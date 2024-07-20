Загадки двух соборов и трёх Александров

В очередной раз пройтись по Невскому, чтобы погрузиться в историю его главных символов
Невский проспект хорош тем, что гулять среди его великолепных зданий можно долго, а исследовать их историю — и подавно.

Ну кто не видел Казанский собор или Спас на Крови? Но мало кто знает, как с ними связаны Александр I, Александр II и Александр III. Два шедевра, три императора и много любопытных деталей из их прошлого. Отправляемся гулять по страницам истории!
5
2 отзыва
Загадки двух соборов и трёх Александров
Загадки двух соборов и трёх Александров
Загадки двух соборов и трёх Александров
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Казанский собор — жемчужина Невского проспекта с загадочным прошлым и удивительными историями его создания.

Храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Строился 24 года и 70 лет стоял в строительных лесах. Видел многое и многое пережил.

Вам предстоит:

  • услышать историю трёх российских императоров и двух архитектурных шедевров
  • узнать, откуда взялись 40 пудов серебра
  • разобраться в многообразии отделки храмов
  • выяснить, каким камнем оформлены интерьеры Казанского собора, и даже подержать этот камень в руках
  • узнать, как хоронили Кутузова и при чём здесь саркофаг Наполеона
  • увидеть то, чего никто не замечает

Организационные детали

В стоимость включена экскурсия внутри Казанского собора. При желании вы можете посетить Спас на Крови самостоятельно после окончания экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
20 июл 2024
Целенаправленно брали индивидуальную прогулку, чтобы неспеша со знающим человеком послушать о соборах. В Казанском провели большую часть экскурсии. Евгении большой респект за погружение в тему и за необычные факты (один
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саркофаг Наполеона чего стоит!)
По пути к Спасу на крови услышали о последнем дне Александра II. В храм уже ходили самостоятельно.
Легкая и незанудная экскурсия. Думаем сходить к Евгении и на экскурсию о театрах. Спасибо!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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