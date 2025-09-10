🚤 На катере

Приглашаем на водную прогулку в компании опытного капитана! 2 часа — это оптимальное время, чтобы успеть увидеть все достопримечательности, неспешно насладиться красотой города и при этом не утомиться. Вы оцените с воды как историческую архитектуру центра, так и современные объекты. По желанию послушаете приятную музыку или аудиогид с рассказом о Северной столице.

Описание экскурсии

Петербург старинный и современный

Мы прокатимся вдоль трёх островов: Каменного, Елагина и Крестовского. После выйдем в Финский залив к урбанистическим объектам: «Лахта-центру», «Газпром Арене» и самому высокому в Европе флагштоку. Спустимся в центр к стрелке Васильевского острова, проплывём по парадной Неве под Дворцовым мостом и дойдём до Благовещенского моста. В пути вы полюбуетесь видами Кунсткамеры, дворца Меншикова, Исаакиевского собора, Медного всадника и Эрмитажа. В завершение мы прокатим вас по Кронверкскому проливу, покажем Петропавловскую крепость и крейсер Аврора.

Комфортный катер

Прогулка проходит на новом семиметровом катере «Стремительный». На борту установлена мощная музыкальная аудиосистема с Bluetooth, встроена яркая и стильная подсветка салона. Кроме того, катер оснащен розеткой для зарядки телефона и специальными отсеками для размещения вещей. Вы сможете комфортно расположиться на диванах в открытой носовой части, индивидуальном кресле и большом диване в основной части. По желанию мы включим для вас в колонках аудиогид с интересным рассказом о жизни города и 14 достопримечательностях.

Организационные детали