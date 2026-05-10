Классическая автобусная экскурсия по Петербургу

Познакомиться с основными достопримечательностями Северной столицы
Петербург на нашей экскурсии раскроет перед вами более чем трёхсотлетнюю историю. Вы проедете по самым красивым уголкам города, полюбуетесь площадями и набережными. Услышите о прошлом Северной Венеции и значимых событиях в её истории. Мы сделаем несколько фотостопов, чтобы у вас сохранились красочные воспоминания о поездке.
Описание экскурсии

На нашем маршруте: Стрелка Васильевского острова — Летний Сад — Петропавловская крепость — Дворцовая площадь — Исаакиевская площадь — Сенатская площадь — Невский проспект — парадные набережные Невы.

Мы сделаем фотостопы на Исаакиевской площади, у Спаса на Крови (по возможности) и у крейсера «Аврора».

Вы узнаете:

  • как Пётр I основал город на болотах
  • что отличает Петербург от других городов России
  • какие тайны хранят императорские дворцы и соборы
  • и многое другое

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Экскурсия закончится на Невском проспекте у Гостиного Двора. Последовательность осмотра достопримечательностей может меняться
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 11:00, 14:00 и 16:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный900 ₽
Дети до 7 лет300 ₽
Школьники600 ₽
Студенты800 ₽
Льготный800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Невский проспект, 35, метро Гостиный Двор
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 311 туристов
Наша фирма — одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области.
Кроме того, с нами вы сможете побывать в таких жемчужинах русской истории и культуры, как Псков, Великий Новгород, Валаамский монастырь, города Золотого Кольца и на острове Соловки. И даже в Беларуси!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Инна
Очень хорошая и содержательная экскурсия
Андрей
Действительно, классическая экскурсия на автобусе галопом по Европам, особого не ждите, обзорная экскурсияс рассказом. На полпути завозят в музей сувениров с туалетом - пригодилось.
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Благодарим за ваш отзыв и за то, что поделились впечатлениями. Наша экскурсия - это классический ознакомительный тур, который
позволяет получить общее представление о городе и его достопримечательностях. Мы всегда честно предупреждаем, что формат поездки - обзорный, а не углублённый.
Остановка в музее сувениров действительно предусмотрена для удобства гостей: здесь можно не только приобрести памятные подарки, но и воспользоваться туалетом, что особенно важно для многих туристов в поездках.
Если вы хотите узнать город подробнее, рекомендуем наши тематические трехчасовые экскурсии - они дают возможность погрузиться в историю и атмосферу места гораздо глубже.
Будем рады видеть вас снова и постараемся сделать ваше следующее путешествие ещё более интересным и запоминающимся!

Юлия
Не понравилось, не стоит своих денег
Ответ организатора:
Юлия, благодарим вас за обратную связь! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Мы хотели бы подробнее разобраться в ситуации
и понять, что именно вас разочаровало. Будем благодарны, если вы уточните детали - это поможет нам всё проверить и улучшить наш сервис.

И
Всё понравилось
Ответ организатора:
Ирина, спасибо вам за отзыв! Будем стараться и дальше радовать вас интересными экскурсиями. Ждем вас снова!
Лариса
очень понравилось. доступно как для взрослых, так и для детей, интересно,
Ответ организатора:
Лариса, большое спасибо за такие добрые слова! Мы очень рады, что вам понравилось. Именно к такому результату мы и стремились — чтобы было интересно и детям, и взрослым. Надеемся на новые встречи!
А
Отличная обзорная экскурсия! Чёткий маршрут, комфортная организация, грамотный и эрудированный экскурсовод. За короткое время удалось увидеть основные достопримечательности и получить полезную информацию о городе. Всё прошло без задержек, транспорт был
удобным. Большое спасибо за профессионализм — осталась очень довольна!
Хочу выразить отдельную благодарность экскурсоводу Елене Александровне за прекрасную экскурсию! Очень впечатлило, как удалось подать материал: не сухо и формально, а живо, с интересными деталями и великолепными стихами о городе. Чувствуется, что гид искренне увлечён историей города и умеет увлечь слушателей. Маршрут был выстроен грамотно, остановки — в удобных местах, хватало времени на фото. Получила массу положительных эмоций и новых знаний. Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям! Спасибо за приятное времяпрепровождение!

Ответ организатора:
Добрый день, Анна.
Мы искренне благодарим Вас за такой подробный и восторженный отзыв об обзорной экскурсии по городу!
Спасибо за то, что выбрали нас. Будем рады видеть Вас снова.
О
Для меня это была первая поездка в Санкт‑Петербург, и знакомство с городом началось именно с обзорной экскурсии. Отличное начало!
Гид сумела передать дух Петербурга — его величие, историю и даже немного
мистику. Узнала много нового: например, почему на Аничковом мосту кони «без поводьев» и как связаны каналы и «Северная Венеция». Маршрут был выстроен так, что не устаёшь, но успеваешь увидеть главное. Транспорт комфортный, остановки продуманные. Даже погода не помешала — в автобусе было уютно.
Огромное спасибо за тёплый приём и за то, что влюбили меня в этот город! Уже планирую следующую экскурсию с вами.

Ответ организатора:
Добрый день, Ольга.
Мы безмерно рады, что Ваша первая поездка в Санкт-Петербург началась именно с нашей обзорной экскурсии, и она оставила
у Вас столь яркие и положительные впечатления! Мы искренне рады, что смогли прикоснуться к Вашему сердцу.
Уже с нетерпением ждём Вас на наших следующих экскурсиях!

Л
Отличная экскурсия, комфортабельный автобус, спокойный водитель!
Экскурсовод доброжелательный, отвечал на дополнительные вопросы.
При следующем посещении Санкт-Петербурга обязательно воспользуемся услугами этой фирмы. Осталось приятное послевкусие!)
Ответ организатора:
Добрый день, Людмила.
Большое спасибо за Ваш искренний и позитивный отзыв! Мы очень рады, что экскурсия оставила у Вас приятное послевкусие
и Вы остались довольны. Мы очень рады, что Вы высоко оценили наши услуги и планируете воспользоваться ими при следующем посещении Санкт-Петербурга. Будем с нетерпением ждать Вас снова!

