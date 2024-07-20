Невский проспект хорош тем, что гулять среди его великолепных зданий можно долго, а исследовать их историю — и подавно. Ну кто не видел Казанский собор или Спас на Крови? Но мало кто знает, как с ними связаны Александр I, Александр II и Александр III. Два шедевра, три императора и много любопытных деталей из их прошлого. Отправляемся гулять по страницам истории!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

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Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Казанский собор — жемчужина Невского проспекта с загадочным прошлым и удивительными историями его создания.

Храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Строился 24 года и 70 лет стоял в строительных лесах. Видел многое и многое пережил.

Вам предстоит:

услышать историю трёх российских императоров и двух архитектурных шедевров

узнать, откуда взялись 40 пудов серебра

разобраться в многообразии отделки храмов

выяснить, каким камнем оформлены интерьеры Казанского собора, и даже подержать этот камень в руках

узнать, как хоронили Кутузова и при чём здесь саркофаг Наполеона

увидеть то, чего никто не замечает

Организационные детали

В стоимость включена экскурсия внутри Казанского собора. При желании вы можете посетить Спас на Крови самостоятельно после окончания экскурсии.