может быть, стоило добавить еще пару часов и посетить Зеленогорск Но лучшее - враг хорошего!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сестрорецк»
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