Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Приглашаем на водную прогулку в компании опытного капитана! 2 часа — это оптимальное время, чтобы успеть увидеть все достопримечательности, неспешно насладиться красотой города и при этом не утомиться. Вы оцените с воды как историческую архитектуру центра, так и современные объекты. По желанию послушаете приятную музыку или аудиогид с рассказом о Северной столице.
Мы прокатимся вдоль трёх островов: Каменного, Елагина и Крестовского. После выйдем в Финский залив к урбанистическим объектам: «Лахта-центру», «Газпром Арене» и самому высокому в Европе флагштоку. Спустимся в центр к стрелке Васильевского острова, проплывём по парадной Неве под Дворцовым мостом и дойдём до Благовещенского моста. В пути вы полюбуетесь видами Кунсткамеры, дворца Меншикова, Исаакиевского собора, Медного всадника и Эрмитажа. В завершение мы прокатим вас по Кронверкскому проливу, покажем Петропавловскую крепость и крейсер Аврора.
Комфортный катер
Прогулка проходит на новом семиметровом катере «Стремительный». На борту установлена мощная музыкальная аудиосистема с Bluetooth, встроена яркая и стильная подсветка салона. Кроме того, катер оснащен розеткой для зарядки телефона и специальными отсеками для размещения вещей. Вы сможете комфортно расположиться на диванах в открытой носовой части, индивидуальном кресле и большом диване в основной части. По желанию мы включим для вас в колонках аудиогид с интересным рассказом о жизни города и 14 достопримечательностях.
Организационные детали
В стоимость включены: прогулка на катере с капитаном, аудиогид о 14 достопримечательностях, пледы, стаканчики для напитков
Дети допускаются от 3 лет
На борт запрещено брать красные и красящие напитки (красное вино, вишневый или гранатовый сок)
Гости с животными к катанию не допускаются
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3522 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё читать дальшеуменьшить
о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерия
Прогулка состоялась вовремя, капитан встретил, и проводил к катеру. Катер был чистый,видно что новый. За 2 часа успели весь маршрут пройти. Капитан уточнил, хотим ли мы с ветерком прокатиться(конечно хотим)😅. Пожелание были учтены🫶. На катере есть подсветка,музыка (можно включить свою музыку),отсек для стаканчиков. Стаканчики нам так же предложили.
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Елена
Сегодня катались на катере "Стремительный" вечером. Капитан- Михаил. Море незабываемых впечатлений! Как прекрасен Финский залив на закате и великолепен в огня Питер! Катер полностью оправдывает свое название (так что берите с собой тёплые вещи, несмотря на достаточно высокую температуру воздуха)! Однозначно рекомендую всем- не пожалеете точно!
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М
Мария
Очень классно покатались! Рекомендуем!!!
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М
Мария
Все отлично, спасибо
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Светлана
Приехали на экскурсию заранее, за 30 мин. Капитан отсутствовал и опоздал на 5 мин. Сразу капитан Елена запросила оплату и сказала надевать жилет на ребенка быстрее так как время уже читать дальшеуменьшить
идет. Но это ведь она опоздала. После того как Елена отшвартовалась, оказалось что аудиогида заявленного нет, это я должна была о нем спросить, видимо за оплату отвечает капитан а за сервис сам клиент должен был позаботиться. Ехали в тишине и все в воде катер катером не назовешь маленькая лодка, вода нас заливала со всей своей мощи. Как тесно мы сидели фото прилагаю.
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