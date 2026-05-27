Здесь не нужно спешить: можно укутаться в плед, устроиться поудобнее и смотреть, как за бортом проплывают панорамы города.
Вы отправитесь на прогулку на катере в венецианском стиле и рассмотрите главные достопримечательности центра.
Описание экскурсии
Короткий, но насыщенный маршрут для тех, кто хочет увидеть центр города с нового ракурса. Вам откроются виды на:
- Мариинский театр
- Летний сад
- Михайловский замок
- Аничков мост
- набережную Фонтанки
Организационные детали
- Прогулка проходит на приватном катере в венецианском стиле для 2–3 человек. На борту есть всё для комфортной поездки: бокалы для напитков, питьевая вода, пледы и спасательные жилеты. Если начнётся дождь, капитан установит тент
- На борт нельзя брать красное вино, морсы, соки, соевый соус, ягоды, а также чипсы, сухарики, семечки и орешки. Светлые напитки и лёгкие закуски — можно
- Если вы задерживаетесь, прогулка сокращается на время опоздания, а стоимость остаётся прежней. Пожалуйста, рассчитывайте время заранее
- Курение и открытый огонь на катере запрещены
- Гостям в сильном опьянении капитан может отказать в посадке из соображений безопасности — в этом случае предоплата не возвращается
- Возможен выход в городе (по предварительной договорённости, с учётом маршрута возвращения катера)
- При неблагоприятной погоде возможна корректировка маршрута или перенос прогулки
- При бронировании укажите, какой маршрут вам интересен — мы с радостью учтём ваши пожелания
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Санкт-Петербурге
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы создаём романтические прогулки по воде для тех, кто хочет увидеть Петербург с новой стороны. Наш уютный катер в венецианском стиле рассчитан на двоих или троих и идеально подходит для свиданий, предложений, годовщин или просто особенных вечеров. Это не просто маршрут — это момент, который останется в сердце.
от 9000 ₽ за экскурсию