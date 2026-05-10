Петербург на нашей экскурсии раскроет перед вами более чем трёхсотлетнюю историю. Вы проедете по самым красивым уголкам города, полюбуетесь площадями и набережными. Услышите о прошлом Северной Венеции и значимых событиях в её истории. Мы сделаем несколько фотостопов, чтобы у вас сохранились красочные воспоминания о поездке.
Описание экскурсии
На нашем маршруте: Стрелка Васильевского острова — Летний Сад — Петропавловская крепость — Дворцовая площадь — Исаакиевская площадь — Сенатская площадь — Невский проспект — парадные набережные Невы.
Мы сделаем фотостопы на Исаакиевской площади, у Спаса на Крови (по возможности) и у крейсера «Аврора».
Вы узнаете:
- как Пётр I основал город на болотах
- что отличает Петербург от других городов России
- какие тайны хранят императорские дворцы и соборы
- и многое другое
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
- Экскурсия закончится на Невском проспекте у Гостиного Двора. Последовательность осмотра достопримечательностей может меняться
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:00, 14:00 и 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Дети до 7 лет
|300 ₽
|Школьники
|600 ₽
|Студенты
|800 ₽
|Льготный
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Невский проспект, 35, метро Гостиный Двор
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 311 туристов
Наша фирма — одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывах
Очень хорошая и содержательная экскурсия
Действительно, классическая экскурсия на автобусе галопом по Европам, особого не ждите, обзорная экскурсияс рассказом. На полпути завозят в музей сувениров с туалетом - пригодилось.
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Благодарим за ваш отзыв и за то, что поделились впечатлениями. Наша экскурсия - это классический ознакомительный тур, который
Не понравилось, не стоит своих денег
Елена
Ответ организатора:
Юлия, благодарим вас за обратную связь! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Мы хотели бы подробнее разобраться в ситуации
И
Всё понравилось
Елена
Ответ организатора:
Ирина, спасибо вам за отзыв! Будем стараться и дальше радовать вас интересными экскурсиями. Ждем вас снова!
очень понравилось. доступно как для взрослых, так и для детей, интересно,
Елена
Ответ организатора:
Лариса, большое спасибо за такие добрые слова! Мы очень рады, что вам понравилось. Именно к такому результату мы и стремились — чтобы было интересно и детям, и взрослым. Надеемся на новые встречи!
А
Отличная обзорная экскурсия! Чёткий маршрут, комфортная организация, грамотный и эрудированный экскурсовод. За короткое время удалось увидеть основные достопримечательности и получить полезную информацию о городе. Всё прошло без задержек, транспорт был
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Анна.
Мы искренне благодарим Вас за такой подробный и восторженный отзыв об обзорной экскурсии по городу!
Спасибо за то, что выбрали нас. Будем рады видеть Вас снова.
О
Для меня это была первая поездка в Санкт‑Петербург, и знакомство с городом началось именно с обзорной экскурсии. Отличное начало!
Гид сумела передать дух Петербурга — его величие, историю и даже немного
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Ольга.
Мы безмерно рады, что Ваша первая поездка в Санкт-Петербург началась именно с нашей обзорной экскурсии, и она оставила
Л
Отличная экскурсия, комфортабельный автобус, спокойный водитель!
Экскурсовод доброжелательный, отвечал на дополнительные вопросы.
При следующем посещении Санкт-Петербурга обязательно воспользуемся услугами этой фирмы. Осталось приятное послевкусие!)
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Людмила.
Большое спасибо за Ваш искренний и позитивный отзыв! Мы очень рады, что экскурсия оставила у Вас приятное послевкусие
