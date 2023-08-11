🚤 На катере

Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
5
1 отзыв
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О гиде
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Ответы на вопросы
Приглашаем на водную прогулку в компании опытного капитана! 2 часа — это оптимальное время, чтобы успеть увидеть все достопримечательности, неспешно насладиться красотой города и при этом не утомиться. Вы оцените с воды как историческую архитектуру центра, так и современные объекты. По желанию послушаете приятную музыку или аудиогид с рассказом о Северной столице.
Ближайшие даты:
19 авг
20 авг
21 авг
22 авг
23 авг
24 авг
25 авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Петербург старинный и современный
Мы прокатимся вдоль трёх островов: Каменного, Елагина и Крестовского. После выйдем в Финский залив к урбанистическим объектам: Лахта центру, Газпром Арене и самому высокому в Европе флагштоку. Спустимся в центр к Стрелке Васильевского острова, проплывём по парадной Неве под Дворцовым мостом и дойдём до Благовещенского моста. В пути вы полюбуетесь видами Кунсткамеры, дворца Меншикова, Исаакиевского собора, Медного всадника и Эрмитажа. В завершение мы прокатим вас по Кронверкскому проливу, покажем Петропавловскую крепость и крейсер Аврора.
Комфортный катер
Прогулка проходит на новом семиметровом катере «Стремительный». На борту установлена мощная музыкальная аудиосистема с Bluetooth, встроена яркая и стильная подсветка салона. Кроме того, катер оснащен розеткой для зарядки телефона и специальными отсеками для размещения вещей. Вы сможете комфортно расположиться на диванах в открытой носовой части, индивидуальном кресле и большом диване в основной части. По желанию мы включим для вас в колонках аудиогид с интересным рассказом о жизни города и 14 достопримечательностях.
Организационные детали
В стоимость включены: прогулка на катере с капитаном, аудиогид о 14 достопримечательностях, пледы, стаканчики для напитков
Дети допускаются от 3 лет
На борт запрещено брать красные и красящие напитки (красное вино, вишневый или гранатовый сок)
Гости с животными к катанию не допускаются
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Лопухинского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 200 туристов
Наша компания уже более 7 лет проводит водные прогулки на катерах в Санкт-Петербурге и Москве. Мы знаем всё о лучших маршрутах, безопасности и комфорте. Предлагаем варианты на любой вкус. Для любителей драйва и активного отдыха — аренда катера без капитана. Для тех, кто хочет расслабиться — традиционные прогулки по центру города с капитаном. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых прошел безупречно!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
11 авг 2023
Сегодня катались на катере "Стремительный" вечером. Капитан- Михаил. Море незабываемых впечатлений! Как прекрасен Финский залив на закате и великолепен в огня Питер! Катер полностью оправдывает свое название (так что берите с собой тёплые вещи, несмотря на достаточно высокую температуру воздуха)! Однозначно рекомендую всем- не пожалеете точно!
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